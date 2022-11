TOTO Japan Classic Par Scores

Sunday At Seta Golf Club Otsu, Japan Purse: $2 million Yardage: 6,616; Par: 72 Final Round Gemma Dryburgh, $300,000 71-67-65-65—268…

Sunday

At Seta Golf Club

Otsu, Japan

Purse: $2 million

Yardage: 6,616; Par: 72

Final Round

Gemma Dryburgh, $300,000 71-67-65-65—268 -20 Kana Nagai, $182,538 68-70-69-65—272 -16 Linn Grant, $132,418 69-70-67-67—273 -15 Yuna Nishimura, $102,436 70-69-67-69—275 -13 Ayaka Furue, $68,791 66-71-70-69—276 -12 Momoko Ueda, $68,791 65-69-68-74—276 -12 Miyuu Yamashita, $68,791 67-68-69-72—276 -12 Minami Katsu, $46,972 73-70-67-67—277 -11 Yuri Yoshida, $46,972 71-69-69-68—277 -11 Pajaree Anannarukarn, $36,427 69-69-69-71—278 -10 Matilda Castren, $36,427 71-71-69-67—278 -10 Atthaya Thitikul, $36,427 71-67-73-67—278 -10 Lilia Vu, $36,427 75-70-67-66—278 -10 Carlota Ciganda, $26,950 69-71-70-69—279 -9 Saiki Fujita, $26,950 71-66-69-73—279 -9 Wei-Ling Hsu, $26,950 69-69-71-70—279 -9 Sakura Koiwai, $26,950 66-70-70-73—279 -9 Jeongeun Lee6, $26,950 69-68-69-73—279 -9 Haruka Morita-WanyaoLu, $26,950 71-71-66-71—279 -9 Hye Jin Choi, $22,586 70-71-71-68—280 -8 Mao Nozawa, $22,586 71-70-71-68—280 -8 Ah-Reum Hwang, $19,488 73-71-66-71—281 -7 Mone Inami, $19,488 70-70-70-71—281 -7 Pauline Roussin, $19,488 71-72-70-68—281 -7 Shuri Sakuma, $19,488 70-72-70-69—281 -7 Yuting Shi, $19,488 68-72-71-70—281 -7 Jenny Shin, $19,488 70-70-73-68—281 -7 Miyu Goto, $16,015 73-71-68-70—282 -6 Nasa Hataoka, $16,015 74-71-67-70—282 -6 Kana Mikashima, $16,015 74-67-68-73—282 -6 Ai Suzuki, $16,015 65-70-72-75—282 -6 Chisato Iwai, $13,616 70-68-71-74—283 -5 Minyoung2 Lee, $13,616 73-68-73-69—283 -5 Pornanong Phatlum, $13,616 74-72-65-72—283 -5 Miyo Sato, $13,616 71-76-68-68—283 -5 Na Rin An, $10,668 69-70-75-70—284 -4 Moriya Jutanugarn, $10,668 70-71-70-73—284 -4 Alison Lee, $10,668 70-72-74-68—284 -4 Minjee Lee, $10,668 72-69-73-70—284 -4 Mao Saigo, $10,668 72-72-69-71—284 -4 Shoko Sasaki, $10,668 70-75-71-68—284 -4 Nozomi Uetake, $10,668 72-74-71-67—284 -4 Ayaka Watanabe, $10,668 68-75-71-70—284 -4 Stephanie Meadow, $8,795 73-73-70-69—285 -3 Chella Choi, $7,745 74-71-73-68—286 -2 Mina Harigae, $7,745 70-71-73-72—286 -2 Erika Kikuchi, $7,745 75-70-70-71—286 -2 Sayaka Takahashi, $7,745 72-71-69-74—286 -2 Emma Talley, $7,745 71-69-69-77—286 -2 Kelly Tan, $7,745 71-76-68-71—286 -2 Kotone Hori, $6,196 68-76-71-72—287 -1 Mi Jeong Jeon, $6,196 75-71-69-72—287 -1 Yealimi Noh, $6,196 72-71-76-68—287 -1 Yuka Saso, $6,196 73-79-70-65—287 -1 Sophia Schubert, $6,196 71-76-68-72—287 -1 Nana Suganuma, $6,196 71-72-72-72—287 -1 Pei-Ying Tsai, $6,196 75-71-70-71—287 -1 Seon Woo Bae, $4,997 69-74-70-75—288 E Daniela Darquea, $4,997 72-70-72-74—288 E Esther Henseleit, $4,997 70-70-73-75—288 E Ayako Kimura, $4,997 74-71-70-73—288 E Momoko Osato, $4,997 74-73-70-71—288 E Jiyai Shin, $4,997 70-72-71-75—288 E Marina Alex, $4,254 74-74-72-69—289 +1 Serena Aoki, $4,254 73-72-70-74—289 +1 Mami Fukuda, $4,254 72-73-71-73—289 +1 Nanna Koerstz Madsen, $4,254 73-72-70-74—289 +1 Stephanie Kyriacou, $4,254 72-71-74-72—289 +1 Hinako Shibuno, $4,254 75-69-72-73—289 +1 Lindsey Weaver-Wright, $4,254 69-74-71-75—289 +1 Angel Yin, $4,254 75-70-73-71—289 +1 Patty Tavatanakit, $3,872 71-71-74-74—290 +2 Albane Valenzuela, $3,872 72-75-69-74—290 +2 Wichanee Meechai, $3,797 77-73-68-73—291 +3 Ariya Jutanugarn, $3,728 71-72-76-73—292 +4 Anna Nordqvist, $3,728 71-77-70-74—292 +4 Maria Fassi, $3,657 73-71-74-76—294 +6

