College Football National Signings

LSU

Tyree Adams, ol, 6-5, 285, St. Augustine, New Orleans, La.

Christian Brathwaite, lb, 6-1, 225, Cy Ranch, Cypress, Texas

Jalen Brown, wr, 6-1, 170, Gulliver Prep, Miami, Fla.

Dylan Carpenter, edge, 6-3, 240, St. Amant, Saint Amant, La.

DJ Chester, ol, 6-5, 300, Eagles Landing Christian Academy, McDonough, Ga.

Rickie Collins, qb, 6-2, 190, Woodlawn, Baton Rouge, La.

Michael Daugherty, s, 6-1, 180, Grayson, Loganville, Ga.

Zalance Heard, ol, 6-5, 310, Neville, Monroe, La.

Trey Holly, rb, 5-8, 180, Union Parish, Farmerville, La.

Jaxon Howard, edge, 6-4, 245, Robbinsdale Cooper, Minneapolis, Minn.

Jeremiah Hughes, cb, 6-1, 175, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Kaleb Jackson, rb, 5-10, 200, Liberty Magnet, Baton Rouge, La.

Kylin Jackson, s, 6-2, 200, Zachary, Zachary, La.

Mac Markway, te, 6-4, 250, DeSmet, Saint Louis, Mo.

Jackson McGohan, te, 6-4, 235, Miamisburg, Miamisburg, Ohio

Paul Mubenga, ol, 6-4, 280, Buford, Buford, Ga.

Kyle Parker, wr, 5-10, 175, Lovejoy, Lucas, Texas

Ka’Morreun Pimpton, te, 6-6, 220, North Crowley, Fort Worth, Texas

Khai Prean, ath, 6-0, 190, St. James, Saint James, La.

Shelton Sampson Jr., wr, 6-4, 181, Catholic, Baton Rouge, La.

Ashton Stamps, cb, 6-0, 170, Archbishop Rummel, Metairie, La.

Javien Toviano, cb, 6-0, 185, Martin, Arlington, Texas

Whit Weeks, lb, 6-2, 205, Oconee County, Watkinsville, Ga.

Dashawn Womack, edge, 6-4, 240, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Ryan Yaites, s, 6-0, 190, Guyer, Denton, Texas

Maryland

Jonathan Akins, cb, 5-11, 170, Madison County, Madison, Fla.

Neeo Avery, edge, 6-5, 230, Our Lady Good Counsel HS, Olney, Md.

Ezekiel Avit, wr, 6-3, 180, Winston Churchill, Potomac, Md.

Tamarcus Cooley, s, 6-0, 195, Rolesville, Rolesville, N.C.

Deandre Duffus, ol, 6-4, 330, Chaminade-Madonna Prep, Hollywood, Fla.

Dillan Fontus, edge, 6-5, 245, Canarsie, Brooklyn, N.Y.

Dylan Gooden, edge, 6-4, 204, Wilde Lake, Columbia, Md.

Lavon Johnson, dl, 6-3, 296, Cheshire Academy, Cheshire, Conn.

Robert Long, qb, 5-11, 200, St. Peters Prep, Fairfield, Conn.

Ryan Manning, wr, 5-11, 170, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Alex Moore, s, 6-2, 180, St. Vincent Pallotti, Laurel, Md.

Mykel Morman, ath, 6-1, 175, Dr. Henry Wise, Upper Marlboro, Md.

Tayvon Nelson, cb, 6-1, 175, Canarsie, Brooklyn, N.Y.

Nolan Ray, rb, 6-0, 195, Brother Rice, Bloomfield Hills, Mich.

Josh Richards, wr, 6-3, 175, East Orange Campus, East Orange, N.J.

DJ Samuels, edge, 6-2, 240, Bergen Catholic, Oradell, N.J.

AJ Szymanski, te, 6-5, 245, Loyola Blakefield, Towson, Md.

Kevis Thomas, cb, 6-0, 179, Lowndes, Valdosta, Ga.

Dylan Wade, ath, 6-4, 240, Jones, Orlando, Fla.

Rico Walker, edge, 6-3, 233, Hickory, Hickory, N.C.

Tamarus Walker, ol, 6-4, 300, McDonogh School, Owings Mills, Md.

Sean Williams, wr, 6-1, 175, St. John’s, Washington, District of Columbia

Daniel Wingate, lb, 6-3, 215, St. Vincent Pallotti, Laurel, Md.

Braeden Wisloski, ath, 5-11, 185, Southern Columbia Area HS, Catawissa, Pa.

Miami

Collins Acheampong, dl, 6-7, 254, Santa Margarita Catholic, Rancho Santa Margarita, Calif.

Raul Aguirre, lb, 6-2, 220, Whitewater, Fayetteville, Ga.

Rueben Bain, edge, 6-2, 250, Miami Central, Miami, Fla.

Damari Brown, cb, 6-1, 180, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

Malik Bryant, lb, 6-2, 235, Jones, Orlando, Fla.

Jackson Carver, te, 6-6, 220, The Loomis Chaffee School, Culver, Ind.

Mark Fletcher, rb, 6-1, 225, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

Joshua Horton, dl, 6-4, 285, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Antione Jackson, s, 6-0, 170, Dillard, Fort Lauderdale, Fla.

Christopher Johnson, rb, 5-11, 178, Dillard, Fort Lauderdale, Fla.

Nathaniel Joseph, wr, 5-8, 170, Edison, Miami, Fla.

Tommy Kinsler, ol, 6-6, 330, Trinity Catholic, Ocala, Fla.

Francis Mauigoa, ol, 6-5, 330, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Samson Okunlola, ol, 6-5, 305, Thayer Academy, Brockton, Mass.

Marcellius Pulliam, lb, 6-3, 215, Sandy Creek, Tyrone, Ga.

Kaleb Spencer, lb, 6-2, 210, Life Christian Academy, Colonial Heights, Va.

Robert Stafford, cb, 5-11, 171, Eau Gallie, Melbourne, Fla.

Frankie Tinilau, ol, 6-5, 315, La Salle, Miami, Fla.

Antonio Tripp, ol, 6-3, 300, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Bobby Washington, lb, 6-3, 215, Miami Palmetto, Miami, Fla.

Robby Washington, wr, 5-10, 185, Miami Palmetto, Miami, Fla.

Jayden Wayne, edge, 6-5, 245, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Emory Williams, qb, 6-4, 190, Milton, Milton, Fla.

Riley Williams, te, 6-6, 240, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Michigan

Brooks Bahr, dl, 6-6, 270, Loyola Academy, Wilmette, Ill.

Kendrick Bell, ath, 6-3, 180, Park Hill, Kansas City, Mo.

Semaj Bridgeman, lb, 6-2, 230, Imhotep Institute, PHILADELPHIA, Pa.

Cole Cabana, rb, 6-0, 180, Dexter, Dexter, Mich.

Cameron Calhoun, cb, 6-0, 170, Winton Woods, Cincinnati, Ohio

Nathan Efobi, ol, 6-3, 282, South Forsyth, Cumming, Ga.

Karmello English, wr, 5-11, 175, Central, Phenix City, Ala.

Enow Etta, dl, 6-4, 260, Covenant Christian Academy, Colleyville, Texas

Benjamin Hall, rb, 5-10, 225, North Cobb, Kennesaw, Ga.

Amir Herring, ol, 6-3, 300, West Bloomfield, West Bloomfield, Mich.

Jason Hewlett, ath, 6-4, 220, Chaney, Youngstown, Ohio

Jyaire Hill, cb, 6-1, 170, Kankakee, Kankakee, Ill.

Breeon Ishmail, lb, 6-4, 220, Princeton, Cincinnati, Ohio

Aymeric Koumba, edge, 6-4, 230, Pionniers de Touraine, France

Evan Link, ol, 6-6, 290, Gonzaga , Washington, District of Columbia

Zack Marshall, ath, 6-4, 220, Carlsbad, Carlsbad, Calif.

Fredrick Moore, wr, 6-0, 175, Cardinal Ritter College Prep, Saint Louis, Mo.

Hayden Moore, lb, 6-3, 210, Regis Jesuit, Aurora, Colo.

Semaj Morgan, wr, 5-10, 175, West Bloomfield, West Bloomfield, Mich.

Roderick Pierce, dl, 6-3, 290, Brother Rice, Oak Lawn, Ill.

Adam Samaha, K, 6-0, 170, Huron, Ann Arbor, Mich.

Deakon Tonielli, te, 6-6, 215, Oswego, Oswego, Ill.

D’Juan Waller Jr., cb, 6-3, 195, Chaney, Youngstown, Ohio

Michigan St.

Jaelon Barbarin, ath, 5-9, 190, Chaminade, Simi Valley, Calif.

Sean Brown, cb, 6-3, 195, Simi Valley, Simi Valley, Calif.

Cole Dellinger, ol, 6-4, 280, Clarkston, Clarkston, Mich.

Andrew Depaepe, dl, 6-5, 245, Pleasant Valley, Bettendorf, Iowa

Jordan Hall, lb, 6-2, 225, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Bai Jobe, edge, 6-4, 215, Community Christian School, Norman, Okla.

Aziah Johnson, ath, 6-2, 175, Thomas Jefferson, Richmond, Va.

Sam Leavitt, qb, 6-1, 185, West Linn, West Linn, Ore.

Brennan Parachek, te, 6-6, 235, Dexter, Dexter, Mich.

Eddie Pleasant III, cb, 6-0, 175, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

Stanton Ramil, ol, 6-7, 310, Thompson, Alabaster, Ala.

Chance Rucker, cb, 6-1, 180, Ryan, Denton, Texas

Jaelen Smith, wr, 6-1, 185, Klein Cain, Houston, Texas

Jalen Thompson, dl, 6-4, 245, Cass Technical, Detroit, Mich.

Minnesota

Kerry Brown, s, 6-0, 175, Naples, Naples, Fla.

Zaquan Bryan, cb, 5-9, 180, Benedictine Military School, Savannah, Ga.

Phillip Daniels, ol, 6-5, 285, Princeton, Cincinnati, Ohio

Alex Elliott, lb, 6-2, 200, Hutchinson Senior, Hutchinson, Minn.

Donielle Hayes, wr, 6-0, 180, Pine Forest, Pensacola, Fla.

Greg Johnson, ol, 6-6, 305, Prior Lake, Prior Lake, Minn.

Matt Kingsbury, lb, 6-3, 235, St. Rita, Chicago, Ill.

Kenric Lanier, wr, 6-1, 180, Decatur, Decatur, Ga.

TJ McWilliams, wr, 6-1, 170, North Central, Indianapolis, Ind.

Karter Menz, edge, 6-5, 215, West Fargo, West Fargo, N.D.

De’Eric Mister, ol, 6-7, 300, West Side, Gary, Ind.

Garrison Monroe, s, 6-0, 195, Shakopee, Shakopee, Minn.

Martin Owusu, dl, 6-3, 290, Prior Lake, Prior Lake, Minn.

Sam Peters, te, 6-4, 225, Maple Grove, Osseo, Minn.

Theorin Randle, dl, 6-1, 282, Shadow Creek, Pearland, Texas

Darius Taylor, rb, 5-11, 202, Walled Lake Western, Walled Lake, Mich.

Reese Tripp, ol, 6-7, 315, Kasson-Mantorville, Kasson, Minn.

Drew Viotto, qb, 6-4, 235, Walled Lake Western, Walled Lake, Mich.

Pierce Walsh, te, 6-4, 223, Benet Academy, Lisle, Ill.

Jerome Williams, ol, 6-4, 295, Osseo Senior, Osseo, Minn.

Marquese Williams, rb, 5-8, 181, Bishop McDevitt, Harrisburg, Pa.

Mississippi

Ahmad Brown, s, 6-1, 195, Crisp County, Cordele, Ga.

Jamarious Brown, edge, 6-3, 250, Moss Point, Moss Point, Miss.

Jayvontay Conner, te, 6-4, 230, East Forsyth, Kernersville, N.C.

Daniel Demery, s, 5-11, 195, Parish Episcopal School, Dallas, Texas

Ethan Fields, ol, 6-3, 320, Dutchtown, Geismar, La.

Cayden Lee, wr, 5-11, 175, Kennesaw Mountain, Kennesaw, Ga.

Skielar Mann, lb, 6-2, 205, Peach County, Fort Valley, Ga.

Braxton Myers, s, 6-1, 185, Coppell, Coppell, Texas

Suntarine Perkins, lb, 6-3, 200, Raleigh, Raleigh, Miss.

Kedrick Reescano, rb, 5-11, 190, New Caney, New Caney, Texas

Brycen Sanders, ol, 6-5, 280, Baylor School, Chattanooga, Tenn.

Ayden Williams, wr, 6-3, 195, Ridgeland, Ridgeland, Miss.

Mississippi St.

Jaylen Aborom, cb, 6-2, 180, Oak Grove, Hattiesburg, Miss.

Zay Alexander, ol, 6-7, 315, Tupelo, Tupelo, Miss.

Justin Brown, wr, 6-0, 183, Blackman, Murfreesboro, Tenn.

Caleb Bryant, dl, 6-3, 250, Vicksburg, Vicksburg, Miss.

Seth Davis, rb, 5-7, 170, Katy, Katy, Texas

Malik Ellis, ol, 6-5, 245, Laurel, Laurel, Miss.

Luke Evans, cb, 6-1, 165, Chaminade-Madonna Prep, Hollywood, Fla.

Joseph Head, edge, 6-4, 218, Holmes County, Lexington, Miss.

Tabias Hinton, lb, 6-3, 215, Hattiesburg, Hattiesburg, Miss.

Jayden Hobson, ol, 6-5, 293, Hillcrest, Tuscaloosa, Ala.

Kelley Jones, s, 6-4, 178, Clarksdale, Clarksdale, Miss.

Ty Jones, lb, 6-1, 223, Bay Springs, Bay Springs, Miss.

Gabriel Moore, dl, 6-4, 250, Louisville, Louisville, Miss.

Chris Parson, qb, 6-0, 200, Ravenwood, Brentwood, Tenn.

Brice Pollock, cb, 6-1, 175, Shiloh, Snellville, Ga.

Nakai Poole, wr, 6-3, 205, Norcross, Norcross, Ga.

Amari Smith, ol, 6-7, 295, Brookhaven, Brookhaven, Miss.

Isaac Smith, s, 6-0, 200, Itawamba Agricultural, Fulton, Miss.

Zakari Tillman, lb, 6-2, 230, Florence, Florence, Miss.

Creed Whittemore, ath, 5-11, 175, F. W. Buchholz, Gainesville, Fla.

