Investec South African Open Championship Par Scores

Sunday

At Blair Atholl Golf & Equestrian Estate

Johannesburg

Purse: $1.5 million

Yardage: 8,161; Par: 72

Final Round

Thriston Lawrence, South Africa (335), $231,397 64-67-67-74—272 -16 Clement Sordet, France (222), $149,728 68-66-66-73—273 -15 Jens Fahrbring, Sweden (125), $85,753 65-70-69-70—274 -14 Matthias Schmid, Germany (100), $68,058 66-73-69-69—277 -11 Daniel Brown, England (66), $45,054 71-70-69-68—278 -10 Dean Burmester, South Africa (66), $45,054 70-71-66-71—278 -10 Chase Hanna, United States (66), $45,054 69-73-69-67—278 -10 Marcel Siem, Germany (66), $45,054 69-68-70-71—278 -10 Wu Ashun, China (36), $24,818 71-67-67-74—279 -9 Hennie Du Plessis, South Africa (36), $24,818 70-72-67-70—279 -9 Edoardo Molinari, Italy (36), $24,818 67-70-70-72—279 -9 Jaco Prinsloo, South Africa (36), $24,818 70-71-68-70—279 -9 Jayden Trey Schaper, South Africa (36), $24,818 68-72-70-69—279 -9 Charl Schwartzel, South Africa (0), $24,818 68-74-69-68—279 -9 MJ Daffue, South Africa (25), $17,440 71-64-73-72—280 -8 Scott Jamieson, Scotland (25), $17,440 66-71-72-71—280 -8 Tom McKibbin, Northern Ireland (25), $17,440 67-71-73-69—280 -8 Wilco Nienaber, South Africa (25), $17,440 67-69-70-74—280 -8 Renato Paratore, Italy (25), $17,440 70-70-69-71—280 -8 Martin Simonsen, Denmark (25), $17,440 73-68-65-74—280 -8 Richard Sterne, South Africa (25), $17,440 69-71-74-66—280 -8 Ockie Strydom, South Africa (0), $17,440 70-63-75-72—280 -8 Luke Brown, South Africa (20), $13,748 67-72-72-70—281 -7 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain (20), $13,748 72-67-70-72—281 -7 James Du Preez, South Africa (20), $13,748 70-68-70-73—281 -7 Ross Fisher, England (20), $13,748 65-71-71-74—281 -7 Deon Germishuys, South Africa (20), $13,748 69-69-69-74—281 -7 Joost Luiten, Netherlands (20), $13,748 72-69-68-72—281 -7 Adrian Otaegui, Spain (20), $13,748 70-66-71-74—281 -7 Christoffer Bring, Denmark (16), $11,298 68-71-72-71—282 -6 Jeong-Weon Ko, France (16), $11,298 69-66-75-72—282 -6 Zander Lombard, South Africa (16), $11,298 69-71-71-71—282 -6 David Ravetto, France (16), $11,298 71-69-70-72—282 -6 Wynand Dingle, South Africa (0), $11,298 71-68-71-72—282 -6 Jorge Campillo, Spain (15), $9,562 73-67-72-71—283 -5 Aaron Cockerill, Canada (15), $9,562 68-74-72-69—283 -5 Gary Hurley, Ireland (15), $9,562 69-70-71-73—283 -5 Christian Maas, South Africa 69-65-72-77—283 -5 JJ Senekal, South Africa (0), $9,562 66-75-70-72—283 -5 Romain Langasque, France (13), $8,575 71-71-69-73—284 -4 Francesco Laporta, Italy (13), $8,575 71-69-70-74—284 -4 Albert Venter, South Africa (13), $8,575 71-70-69-74—284 -4 Todd Clements, England (11), $7,350 72-70-72-71—285 -3 Kristian Krogh Johannessen, Norway (11), $7,350 68-74-71-72—285 -3 Nathan Kimsey, England (11), $7,350 69-69-73-74—285 -3 Pieter Moolman, South Africa (11), $7,350 70-71-74-70—285 -3 Freddy Schott, Germany (11), $7,350 70-71-71-73—285 -3 Santiago Tarrio, Spain (11), $7,350 67-72-73-73—285 -3 Yurav Premlall, South Africa 72-67-71-75—285 -3 Jens Dantorp, Sweden (9), $5,717 68-73-70-75—286 -2 Simon Forsstrom, Sweden (9), $5,717 71-70-67-78—286 -2 Jacques Kruyswijk, South Africa (9), $5,717 70-69-74-73—286 -2 JC Ritchie, South Africa (9), $5,717 73-69-73-71—286 -2 Louis Albertse, South Africa (0), $5,717 73-66-73-74—286 -2 Dylan Frittelli, South Africa (0), $5,717 70-71-71-74—286 -2 Dan Bradbury, England (7), $4,628 68-71-75-73—287 -1 Adrien Saddier, France (7), $4,628 73-69-73-72—287 -1 Sami Valimaki, Finland (7), $4,628 72-70-71-74—287 -1 Tapio Pulkkanen, Finland (6), $4,288 70-67-74-77—288 E Brandon Stone, South Africa (6), $4,288 72-69-70-77—288 E Aldrich Potgieter, South Africa 71-71-71-75—288 E Thomas Aiken, South Africa (6), $4,015 68-73-71-77—289 +1 Marc Warren, Scotland (6), $4,015 68-69-76-76—289 +1 Tristen Strydom, South Africa (5), $3,675 70-71-75-74—290 +2 Daniel Van Tonder, South Africa (5), $3,675 74-68-73-75—290 +2 Jean Hugo, South Africa (0), $3,675 70-69-79-72—290 +2 Oliver Bekker, South Africa (5), $3,267 71-68-75-77—291 +3 Darren Fichardt, South Africa (5), $3,267 68-70-75-78—291 +3 Rourke Van Der Spuy, South Africa (0), $3,267 71-68-73-79—291 +3 Kyle De Beer, South Africa 69-72-77-74—292 +4 MJ Viljoen, South Africa (4), $2,926 71-70-77-75—293 +5 Alex Haindl, South Africa (0), $2,926 70-71-75-77—293 +5 Merrick Bremner, South Africa (0), $2,722 71-69-74-80—294 +6 Matthew Spacey, South Africa (0), $2,586 70-69-81-75—295 +7 Lukas Nemecz, Austria (3), $2,042 73-68-79-76—296 +8 Jonathan Broomhead, South Africa 71-70-77-78—296 +8 Malcolm Mitchell, South Africa (0), $2,039 71-70-75-81—297 +9

