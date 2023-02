Abu Dhabi HSBC Championship Par Scores

Saturday At Yas Links Abu Dhabi Abu Dhabi, United Arab Emirates Purse: $9 million Yardage: 7,425; Par: 72 Third Round…

Saturday

At Yas Links Abu Dhabi

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Third Round

Min Woo Lee, Australia 68-69-66—203 -13 Shane Lowry, Ireland 67-70-66—203 -13 Francesco Molinari, Italy 67-67-69—203 -13 Grant Forrest, Scotland 71-68-65—204 -12 Victor Perez, France 71-65-68—204 -12 Sebastian Soderberg, Sweden 67-71-66—204 -12 Padraig Harrington, Ireland 68-73-64—205 -11 Adrian Meronk, Poland 70-67-68—205 -11 Guido Migliozzi, Italy 65-69-71—205 -11 Antoine Rozner, France 69-68-68—205 -11 Richard Bland, England 71-69-66—206 -10 Alex Noren, Sweden 72-66-68—206 -10 Thorbjorn Olesen, Denmark 69-69-68—206 -10 Shubhankar Sharma, India 67-70-69—206 -10 Connor Syme, Scotland 68-74-64—206 -10 George Coetzee, South Africa 68-68-71—207 -9 Nicolai Hojgaard, Denmark 71-67-69—207 -9 Masahiro Kawamura, Japan 67-70-70—207 -9 Pablo Larrazabal, Spain 70-69-68—207 -9 Edoardo Molinari, Italy 67-72-68—207 -9 Jason Scrivener, Australia 65-70-72—207 -9 Jeff Winther, Denmark 73-68-66—207 -9 Scott Jamieson, Scotland 67-69-72—208 -8 Adrian Otaegui, Spain 73-68-67—208 -8 Andy Sullivan, England 72-69-67—208 -8 Rafa Cabrera Bello, Spain 69-69-71—209 -7 Luke Donald, England 64-75-70—209 -7 Marcus Helligkilde, Denmark 71-71-67—209 -7 Matthew Jordan, England 69-71-69—209 -7 Robert Macintyre, Scotland 70-70-69—209 -7 Seamus Power, Ireland 66-73-70—209 -7 Santiago Tarrio, Spain 69-69-71—209 -7 Tyrrell Hatton, England 72-67-71—210 -6 Alexander Levy, France 68-68-74—210 -6 Matt Wallace, England 71-71-68—210 -6 Dale Whitnell, England 68-72-70—210 -6 Wu Ashun, China 70-72-69—211 -5 Alexander Bjork, Sweden 71-65-75—211 -5 Jamie Donaldson, Wales 71-69-71—211 -5 Nathan Kimsey, England 71-71-69—211 -5 Lee Westwood, England 69-73-69—211 -5 Chase Hanna, United States 68-72-72—212 -4 Maximilian Kieffer, Germany 69-72-71—212 -4 James Morrison, England 71-70-71—212 -4 Matthieu Pavon, France 70-70-72—212 -4 Henrik Stenson, Sweden 68-74-70—212 -4 Darius Van Driel, Netherlands 72-69-71—212 -4 John Catlin, United States 70-71-72—213 -3 Sean Crocker, United States 72-69-72—213 -3 Ewen Ferguson, Scotland 69-71-73—213 -3 Tommy Fleetwood, England 68-73-72—213 -3 Daniel Hillier, New Zealand 72-68-73—213 -3 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 72-67-74—213 -3 Joost Luiten, Netherlands 73-69-71—213 -3 Richard Mansell, England 73-69-71—213 -3 Ian Poulter, England 71-70-72—213 -3 Richie Ramsay, Scotland 70-71-72—213 -3 Bernd Wiesberger, Austria 72-67-74—213 -3 Marcus Armitage, England 71-71-72—214 -2 Thomas Bjorn, Denmark 69-72-73—214 -2 Marcus Kinhult, Sweden 69-70-75—214 -2 Sami Valimaki, Finland 67-75-72—214 -2 Marc Warren, Scotland 72-67-75—214 -2 Nacho Elvira, Spain 72-67-76—215 -1 Jazz Janewattananond, Thailand 75-67-73—215 -1 Ockie Strydom, South Africa 71-71-73—215 -1 Dan Bradbury, England 72-67-77—216 E Ryan Fox, New Zealand 71-66-79—216 E

