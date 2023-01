Argentina 2, Netherlands 2

Argentina 1 1 0 — 2 Netherlands 0 2 0 — 2 First Half_1, Argentina, Molina, (Messi), 35th minute. Second…

Argentina 1 1 0 — 2 Netherlands 0 2 0 — 2

First Half_1, Argentina, Molina, (Messi), 35th minute.

Second Half_2, Argentina, Messi, (penalty kick), 73rd; 3, Netherlands, Weghorst, (Berghuis), 83rd; 4, Netherlands, Weghorst, (Koopmeiners), 90th+11.

First Overtime_None.

Second Overtime_None.

Penalty kicks — Netherlands, Virgil Van Dijk, NG; Steven Berghuis, NG; Teun Koopmeiners, G; Wout Weghorst, G; Luuk De Jong, G. Argentina, Lionel Messi, G; Leandro Paredes, G; Gonzalo Montiel, G; Enzo Fernandez, NG; Lautaro Martinez, G.

Goalies_Argentina, Emilano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani; Netherlands, Andries Noppert, Justin Bijlow, Remko Pasveer.

Yellow Cards_Acuna, Argentina, 43rd; Timber, Netherlands, 43rd; Romero, Argentina, 45th; Weghorst, Netherlands, 45th; Depay, Netherlands, 76th; Martinez, Argentina, 76th; Berghuis, Netherlands, 88th; Paredes, Argentina, 89th; Messi, Argentina, 90th+11; Otamendi, Argentina, 90th+12; Bergwijn, Netherlands, 92nd; Montiel, Argentina, 109th; Pezzella, Argentina, 112th; Dumfries, Netherlands, 120th.

Referee_Antonio Mateu Lahoz. Assistant Referees_Pau Norbert Cebrian Devis, Roberto Diaz Perez, Alejandro Jose Hernandez Hernandez. 4th Official_Victor Gomes.

A_88,235.

