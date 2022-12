Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Nov. 29 EAST Md.-Eastern Shore 76, Virginia Union 60 Penn 72, La Salle 59 SOUTH Arkansas St. 102, McNeese…

Tuesday, Nov. 29

EAST

Md.-Eastern Shore 76, Virginia Union 60

Penn 72, La Salle 59

SOUTH

Arkansas St. 102, McNeese St. 83

LSU 63, SE Louisiana 55

Lipscomb 84, W. Kentucky 66

Louisiana-Lafayette 72, LSU-Shreveport 40

Mississippi 74, Alabama A&M 28

Mississippi St. 94, Louisiana-Monroe 39

New Mexico 72, Nicholls 55

South Carolina 73, UCLA 64

Vanderbilt 74, SC-Upstate 45

MIDWEST

Indiana St. 68, Chicago St. 43

Iowa St. 93, SIU-Edwardsville 43

Ohio 52, Dayton 51

Texas Rio Grande Valley 68, Texas A&M-CC 65, OT

UMKC 71, Bradley 68, OT

SOUTHWEST

SMU 74, Ark.-Pine Bluff 45

TCU 60, Incarnate Word 33

Texas-Arlington 76, North Texas 58

FAR WEST

N. Colorado 102, Colorado St. 91, 3OT

___

