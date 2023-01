NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg Mississippi St. 12 29 807 27.83 Syracuse 12 16 426 26.62 Miami 12 35…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg Mississippi St. 12 29 807 27.83 Syracuse 12 16 426 26.62 Miami 12 35 930 26.57 South Carolina 12 21 526 25.05 Appalachian St. 12 27 675 25.00 Kansas St. 13 30 737 24.57 Oklahoma St. 12 31 750 24.19 Indiana 12 30 717 23.90 Memphis 12 28 647 23.11 NC State 12 19 438 23.05 Florida St. 12 14 322 23.00 Arizona St. 12 33 757 22.94 Oregon St. 12 28 641 22.89 Texas 12 19 432 22.74 Washington St. 12 23 519 22.57 Tulane 13 27 608 22.52 Boise St. 13 22 494 22.45 Fresno St. 13 30 673 22.43 Penn St. 12 17 379 22.29 Kent St. 12 38 847 22.29 UAB 12 25 556 22.24 Texas A&M 12 23 510 22.17 Iowa 12 20 443 22.15 Wisconsin 12 23 508 22.09 Louisville 12 16 353 22.06 Texas Tech 12 27 595 22.04 Virginia 10 20 440 22.00 Houston 12 39 856 21.95 South Alabama 12 22 478 21.73 Arkansas St. 12 51 1106 21.69 Akron 12 43 927 21.56 New Mexico 12 26 560 21.54 Boston College 12 30 646 21.53 Florida 12 23 495 21.52 Ball St. 12 22 473 21.50 Wyoming 12 12 258 21.50 Colorado 12 35 750 21.43 Vanderbilt 12 24 511 21.29 Louisiana Tech 12 35 744 21.26 East Carolina 12 28 595 21.25 Minnesota 12 20 425 21.25 Cent. Michigan 12 33 701 21.24 Liberty 12 35 738 21.09 Georgia Tech 12 13 273 21.00 Bowling Green 12 33 688 20.85 UNLV 12 19 396 20.84 Rutgers 12 26 541 20.81 North Carolina 13 19 395 20.79 UTSA 13 19 395 20.79 Duke 12 30 623 20.77 South Florida 12 48 994 20.71 Buffalo 12 31 641 20.68 Cincinnati 12 18 372 20.67 Middle Tennessee 12 16 330 20.62 Illinois 12 12 245 20.42 UCLA 12 36 735 20.42 San Diego St. 12 32 652 20.38 W. Kentucky 13 22 448 20.36 FIU 12 35 712 20.34 BYU 12 21 425 20.24 Coastal Carolina 12 24 485 20.21 Clemson 13 16 322 20.12 Oklahoma 12 24 481 20.04 Louisiana-Lafayette 12 22 439 19.95 TCU 13 35 697 19.91 Southern Miss. 12 19 377 19.84 Tennessee 12 15 297 19.80 Washington 12 24 475 19.79 Old Dominion 12 25 494 19.76 Uconn 12 27 533 19.74 Stanford 12 45 888 19.73 LSU 13 16 315 19.69 Ohio 13 52 1020 19.62 W. Michigan 12 34 664 19.53 E. Michigan 12 37 722 19.51 North Texas 13 38 740 19.47 Marshall 12 17 331 19.47 Wake Forest 12 16 311 19.44 Navy 11 21 407 19.38 Maryland 12 34 658 19.35 Notre Dame 12 17 329 19.35 UCF 13 31 598 19.29 Nevada 12 33 636 19.27 Ohio St. 12 16 308 19.25 Virginia Tech 11 27 516 19.11 Charlotte 12 44 838 19.05 Michigan 13 17 323 19.00 Georgia 13 19 360 18.95 Kentucky 12 26 490 18.85 Mississippi 12 22 413 18.77 Umass 12 34 638 18.76 Michigan St. 12 23 424 18.43 Utah St. 12 26 479 18.42 James Madison 11 20 368 18.40 Southern Cal 13 32 587 18.34 Kansas 12 22 403 18.32 California 12 19 342 18.00 Troy 13 17 306 18.00 Alabama 12 19 341 17.95 Utah 13 7 125 17.86 West Virginia 12 25 444 17.76 Arizona 12 20 354 17.70 Rice 12 22 389 17.68 Louisiana-Monroe 12 29 511 17.62 New Mexico St. 12 13 229 17.62 Army 11 12 211 17.58 Arkansas 12 7 123 17.57 Oregon 12 23 402 17.48 Texas State 12 25 434 17.36 Georgia Southern 12 25 433 17.32 SMU 12 21 362 17.24 Auburn 12 23 396 17.22 Baylor 12 29 497 17.14 UTEP 12 20 342 17.10 Nebraska 12 26 444 17.08 Miami (Ohio) 12 19 324 17.05 San Jose St. 11 21 358 17.05 Purdue 13 26 443 17.04 Colorado St. 12 19 319 16.79 Northwestern 12 11 184 16.73 N. Illinois 12 26 434 16.69 Iowa St. 12 21 348 16.57 Temple 12 41 673 16.41 Toledo 13 21 341 16.24 FAU 12 14 224 16.00 Hawaii 13 41 656 16.00 Tulsa 12 19 303 15.95 Pittsburgh 12 27 421 15.59 Missouri 12 12 177 14.75 Air Force 12 4 54 13.50 Georgia St. 12 11 103 9.36

