Australian Open Results

Monday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD34,848,000 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Monday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD34,848,000

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Yosuke Watanuki, Japan, def. Arthur Rinderknech, France, 6-3, 6-3, 6-2.

Jannik Sinner (15), Italy, def. Kyle Edmund, Britain, 6-4, 6-0, 6-2.

Francisco Cerundolo (28), Argentina, def. Guido Pella, Argentina, 6-4, 6-4, 6-3.

Juncheng Shang, China, def. Oscar Otte, Germany, 6-2, 6-4, 6-7 (2), 7-5.

Tomas Martin Etcheverry, Argentina, def. Gregoire Barrere, France, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Hubert Hurkacz (10), Poland, def. Pedro Martinez, Spain, 7-6 (1), 6-2, 6-2.

Botic Van de Zandschulp (32), Netherlands, def. Ilya Ivashka, Belarus, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3.

Yoshihito Nishioka (31), Japan, def. Mikael Ymer, Sweden, 6-4, 6-2, 7-5.

Denis Shapovalov (20), Canada, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-4, 4-6, 6-4, 6-1.

Sebastian Korda (29), United States, def. Cristian Garin, Chile, 6-4, 1-6, 6-3, 6-2.

Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Pavel Kotov, Russia, 6-3, 7-6 (3), 6-3.

Corentin Moutet, France, def. Yibing Wu, China, 6-4, 5-7, 6-2, 4-6, 7-5.

Karen Khachanov (18), Russia, def. Bernabe Zapata Miralles, Spain, 7-6 (3), 6-2, 6-0.

Mackenzie McDonald, United States, def. Brandon Nakashima, United States, 7-6 (5), 7-6 (1), 1-6, 6-7 (10), 6-4.

Jiri Lehecka, Czech Republic, def. Borna Coric (21), Croatia, 6-3, 6-3, 6-3.

Frances Tiafoe (16), United States, def. Daniel Altmaier, Germany, 6-3, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (6).

Jason Kubler, Australia, def. Sebastian Baez, Argentina, 6-4, 6-4, 6-4.

Dalibor Svrcina, Czech Republic, def. Jaume Munar, Spain, 6-3, 6-2, 6-2.

Taro Daniel, Japan, def. Ernesto Escobedo, United States, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3.

Rafael Nadal (1), Spain, def. Jack Draper, Britain, 7-5, 2-6, 6-4, 6-1.

Lorenzo Sonego, Italy, def. Nuno Borges, Portugal, 7-6 (4), 6-3, 6-7 (6), 6-1.

Christopher Eubanks, United States, def. Kwon Soon Woo, South Korea, 6-3, 6-7 (1), 6-3, 4-6, 6-4.

Women’s Singles

First Round

Jessica Pegula (3), United States, def. Jaqueline Adina Cristian, Romania, 6-0, 6-1.

Marta Kostyuk, Ukraine, def. Amanda Anisimova (28), United States, 6-3, 6-4.

Olivia Gadecki, Australia, def. Polina Kudermetova, Russia, 7-5, 6-1.

Coco Gauff (7), United States, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-1, 6-4.

Emma Raducanu, Britain, def. Tamara Korpatsch, Germany, 6-3, 6-2.

Bianca Andreescu, Canada, def. Marie Bouzkova (25), Czech Republic, 6-2, 6-4.

Cristina Bucsa, Spain, def. Eva Lys, Germany, 2-6, 6-0, 6-2.

Diana Shnaider, Russia, def. Kristina Kucova, Slovakia, 7-6 (6), 7-5.

Danielle Collins (13), United States, def. Anna Kalinskaya, Russia, 7-5, 5-7, 6-4.

Maria Sakkari (6), Greece, def. Yuan Yue, China, 6-1, 6-4.

Clara Burel, France, def. Talia Gibson, Australia, 6-3, 6-4.

Bernarda Pera, United States, def. Moyuka Uchijima, Japan, 2-6, 6-3, 6-1.

Karolina Muchova, Czech Republic, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 6-2, 6-1.

Petra Kvitova (15), Czech Republic, def. Alison van Uytvanck, Belgium, 7-6 (3), 6-2.

Anhelina Kalinina, Ukraine, def. CoCo Vandeweghe, United States, 6-3, 6-1.

Jelena Ostapenko (17), Latvia, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 6-4, 6-2.

Zheng Qinwen (29), China, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-0, 6-2.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Brenda Fruhvirtova, Czech Republic, 7-5, 6-2.

Barbora Krejcikova (20), Czech Republic, def. Sara Bejlek, Czech Republic, 6-3, 6-1.

Victoria Azarenka (24), Belarus, def. Sofia Kenin, United States, 6-4, 7-6 (3).

Anna Bondar, Hungary, def. Ana Bogdan, Romania, 6-2, 2-6, 6-3.

Camila Osorio, Colombia, def. Panna Udvardy, Hungary, 6-4, 6-1.

Kateryna Baindl, Ukraine, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 7-5, 6-7 (8), 6-1.

Caty McNally, United States, def. Laura Pigossi, Brazil, 7-5, 6-1.

Nadia Podoroska, Argentina, def. Leolia Jeanjean, France, 6-0, 6-3.

Elena Rybakina (22), Kazakhstan, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 7-5, 6-3.

