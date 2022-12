Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 27 EAST Boston U. 78, New Hampshire 42 Drexel 53, Buffalo 35 Duquesne 77, Marshall 72 Fairleigh Dickinson…

Sunday, Nov. 27

EAST

Boston U. 78, New Hampshire 42

Drexel 53, Buffalo 35

Duquesne 77, Marshall 72

Fairleigh Dickinson 82, Md.-Eastern Shore 41

Holy Cross 68, Dartmouth 55

Idaho 90, Navy 84

Kent St. 72, S. Illinois 66

Marist 52, Lafayette 42

Maryland 87, Pittsburgh 63

Merrimack 65, Colgate 56

Monmouth (NJ) 70, NJIT 62, OT

N. Illinois 67, Richmond 64

Oakland 83, Stonehill 59

Providence 85, Bryant 60

Quinnipiac 67, Lehigh 64

Rutgers 71, Cornell 52

Temple 77, Bucknell 62

Towson 64, DePaul 56

Vermont 57, Siena 51

Weber St. 71, Hartford 44

SOUTH

Alabama 89, Gardner-Webb 60

Appalachian St. 84, Davidson 82

Columbia 78, Miami 71

Drake 97, Howard 60

Elon 77, NC Central 68

Georgia Southern 103, Life University 65

Georgia Tech 58, Belmont 52

Jacksonville 75, Bethune-Cookman 62

Minnesota 77, Liberty 65

NC A&T 64, Ark.-Pine Bluff 59

Old Dominion 70, Coppin St. 63

Radford 67, UNC-Wilmington 60

Rhode Island 75, Samford 63

Saint Joseph’s 79, North Florida 56

South Alabama 62, Florida A&M 52

South Carolina 85, Hampton 38

Tennessee 105, E. Kentucky 71

Tennessee St. 74, Omaha 72

UCF 67, SE Missouri 41

UMass 95, FIU 78

UNC-Greensboro 75, Winthrop 52

Villanova 72, South Florida 50

Virginia 72, East Carolina 50

Virginia Tech 89, Longwood 28

Wake Forest 76, Coastal Carolina 61

William & Mary 69, Army 66

MIDWEST

Colorado 83, Chicago St. 32

Ill. Chicago 75, St. Thomas (MN) 71, OT

Marquette 83, St. Francis (Pa.) 40

Michigan 84, Baylor 75

North Carolina 73, Iowa St. 64

Northwestern 81, Valparaiso 47

Ohio St. 105, North Alabama 67

Oregon 86, Michigan St. 78

UConn 86, Iowa 79

Xavier 73, SIU-Edwardsville 65

SOUTHWEST

Louisiana-Lafayette 54, Abilene Christian 38

North Texas 66, Montana St. 57

Rice 66, Texas A&M 58

St. Mary’s (Texas) 66, Sam Houston St. 65

Texas 74, Princeton 50

FAR WEST

Duke 54, Oregon St. 41

ETSU 55, UC San Diego 46

Florida Gulf Coast 73, Grambling St. 67

Louisiana Tech 71, George Washington 52

Milwaukee 55, Boise St. 54, OT

N. Dakota St. 73, Nevada 68

Saint Louis 77, Air Force 58

Stanford 68, Hawaii 39

Stetson 61, Albany (NY) 40

UC Davis 74, Pacific 68

UNLV 73, Illinois St. 66

