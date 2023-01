NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg Z.Charbonnet, UCLA 10 1359 321 0 0 0…

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg Z.Charbonnet, UCLA 10 1359 321 0 0 0 232 1680 168.00 I.Abanikanda, Pittsburgh 11 1431 146 0 237 0 267 1814 164.91 B.Battie, South Florida 12 1186 91 0 659 0 226 1936 161.33 D.Achane, Texas A&M 10 1102 196 0 312 0 243 1610 161.00 B.Robinson, Texas 12 1580 314 0 0 0 277 1894 157.83 C.Brown, Illinois 12 1643 240 0 0 0 356 1883 156.92 D.McBride, UAB 11 1713 10 0 0 0 236 1723 156.64 M.Ibrahim, Minnesota 11 1594 50 0 0 0 311 1644 149.45 K.Mitchell, East Carolina 11 1325 237 0 76 0 209 1639 149.00 S.Tyler, W. Michigan 12 1027 111 0 624 0 248 1762 146.83 C.Steele, Ball St. 12 1556 166 0 0 0 319 1722 143.50 R.Sanders, Arkansas 12 1426 271 0 0 0 248 1697 141.42 E.Smith, Stanford 2 206 63 0 13 0 39 282 141.00 D.Vaughn, Kansas St. 13 1425 378 0 0 0 313 1803 138.69 E.Hull, Northwestern 12 913 546 0 181 0 286 1640 136.67 J.Lang, Arkansas St. 12 419 238 87 886 0 195 1630 135.83 M.Cooper, Kent St. 12 1331 94 0 196 0 302 1621 135.08 B.Roberts, Air Force 12 1612 9 0 0 0 309 1621 135.08 J.Gibbs, Alabama 11 850 378 20 227 0 191 1477 134.27 E.Gray, Oklahoma 12 1366 229 0 0 0 246 1595 132.92 Q.Judkins, Mississippi 12 1476 116 0 0 0 265 1592 132.67 B.Corum, Michigan 12 1463 80 0 0 0 258 1543 128.58 N.Dell, Houston 12 9 1354 153 0 0 116 1516 126.33 K.Laborn, Marshall 13 1513 116 0 0 0 318 1629 125.31 S.Byrd, Charlotte 12 620 222 0 652 0 202 1494 124.50 T.Spears, Tulane 13 1376 242 0 0 0 233 1618 124.46 B.Emanuel, Cent. Michigan 4 496 0 0 0 0 67 496 124.00 X.Valladay, Arizona St. 12 1192 289 0 0 0 252 1481 123.42 F.Gore, Southern Miss. 13 1382 221 0 0 0 250 1603 123.31 W.Shipley, Clemson 13 1110 221 0 261 0 240 1593 122.54 C.Jones, Purdue 13 3 1361 114 78 0 135 1556 119.69 J.Brown, UAB 13 948 120 0 484 0 207 1552 119.38 C.Rodriguez, Kentucky 8 904 41 0 0 0 180 945 118.12 D.Douglas, Liberty 12 105 977 73 259 0 107 1414 117.83 N.Remigio, Fresno St. 14 55 852 259 480 0 115 1646 117.57 S.Harris, Louisiana Tech 12 -1 640 236 519 0 113 1394 116.17 J.Poke, Kent St. 7 9 362 19 411 0 50 801 114.43 C.Filkins, Stanford 7 478 205 51 66 0 152 800 114.29 R.Rice, SMU 12 8 1355 0 0 0 97 1363 113.58 D.Hunter, Liberty 9 854 147 0 19 0 149 1020 113.33 K.Miller, TCU 13 1342 116 0 0 0 233 1458 112.15 M.Knowles, Kansas St. 13 162 719 0 575 0 76 1456 112.00 B.Allen, Wisconsin 11 1126 104 0 0 0 219 1230 111.82 B.Watson, Old Dominion 11 916 314 0 0 0 195 1230 111.82 N.Singleton, Penn St. 12 941 85 0 310 0 172 1336 111.33 R.Cook, Buffalo 11 600 207 -4 410 0 177 1213 110.27 M.Myers, Buffalo 1 110 0 0 0 0 22 110 110.00 K.Stokes, Tulsa 12 9 1224 85 2 0 98 1320 110.00 S.Tucker, Syracuse 12 1060 254 0 0 0 243 1314 109.50 L.Webb, South Alabama 11 1017 184 0 0 0 215 1201 109.18 T.Horton, Colorado St. 12 6 1131 171 0 0 85 1308 109.00 T.Dye, Southern Cal 10 884 202 0 0 0 166 1086 108.60 J.Lane, Middle Tennessee 11 4 829 104 254 0 88 1191 108.27 S.Evans, E. Michigan 11 1084 83 0 21 0 240 1188 108.00 R.O’Keefe, UCF 13 222 725 1 448 0 119 1396 107.38 G.Holani, Boise St. 13 1157 151 82 0 0 257 1390 106.92 J.Mims, Fresno St. 14 1370 126 0 0 0 283 1496 106.86 K.Smith, Miami 8 14 199 0 640 0 37 853 106.62 A.Jennings, Old Dominion 9 0 959 0 0 0 54 959 106.56 D.Edwards, Michigan 10 872 192 0 0 0 135 1064 106.40 L.Joseph, FIU 12 536 169 0 566 0 164 1271 105.92 J.Hyatt, Tennessee 12 0 1267 0 0 0 68 1267 105.58 C.Smith, Louisiana-Lafayette 10 582 151 0 311 0 148 1044 104.40 S.Bangura, Ohio 11 940 208 0 0 0 220 1148 104.36 T.Benson, Florida St. 12 965 111 0 167 0 160 1243 103.58 R.Hemby, Maryland 12 924 276 0 43 0 200 1243 103.58 S.Jacques-Louis, Akron 12 10 931 -3 305 0 92 1243 103.58 A.Robbins, UNLV 11 1011 125 0 0 0 232 1136 103.27 J.White, Georgia Southern 11 914 217 0 0 0 184 1131 102.82 M.Irving, Oregon 12 909 300 0 17 0 175 1222 101.83 M.Wiley, Arizona 11 771 349 0 0 0 149 1120 101.82 D.Neal, Kansas 12 1061 160 0 0 0 191 1221 101.75 E.Egbuka, Ohio St. 12 81 1039 75 25 0 88 1220 101.67 D.Prince, Tulsa 8 729 84 0 0 0 135 813 101.62 J.Ott, California 12 897 321 0 0 0 216 1218 101.50 T.Palmer, Nebraska 12 75 1043 36 62 0 83 1216 101.33 R.Davis, Vanderbilt 12 1042 169 0 0 0 263 1211 100.92 T.Taua, Nevada 12 911 293 0 0 0 259 1204 100.33 J.Hunter, Auburn 12 675 224 0 302 0 135 1201 100.08 D.Wagner, Army 1 0 0 100 0 0 0 100 100.00 R.Odunze, Washington 11 6 1088 0 0 0 73 1094 99.45 M.Harrison, Ohio St. 12 32 1157 0 0 0 74 1189 99.08 K.Thornton, James Madison 11 27 1015 0 47 0 67 1089 99.00 M.Mims, Oklahoma 12 3 1006 137 38 0 63 1184 98.67 J.Downs, North Carolina 12 0 1029 150 0 0 105 1179 98.25 X.Hutchinson, Iowa St. 12 0 1171 0 0 0 108 1171 97.58 C.Tyler, Utah St. 12 1043 128 0 0 0 251 1171 97.58 J.Hunter, California 12 0 965 203 0 0 79 1168 97.33 D.Mockobee, Purdue 12 920 248 0 0 0 211 1168 97.33 M.Corley, W. Kentucky 13 84 1179 0 0 0 100 1263 97.15 L.McCammon, FAU 12 998 165 0 0 0 208 1163 96.92 N.Watson, Washington St. 11 769 295 0 0 0 174 1064 96.73 Z.Flowers, Boston College 12 40 1077 43 0 0 100 1160 96.67 K.Barnes, UTSA 10 845 119 0 0 0 144 964 96.40 J.Jordan, Louisville 13 815 85 0 353 0 167 1253 96.38 S.Maiava-Peters, BYU 1 96 0 0 0 0 15 96 96.00 T.Bigsby, Auburn 12 970 180 0 0 0 209 1150 95.83 T.Swen, Wyoming 12 1039 108 0 0 0 222 1147 95.58 K.Allen, UCLA 11 203 403 0 442 0 82 1048 95.27 J.Thrash, Georgia St. 12 17 1122 0 0 0 64 1139 94.92 D.Singer, Arizona 12 0 1105 32 0 0 69 1137 94.75 R.Ali, Marshall 3 273 10 0 0 0 49 283 94.33 B.Presley, Oklahoma St. 12 16 739 111 257 0 90 1123 93.58 D.Kinamon, Air Force 2 98 88 0 0 0 7 186 93.00 T.Etienne, Florida 13 719 66 0 421 0 145 1206 92.77 J.McMillan, Washington 12 2 1040 70 0 0 77 1112 92.67 P.Nacua, BYU 9 209 625 0 0 0 73 834 92.67 H.Waylee, N. Illinois 11 899 119 0 0 0 182 1018 92.55 J.Wayne, Pittsburgh 11 0 1012 0 0 0 55 1012 92.00 P.Agyei-Obese, James Madison 10 908 11 0 0 0 162 919 91.90 K.Vidal, Troy 14 1132 140 0 10 0 258 1282 91.57 C.Lacy, South Alabama 12 2 746 192 157 0 85 1097 91.42 J.Cowing, Arizona 12 1 1034 56 0 0 96 1091 90.92 T.Robinson, Army 6 321 135 67 21 0 51 544 90.67 S.Louis, Liberty 11 492 81 0 424 0 140 997 90.64 T.Smith, UTEP 12 36 1039 0 9 0 77 1084 90.33 L.McCaffrey, Rice 10 148 723 32 0 0 71 903 90.30 Z.Evans, Mississippi 11 899 93 0 0 0 144 992 90.18 T.Lowe, Oregon St. 1 32 46 0 12 0 10 90 90.00 K.Johnson, Iowa 12 757 27 0 293 0 158 1077 89.75 E.Cooks, San Jose St. 11 0 983 0 0 0 63 983 89.36 K.McIntosh, Georgia 13 709 449 0 0 0 175 1158 89.08 A.Grant, Nebraska 12 915 104 0 47 0 239 1066 88.83 A.Green, North Carolina 9 0 798 0 0 0 43 798 88.67 N.Carter, Uconn 5 404 39 0 0 0 71 443 88.60 B.Brown, Kentucky 12 2 606 28 424 0 69 1060 88.33 L.Griffin, Mississippi St. 12 0 449 -3 613 0 56 1059 88.25 J.Wood, Ohio 1 0 0 0 88 0 5 88 88.00 R.Reese, Baylor 12 962 89 0 0 0 203 1051 87.58 D.Davis, TCU 12 28 418 237 362 0 72 1045 87.08 J.Byrd, San Diego St. 12 389 53 115 487 0 137 1044 87.00 R.Harvey, UCF 11 767 190 0 0 0 132 957 87.00 T.Vaughn, Utah St. 12 66 590 0 382 0 78 1038 86.50 T.Hudson, Louisville 12 0 1034 0 0 0 70 1034 86.17 J.Lucas, Indiana 11 271 82 0 591 0 87 944 85.82 D.Clark, UTSA 9 0 741 0 30 0 53 771 85.67 F.Peasant, Middle Tennessee 12 747 276 0 0 0 191 1023 85.25 J.Jackson, E. Michigan 12 344 127 0 551 0 117 1022 85.17 D.Richardson, Oklahoma St. 9 543 220 0 0 0 171 763 84.78 J.Addison, Southern Cal 11 33 875 19 0 0 71 930 84.55 L.Musgrave, Oregon St. 2 0 169 0 0 0 11 169 84.50 M.Williams, Ohio St. 10 817 27 0 0 0 130 844 84.40 I.Winstead, East Carolina 12 0 1013 0 -2 0 84 1011 84.25 K.Allen, Penn St. 12 830 172 0 8 0 174 1010 84.17 D.Cephas, Kent St. 9 12 744 0 0 0 50 756 84.00 V.Rosa, Uconn 12 635 15 53 304 0 171 1007 83.92 X.Weaver, South Florida 9 1 718 36 0 0 59 755 83.89 L.Pare, Texas State 12 772 229 0 2 0 202 1003 83.58 W.Taulapapa, Washington 12 779 208 0 12 0 150 999 83.25 M.Lloyd, South Carolina 9 573 176 0 0 0 130 749 83.22 N.Noel, Appalachian St. 9 604 145 0 0 0 111 749 83.22 K.Kelly, Ball St. 1 83 0 0 0 0 8 83 83.00 C.Brooks, BYU 11 813 98 0 0 0 141 911 82.82 L.Nichols, Cent. Michigan 9 616 128 0 0 0 197 744 82.67 J.Jackson, Ball St. 12 105 829 56 0 0 99 990 82.50 T.Scott, Cincinnati 11 8 899 0 0 0 57 907 82.45 J.Brown, Coastal Carolina 12 187 782 14 0 0 68 983 81.92 M.Crosby, Louisiana Tech 12 918 65 0 0 0 194 983 81.92 C.Camper, Indiana 7 4 569 0 0 0 47 573 81.86 C.Washington, New Mexico 10 310 81 0 427 0 101 818 81.80 A.Estime, Notre Dame 12 825 127 0 29 0 151 981 81.75 A.Perry, Wake Forest 12 0 980 0 0 0 70 980 81.67 D.Martinez, Oregon St. 13 982 61 0 17 0 166 1060 81.54 Z.Franklin, UTSA 14 0 1136 0 0 0 94 1136 81.14 K.Hood, Georgia Southern 12 14 896 40 20 0 90 970 80.83 S.James, West Virginia 12 9 745 0 214 0 60 968 80.67 J.Tyson, Colorado 8 -4 470 131 47 0 31 644 80.50 J.Cephus, UTSA 13 10 985 36 12 0 102 1043 80.23 J.Barber, Troy 6 0 351 0 130 0 30 481 80.17 T.Keith, Bowling Green 11 187 278 0 416 0 90 881 80.09 L.Wester, FAU 12 106 719 136 0 0 93 961 80.08 T.Harris, Louisiana Tech 12 22 935 0 0 0 70 957 79.75 J.Calhoun, Duke 12 0 811 117 26 0 67 954 79.50 I.Guerendo, Wisconsin 12 385 115 0 454 0 101 954 79.50 M.Mathison, W. Kentucky 13 30 580 0 420 0 72 1030 79.23 D.Walker, Kent St. 12 29 921 0 0 0 61 950 79.17 C.Donaldson, West Virginia 7 526 27 0 0 0 97 553 79.00 M.Thomas, Virginia Tech 3 146 91 0 0 0 50 237 79.00 J.Moreno-Cropper, Fresno St. 14 19 1086 0 0 0 90 1105 78.93 B.McReynolds, South Alabama 10 311 188 11 277 0 86 787 78.70 E.Green, North Carolina 8 508 107 0 14 0 133 629 78.62 E.Spencer, Charlotte 12 0 943 0 0 0 57 943 78.58 L.Diggs, Notre Dame 11 732 130 0 0 0 161 862 78.36 M.Muhammad, Texas A&M 9 0 610 94 0 0 53 704 78.22 J.Horn, South Florida 11 95 551 0 209 0 54 857 77.91 A.Adams, Akron 11 0 855 0 0 0 63 855 77.73 D.Houston, Uconn 10 578 48 0 151 0 102 777 77.70 S.Bolden, Oregon St. 13 105 305 0 599 0 54 1009 77.62 M.Wilson, Stanford 6 47 418 0 0 0 30 465 77.50 D.Johnson, Mississippi St. 10 488 285 0 0 0 137 773 77.30 J.Barbon, Temple 12 0 918 4 3 0 79 925 77.08 C.Johnson, East Carolina 12 -8 933 0 0 0 61 925 77.08 T.Shropshire, UAB 12 0 923 0 0 0 41 923 76.92 R.Hammond, Pittsburgh 7 366 65 0 107 0 95 538 76.86 A.Hawkins, Texas State 9 5 587 99 0 0 66 691 76.78 J.Gill, Boston College 12 0 388 24 509 0 57 921 76.75 D.Parson, Hawaii 13 830 171 -3 -4 0 220 994 76.46 S.Pinckney, Coastal Carolina 12 0 917 0 0 0 67 917 76.42 M.Haywood, Navy 12 473 137 0 306 0 100 916 76.33 L.McConkey, Georgia 13 120 675 197 0 0 75 992 76.31

