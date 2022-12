England 3, Senegal 0

Senegal 0 0 — 0 England 2 1 — 3 First Half_1, England, Henderson, (Bellingham), 38th minute; 2, England, Kane,…

Senegal 0 0 — 0 England 2 1 — 3

First Half_1, England, Henderson, (Bellingham), 38th minute; 2, England, Kane, (Foden), 45th+3.

Second Half_3, England, Saka, (Foden), 57th.

Goalies_Senegal, Edouard Mendy, Seny Dieng, Alfred Gomis; England, Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale.

Yellow Cards_Koulibaly, Senegal, 76th.

Referee_Ivan Barton. Assistant Referees_David Moran, Kathryn Nesbitt, Drew Fischer. 4th Official_Said Martinez.

A_65,985.

