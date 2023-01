Women’s College Basketball Scores

Monday, Dec. 19 EAST Canisius 65, Marist 61 Duquesne 87, Cornell 60 Fairfield 49, Iona 43 Mount St. Mary’s 65,…

Monday, Dec. 19

EAST

Canisius 65, Marist 61

Duquesne 87, Cornell 60

Fairfield 49, Iona 43

Mount St. Mary’s 65, Siena 59

Niagara 74, Rider 67

Quinnipiac 69, Manhattan 55

SOUTH

Akron 64, Bethune-Cookman 60

Alabama St. 82, Mobile 71

Charlotte 85, UAB 79

East Carolina 79, NC A&T 49

George Mason 72, FIU 64

Georgia St. 84, North Alabama 70

Lipscomb 89, Tenn. Wesleyan 45

Louisiana-Lafayette 81, LSU-Alexandria 50

Louisiana-Monroe 69, Alcorn St. 65

Mercer 60, Kennesaw St. 57

Mississippi St. 83, Old Dominion 47

NC Central 74, W. Carolina 66

Stephen F. Austin 77, Bradley 48

Stetson 53, Winthrop 38

Wofford 79, UNC-Asheville 67

MIDWEST

Cleveland St. 72, Lindenwood (Mo.) 45

FAU 73, Chicago St. 56

N. Dakota St. 84, W. Illinois 60

North Dakota 70, St. Thomas (MN) 56

Oakland 94, Madonna 52

S. Dakota St. 83, Oral Roberts 80

South Dakota 82, UMKC 59

Texas Rio Grande Valley 72, Boise St. 60

SOUTHWEST

Abilene Christian 76, Nicholls 36

Ark.-Pine Bluff 61, Cent. Arkansas 57, OT

Ball St. 80, Tarleton St. 77, OT

Bowling Green 90, Texas A&M Commerce 61

Houston 93, UTSA 89, OT

Texas Tech 66, McNeese St. 47

Tulsa 96, Northwestern St. 64

Washington St. 75, Texas A&M-CC 49

FAR WEST

Colorado St. 83, Regis 55

Gonzaga 70, San Diego 59

Liberty 80, SIU-Edwardsville 78

N. Arizona 83, UC Davis 81

Portland 67, BYU 45

Sacramento St. 63, CS Northridge 61

San Francisco 73, Pepperdine 63

Santa Clara 61, Loyola Marymount 46

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.