NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts C.Stroud, Ohio St. 12 355 235 6 3340 37 176.2 H.Hooker, Tennessee 11 329 229 2 3135 27 175.5 G.McCall, Coastal Carolina 10 285 197 2 2633 24 173.1 T.Centeio, James Madison 10 284 181 5 2697 25 169.0 C.Williams, Southern Cal 13 448 296 4 4075 37 167.9 K.Rourke, Ohio 12 354 244 4 3256 25 167.2 B.Nix, Oregon 12 379 271 6 3388 27 166.9 M.Duggan, TCU 13 368 239 4 3321 30 165.5 K.Jefferson, Arkansas 10 271 185 4 2361 22 165.3 J.Hall, BYU 12 376 248 6 3171 31 160.8 F.Harris, UTSA 14 471 328 9 4063 32 160.7 D.Maye, North Carolina 13 482 324 7 4115 35 160.0 M.Pratt, Tulane 12 321 207 5 2776 25 159.7 S.Hartman, Wake Forest 12 428 270 12 3701 38 159.4 C.Tune, Houston 13 497 335 10 4069 40 158.7 J.Haener, Fresno St. 10 350 252 3 2896 20 158.6 J.Travis, Florida St. 12 315 199 4 2796 22 158.2 D.Thompson-Robinson, UCLA 12 358 250 7 2883 25 156.6 B.Young, Alabama 11 359 230 5 3007 27 156.5 M.Penix, Washington 12 500 330 7 4354 29 155.5 J.McCarthy, Michigan 13 288 188 3 2376 20 155.4 D.Pyne, Notre Dame 11 254 164 6 2021 22 155.3 C.Brice, Appalachian St. 12 349 219 6 2921 27 155.1 S.Bennett, Georgia 13 395 269 6 3425 20 154.6 G.Shrader, Syracuse 11 266 173 6 2310 17 154.6 D.Gabriel, Oklahoma 11 343 216 6 2925 24 154.2 C.Rising, Utah 12 364 241 7 2939 25 152.9 P.McNeil, Louisiana Tech 8 214 123 8 1908 18 152.7 T.Mordecai, SMU 12 443 288 10 3524 33 151.9 W.Levis, Kentucky 11 283 185 10 2406 19 151.9 C.Thompson, Nebraska 10 274 173 10 2407 17 150.1 D.Hopkins, UAB 11 215 136 4 1920 10 149.9 C.Millen, Colorado St. 11 235 169 6 1910 10 149.1 A.Reed, W. Kentucky 14 603 389 11 4744 40 148.8 H.Ahlers, East Carolina 12 431 289 5 3408 23 148.8 A.Aune, North Texas 14 411 232 15 3547 33 148.1 T.Tagovailoa, Maryland 11 354 243 6 2787 17 147.2 C.Reynolds, Charlotte 10 316 201 11 2540 22 147.1 D.Brin, Tulsa 9 250 148 8 2138 17 147.1 J.De Laura, Arizona 12 435 272 13 3685 25 146.7 C.Bradley, South Alabama 13 426 276 12 3326 28 146.4 S.Clifford, Penn St. 12 330 210 7 2543 22 146.1 J.Dart, Mississippi 12 321 201 8 2613 18 144.5 T.Powell, E. Michigan 9 269 174 8 2111 16 144.3 J.Daniels, LSU 13 371 254 3 2774 16 143.9 T.Bourguet, Arizona St. 7 205 145 6 1490 11 143.6 B.Bryant, Cincinnati 11 348 213 7 2732 21 143.0 D.Grainger, Georgia St. 12 297 174 7 2443 18 143.0 R.Leonard, Duke 12 364 231 6 2794 20 142.8 T.DeVito, Illinois 12 335 234 4 2397 15 142.3 C.Rogers, Louisiana-Monroe 12 320 216 7 2403 15 141.7 S.Rattler, South Carolina 12 353 235 11 2780 16 141.5 S.Henigan, Memphis 12 417 266 8 3287 19 141.2 W.Rogers, Mississippi St. 12 566 386 6 3713 34 141.0 J.Mayden, San Diego St. 10 237 141 10 2030 12 139.7 C.Cordeiro, San Jose St. 12 427 259 6 3250 23 139.6 N.Perry, FAU 12 371 215 5 2711 25 138.9 G.Watson, Troy 13 335 206 12 2818 14 138.8 T.McMahon, Rice 10 266 160 14 2102 18 138.3 J.Plumlee, UCF 12 312 197 7 2404 14 138.2 C.Schlee, Kent St. 11 266 157 5 2109 13 138.0 B.Shapen, Baylor 13 368 233 10 2790 18 137.7 T.Green, Boise St. 13 272 166 6 2043 14 136.7 D.Finn, Toledo 12 315 188 12 2260 23 136.4 D.Brumfield, UNLV 10 254 164 5 1898 10 136.4 J.Blackman, Arkansas St. 12 348 223 3 2471 14 135.3 E.Jones, Arizona St. 9 199 125 4 1533 7 135.1 G.Mertz, Wisconsin 12 286 164 10 2136 19 135.0 D.Uiagalelei, Clemson 13 369 228 7 2515 22 134.9 C.Cunningham, Middle Tennessee 12 463 309 10 3156 21 134.6 M.McDonald, Bowling Green 12 380 232 9 2669 22 134.4 D.Smith, Texas Tech 12 221 146 8 1505 12 133.9 T.Van Dyke, Miami 9 254 161 5 1846 10 133.5 B.Cook, Missouri 13 382 247 7 2724 14 133.0 A.O’Connell, Purdue 12 499 320 13 3490 22 132.2 J.Plummer, California 12 451 282 9 3095 21 131.5 Q.Ewers, Texas 9 249 141 6 1808 14 131.4 P.Thorne, Michigan St. 12 387 242 11 2679 19 131.2 A.Richardson, Florida 12 327 176 9 2549 17 131.0 D.Leary, NC State 6 193 118 4 1265 11 130.9 C.Ward, Washington St. 13 497 320 9 3231 23 130.6 M.Cunningham, Louisville 10 218 136 5 1568 8 130.3 H.Dekkers, Iowa St. 12 457 302 14 3044 19 129.6 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 10 245 138 5 1661 15 129.4 K.Vantrease, Georgia Southern 12 559 343 15 3901 25 129.4 D.Irons, Akron 11 380 253 7 2605 10 129.2 S.Sanders, Oklahoma St. 10 368 212 9 2642 17 128.3 C.Legas, Utah St. 9 210 128 9 1465 11 128.3 H.Wolff, Old Dominion 12 413 234 6 2908 18 127.3 K. Slovis, Pittsburgh 11 315 184 9 2397 10 127.1 A.Swann, Vanderbilt 9 198 115 2 1274 10 126.8 T.McKee, Stanford 12 426 264 8 2947 13 126.4 E.Warner, Temple 11 443 268 12 3028 18 125.9 J.Bennett, Liberty 11 223 130 9 1534 12 125.8 E.Morehead, Boston College 10 192 115 6 1254 10 125.7 P. Jurkovec, Boston College 9 248 147 8 1711 11 125.4 C.Snyder, Buffalo 12 422 250 8 2765 17 123.8 J.Daniels, West Virginia 10 327 200 9 2107 13 122.9 L.Hatcher, Texas State 12 442 275 10 2653 19 122.3 D.Richardson, Cent. Michigan 12 318 179 5 1988 15 121.2 C.Fancher, Marshall 13 236 131 6 1558 10 119.9 G.Wells, Virginia Tech 11 332 196 9 2171 9 117.5 H.King, Texas A&M 7 187 104 6 1220 7 116.4 J.Sims, Georgia Tech 7 188 110 3 1115 5 113.9 J.Paddock, Ball St. 12 481 287 14 2713 18 113.6 G.Hardison, UTEP 10 315 164 8 2044 11 113.0 R.Hilinski, Northwestern 8 258 144 7 1644 6 111.6 B.Schager, Hawaii 12 400 221 10 2348 13 110.3 A.Smith, Miami (Ohio) 11 221 108 5 1299 11 110.1 S.Petras, Iowa 12 281 157 5 1725 5 109.8 B.Armstrong, Virginia 10 339 185 12 2210 7 109.1 G.James, FIU 11 358 210 11 1969 11 108.9 Z.Turner, Uconn 13 258 149 10 1408 9 107.4 R.Ashford, Auburn 12 250 123 7 1613 7 107.0 C.Bazelak, Indiana 10 426 235 10 2312 13 106.1 A.Peasley, Wyoming 11 245 126 8 1388 9 104.6 N.Cox, Nevada 11 251 133 5 1464 5 104.6 J.Salopek, W. Michigan 7 212 104 11 1285 7 100.5 J.Shrout, Colorado 9 203 90 8 1220 7 98.3 J. Bennett, Liberty 0 0 0 0 0 0 0.0 B. Bryant, Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0.0 M. Cunningham, Louisville 0 0 0 0 0 0 0.0 J. Hall, BYU 0 0 0 0 0 0 0.0 T. McMahon, Rice 0 0 0 0 0 0 0.0 A. Richardson, Florida 0 0 0 0 0 0 0.0 B. Wooldridge, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0 0 0 0.0

