Women’s College Basketball Scores

Thursday, Dec. 8

EAST

Fordham 57, Maine 51

Holy Cross 74, Stonehill 62

Indiana 67, Penn St. 58

Penn 78, St. Francis (NY) 44

St. John’s 77, Iona 51

Syracuse 93, Coppin St. 75

UConn 69, Princeton 64

Vermont 68, St. Francis (Pa.) 48

West Virginia 72, Robert Morris 42

SOUTH

Clemson 79, Charlotte 54

Davidson 84, UNC-Greensboro 54

Duke 74, Austin Peay 31

Florida Gulf Coast 93, Palm Beach Atlantic 36

Memphis 92, NC Central 66

N. Kentucky 79, E. Kentucky 69

North Alabama 82, Arkansas St. 68

Old Dominion 61, VCU 44

Vanderbilt 75, Louisiana Tech 70, OT

MIDWEST

Ball St. 61, IUPUI 54

Bellarmine 60, Evansville 40

Cleveland St. 86, Cent. Michigan 55

Detroit 91, Harriers 84

Maryland 77, Purdue 74

Ohio St. 92, New Hampshire 36

St. Thomas (MN) 79, Fort Wayne 64

Toledo 71, Michigan 68

Wichita St. 77, Saint Louis 74

SOUTHWEST

Arkansas 63, Lamar 50

Tulsa 66, Prairie View 61

FAR WEST

Fresno St. 68, N. Arizona 63

Grand Canyon 71, Montana 63

Kansas 77, Arizona 50

Long Beach St. 68, Nevada 57

