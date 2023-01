NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Air Force 12 608 3077 256.4 Illinois 12 743 3166 263.8 Michigan 13…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Air Force 12 608 3077 256.4 Illinois 12 743 3166 263.8 Michigan 13 809 3602 277.1 Iowa 12 814 3335 277.9 Minnesota 12 685 3354 279.5 Iowa St. 12 725 3427 285.6 James Madison 11 674 3192 290.2 Georgia 13 795 3796 292.0 Boise St. 14 862 4096 292.6 Marshall 13 840 3829 294.5 Ohio St. 12 747 3647 303.9 South Alabama 12 755 3656 304.7 Wisconsin 12 762 3664 305.3 Florida St. 12 779 3687 307.2 Alabama 12 827 3736 311.3 Penn St. 12 829 3814 317.8 Pittsburgh 12 773 3836 319.7 Kentucky 12 731 3842 320.2 Utah 13 754 4229 325.3 NC State 12 772 3908 325.7 Troy 14 976 4569 326.4 Notre Dame 12 760 3921 326.8 Louisville 13 848 4303 331.0 Clemson 13 864 4307 331.3 Toledo 13 911 4315 331.9 Oregon St. 13 834 4326 332.8 San Jose St. 11 733 3663 333.0 San Diego St. 12 779 4025 335.4 Cincinnati 13 945 4361 335.5 Missouri 12 769 4045 337.1 Syracuse 12 823 4066 338.8 Navy 12 702 4069 339.1 New Mexico St. 12 825 4074 339.5 Fresno St. 14 924 4757 339.8 Tulane 13 925 4451 342.4 Liberty 12 823 4142 345.2 Appalachian St. 12 784 4172 347.7 Rutgers 12 811 4197 349.8 Purdue 13 821 4547 349.8 Mississippi St. 12 807 4204 350.3 W. Michigan 12 778 4228 352.3 UTEP 12 721 4230 352.5 Colorado St. 12 828 4259 354.9 Virginia 10 719 3575 357.5 Army 12 748 4308 359.0 UAB 13 879 4688 360.6 New Mexico 12 781 4331 360.9 Texas State 12 822 4337 361.4 Louisiana-Lafayette 12 823 4339 361.6 LSU 13 852 4701 361.6 Texas 12 887 4344 362.0 Maryland 12 860 4346 362.2 Texas A&M 12 847 4380 365.0 Kansas St. 13 893 4756 365.8 E. Michigan 12 801 4403 366.9 Washington 12 801 4425 368.8 Wyoming 12 828 4431 369.2 Umass 12 731 4435 369.6 Baylor 12 824 4444 370.3 Virginia Tech 11 755 4083 371.2 Memphis 12 840 4463 371.9 Southern Miss. 13 899 4839 372.2 Miami (Ohio) 13 897 4850 373.1 Cent. Michigan 12 865 4490 374.2 Northwestern 12 810 4492 374.3 Miami 12 762 4517 376.4 Boston College 12 806 4543 378.6 Mississippi 12 859 4558 379.8 Uconn 13 897 4946 380.5 W. Kentucky 13 946 4953 381.0 UNLV 12 840 4587 382.2 Duke 12 820 4591 382.6 UCF 13 873 4984 383.4 TCU 13 925 5006 385.1 Oregon 12 786 4633 386.1 UTSA 14 977 5429 387.8 Rice 13 784 5075 390.4 Temple 12 832 4694 391.2 Buffalo 12 781 4698 391.5 South Carolina 12 846 4703 391.9 Auburn 12 859 4743 395.2 N. Illinois 12 807 4748 395.7 Nevada 12 814 4754 396.2 Utah St. 12 826 4759 396.6 Ball St. 12 947 4781 398.4 Tennessee 12 890 4785 398.8 Georgia St. 12 836 4792 399.3 UCLA 12 841 4798 399.8 Georgia Tech 12 866 4818 401.5 Washington St. 13 895 5230 402.3 Arkansas St. 12 835 4861 405.1 Akron 12 813 4874 406.2 BYU 13 904 5306 408.2 Wake Forest 12 849 4924 410.3 East Carolina 12 799 4931 410.9 Florida 13 903 5343 411.0 West Virginia 12 820 4947 412.2 Coastal Carolina 12 772 4951 412.6 Middle Tennessee 12 887 4959 413.2 Tulsa 12 846 4971 414.2 Nebraska 12 907 4973 414.4 Texas Tech 12 857 4974 414.5 Southern Cal 13 857 5396 415.1 Michigan St. 12 860 4998 416.5 Bowling Green 12 868 5048 420.7 Arizona St. 12 841 5058 421.5 FAU 12 845 5097 424.8 Louisiana-Monroe 12 829 5129 427.4 California 12 883 5149 429.1 Houston 12 864 5158 429.8 SMU 13 934 5608 431.4 Kent St. 12 899 5192 432.7 Stanford 12 794 5209 434.1 Ohio 13 908 5686 437.4 Hawaii 13 864 5696 438.2 North Carolina 13 933 5697 438.2 Oklahoma St. 12 919 5290 440.8 Old Dominion 12 928 5311 442.6 Indiana 12 916 5391 449.2 Oklahoma 12 971 5406 450.5 Kansas 12 911 5420 451.7 FIU 12 897 5423 451.9 Arkansas 12 846 5441 453.4 North Texas 14 1059 6445 460.4 Vanderbilt 12 796 5536 461.3 Arizona 12 851 5612 467.7 Louisiana Tech 12 863 5625 468.8 Charlotte 12 820 5806 483.8 Georgia Southern 12 894 5954 496.2 Colorado 12 850 6117 509.8 South Florida 12 835 6201 516.8

