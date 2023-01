Women’s College Basketball Scores

Monday, Dec. 12 SOUTH Florida A&M 77, Tuskegee 75, OT Gardner-Webb 61, VCU 56 Louisiana Tech 73, South Alabama 50…

Monday, Dec. 12

SOUTH

Florida A&M 77, Tuskegee 75, OT

Gardner-Webb 61, VCU 56

Louisiana Tech 73, South Alabama 50

SC State 64, UNC-Greensboro 53

SC-Upstate 64, Morehead St. 59

MIDWEST

Bellarmine 76, Franklin 49

DePaul 81, Howard 56

Minnesota 105, Chicago St. 54

N. Illinois 67, Lindenwood (Mo.) 56

North Dakota 87, Mayville St. 66

S. Dakota St. 75, UT Martin 36

SOUTHWEST

Incarnate Word 92, Schreiner 41

Texas A&M-CC 80, St. Thomas (Texas) 23

FAR WEST

Boise St. 97, Evergreen St. 31

Denver 104, Colorado Christian 74

Montana St. 91, Saint Mary’s (Cal) 56

___

