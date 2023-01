NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Tennessee 12 879 6457 538.1 Washington 12 892 6260 521.7 UCLA 12 873…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 12 879 6457 538.1 Washington 12 892 6260 521.7 UCLA 12 873 6094 507.8 Oregon 12 878 6093 507.8 Southern Cal 13 904 6498 499.8 Ohio St. 12 810 5912 492.7 Georgia 13 917 6395 491.9 Mississippi 12 917 5895 491.2 W. Kentucky 13 955 6283 483.3 UCF 13 995 6248 480.6 UTSA 14 1046 6664 476.0 Florida St. 12 832 5708 475.7 Alabama 12 841 5706 475.5 North Carolina 13 965 6157 473.6 TCU 13 899 6149 473.0 SMU 13 1005 6147 472.8 Utah 13 923 6145 472.7 Oklahoma 12 904 5666 472.2 Georgia Southern 12 915 5623 468.6 Houston 12 837 5565 463.8 Arizona 12 811 5549 462.4 North Texas 14 968 6465 461.8 Texas Tech 12 1006 5514 459.5 East Carolina 12 836 5508 459.0 Appalachian St. 12 833 5464 455.3 Arkansas 12 881 5446 453.8 Michigan 13 895 5895 453.5 James Madison 11 807 4977 452.5 Wake Forest 12 907 5373 447.8 LSU 13 928 5752 442.5 UAB 13 849 5700 438.5 Tulane 13 884 5641 433.9 Penn St. 12 858 5189 432.4 Texas 12 810 5164 430.3 Baylor 12 878 5150 429.2 BYU 13 830 5537 425.9 Ohio 13 885 5515 424.2 Kansas 12 727 5090 424.2 Florida 13 838 5513 424.1 South Alabama 12 872 5084 423.7 Memphis 12 872 5062 421.8 Duke 12 815 5054 421.2 Kansas St. 13 884 5462 420.2 Kent St. 12 866 5015 417.9 Georgia St. 12 875 5005 417.1 Oklahoma St. 12 943 4986 415.5 Tulsa 12 843 4942 411.8 FAU 12 871 4939 411.6 Coastal Carolina 12 812 4932 411.0 Purdue 13 971 5334 410.3 Louisville 13 887 5285 406.5 Maryland 12 836 4873 406.1 Toledo 13 936 5275 405.8 Clemson 13 925 5260 404.6 Minnesota 12 813 4849 404.1 Fresno St. 14 939 5637 402.6 Pittsburgh 12 823 4830 402.5 Liberty 12 847 4806 400.5 Air Force 12 815 4791 399.2 West Virginia 12 870 4788 399.0 Marshall 13 964 5173 397.9 Oregon St. 13 846 5148 396.0 Mississippi St. 12 862 4718 393.2 Louisiana Tech 12 833 4704 392.0 South Florida 12 767 4690 390.8 Middle Tennessee 12 892 4686 390.5 Arizona St. 12 789 4646 387.2 Charlotte 12 800 4645 387.1 Boise St. 14 936 5418 387.0 Illinois 12 876 4639 386.6 UTEP 12 844 4618 384.8 Ball St. 12 899 4616 384.7 Notre Dame 12 790 4592 382.7 South Carolina 12 761 4573 381.1 Auburn 12 796 4541 378.4 Buffalo 12 921 4517 376.4 Rice 13 862 4865 374.2 Cincinnati 13 841 4852 373.2 N. Illinois 12 806 4477 373.1 Akron 12 875 4471 372.6 Missouri 12 804 4450 370.8 Iowa St. 12 872 4437 369.8 Cent. Michigan 12 830 4422 368.5 Louisiana-Lafayette 12 835 4422 368.5 Miami 12 828 4416 368.0 Syracuse 12 729 4399 366.6 Army 12 751 4393 366.1 California 12 785 4375 364.6 Wisconsin 12 754 4353 362.8 Utah St. 12 891 4347 362.2 Stanford 12 824 4339 361.6 Texas A&M 12 757 4334 361.2 Washington St. 13 867 4688 360.6 E. Michigan 12 824 4325 360.4 Troy 14 898 5034 359.6 San Jose St. 11 703 3920 356.4 Michigan St. 12 773 4236 353.0 UNLV 12 764 4229 352.4 Temple 12 802 4206 350.5 Southern Miss. 13 827 4541 349.3 Vanderbilt 12 791 4167 347.2 Nebraska 12 761 4130 344.2 Virginia 10 671 3440 344.0 NC State 12 847 4122 343.5 Hawaii 13 896 4456 342.8 Old Dominion 12 732 4076 339.7 Bowling Green 12 808 4052 337.7 Kentucky 12 743 4036 336.3 Northwestern 12 886 4025 335.4 Indiana 12 879 3939 328.2 Navy 12 834 3924 327.0 Georgia Tech 12 807 3911 325.9 Louisiana-Monroe 12 750 3911 325.9 Texas State 12 827 3902 325.2 New Mexico St. 12 689 3893 324.4 FIU 12 824 3885 323.8 San Diego St. 12 739 3861 321.8 Wyoming 12 720 3786 315.5 Arkansas St. 12 777 3777 314.8 Virginia Tech 11 734 3455 314.1 Boston College 12 803 3724 310.3 Miami (Ohio) 13 822 3973 305.6 Nevada 12 825 3654 304.5 Uconn 13 801 3938 302.9 W. Michigan 12 800 3623 301.9 Colorado St. 12 707 3429 285.8 Rutgers 12 763 3385 282.1 Colorado 12 747 3375 281.2 Umass 12 797 3189 265.8 Iowa 12 725 3060 255.0 New Mexico 12 694 2733 227.8

