The RSM Classic Scores

Thursday Sea Island, Ga. a-Seaside Course at Sea Island Golf Club (Host Course) 7,005 yards; Par 70 b-Plantation Course at…

Thursday

Sea Island, Ga.

a-Seaside Course at Sea Island Golf Club (Host Course)

7,005 yards; Par 70

b-Plantation Course at Sea Island Golf Club

7,060 yards; Par 72

Purse: $8.1 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Cole Hammer 32b-32b—64 Ben Griffin 33b-32b—65 Beau Hossler 33a-31a—64 Callum Tarren 31a-33a—64 Justin Suh 33b-33b—66 Chris Gotterup 33a-32a—65 Andrew Putnam 32a-33a—65 Brian Harman 34b-33b—67 Harry Higgs 34b-33b—67 Stephan Jaeger 33b-34b—67 Russell Knox 35b-32b—67 David Lingmerth 32b-35b—67 Keith Mitchell 35b-32b—67 Henrik Norlander 34b-33b—67 Webb Simpson 33b-34b—67 Alex Smalley 33b-34b—67 Dean Burmester 34a-32a—66 Denny McCarthy 32a-34a—66 Seamus Power 33a-33a—66 Greyson Sigg 33a-33a—66 Tyson Alexander 34b-34b—68 Joseph Bramlett 32b-36b—68 Harris English 35b-33b—68 Spencer Ralston 36b-32b—68 Davis Riley 33b-35b—68 Justin Rose 31b-37b—68 Kevin Streelman 34b-34b—68 Sahith Theegala 34b-34b—68 Zac Blair 33a-34a—67 Joel Dahmen 34a-33a—67 Michael Kim 34a-33a—67 Patton Kizzire 33a-34a—67 Francesco Molinari 33a-34a—67 J.J. Spaun 36a-31a—67 Aaron Baddeley 33b-36b—69 Jacob Bridgeman 34b-35b—69 Hayden Buckley 34b-35b—69 Eric Cole 37b-32b—69 Zecheng Dou 34b-35b—69 John Huh 34b-35b—69 Zach Johnson 34b-35b—69 Taylor Pendrith 35b-34b—69 Cameron Percy 33b-36b—69 Patrick Rodgers 36b-33b—69 Kevin Roy 35b-34b—69 Brice Garnett 34a-34a—68 Paul Haley 34a-34a—68 Luke List 35a-33a—68 Seung-Yul Noh 33a-35a—68 Chad Ramey 36a-32a—68 Robby Shelton 32a-36a—68 Robert Streb 36a-32a—68 Ryan Armour 35b-35b—70 Erik Barnes 36b-34b—70 Jason Dufner 32b-38b—70 Kevin Kisner 34b-36b—70 Nate Lashley 37b-33b—70 Rory Sabbatini 37b-33b—70 Adam Schenk 36b-34b—70 Chris Stroud 32b-38b—70 Martin Trainer 36b-34b—70 Dylan Wu 33b-37b—70 Brandon Wu 37b-33b—70 Carl Yuan 35b-35b—70 Trevor Cone 35a-34a—69 Will Gordon 35a-34a—69 Chesson Hadley 34a-35a—69 Charley Hoffman 33a-36a—69 Justin Lower 38a-31a—69 Peter Malnati 36a-33a—69 Ben Martin 35a-34a—69 Taylor Montgomery 34a-35a—69 Sean O’Hair 31a-38a—69 Sepp Straka 34a-35a—69 Austin Cook 39b-32b—71 Dylan Frittelli 33b-38b—71 Brian Gay 37b-34b—71 Brent Grant 36b-35b—71 Garrick Higgo 36b-35b—71 Chris Kirk 37b-34b—71 Philip Knowles 36b-35b—71 Vincent Norrman 35b-36b—71 Augusto Nunez 34b-37b—71 Austin Smotherman 35b-36b—71 Ben Taylor 35b-36b—71 Stewart Cink 36a-34a—70 MJ Daffue 35a-35a—70 Conner Godsey 34a-36a—70 Harry Hall 34a-36a—70 Matt Kuchar 35a-35a—70 Danny Lee 36a-34a—70 Matthew NeSmith 36a-34a—70 J.T. Poston 36a-34a—70 Doc Redman 36a-34a—70 Scott Stallings 37a-33a—70 Kevin Tway 35a-35a—70 Jonathan Byrd 38b-34b—72 Nicolas Echavarria 36b-36b—72 Nick Hardy 36b-36b—72 Lee Hodges 38b-34b—72 Seonghyeon Kim 36b-36b—72 Kelly Kraft 36b-36b—72 Brandon Matthews 36b-36b—72 Sam Ryder 38b-34b—72 Matthias Schwab 34b-38b—72 Sam Stevens 35b-37b—72 Kyle Westmoreland 35b-37b—72 Byeong Hun An 34a-37a—71 Kevin Chappell 35a-36a—71 Wyndham Clark 35a-36a—71 Tom Hoge 34a-37a—71 Mackenzie Hughes 36a-35a—71 Adam Long 34a-37a—71 Troy Merritt 35a-36a—71 Andrew Novak 37a-34a—71 Bill Haas 36b-37b—73 Palmer Jackson 37b-36b—73 Max McGreevy 37b-36b—73 Adam Svensson 37b-36b—73 Ryan Brehm 37a-35a—72 Jim Herman 34a-38a—72 Sung Kang 35a-37a—72 Taylor Moore 35a-37a—72 Brendon Todd 35a-37a—72 Kevin Yu 38a-34a—72 Cameron Champ 35b-39b—74 Matthias Schmid 37b-37b—74 Matt Wallace 34b-40b—74 Trevor Werbylo 36b-38b—74 Akshay Bhatia 37a-36a—73 Michael Gligic 38a-35a—73 Scott Harrington 39a-34a—73 Bryson Nimmer 39a-34a—73 Scott Piercy 35a-38a—73 Nick Watney 37a-36a—73 Danny Willett 37a-36a—73 Carson Young 40a-33a—73 Andrew Landry 37b-38b—75 Jason Day 36a-38a—74 Aaron Rai 36a-38a—74 Michael Thompson 39a-35a—74 Richy Werenski 37a-37a—74 Scott Brown 42b-34b—76 Brett Drewitt 37b-39b—76 Tyler Duncan 36a-39a—75 Hank Lebioda 36a-39a—75 Trey Mullinax 37a-38a—75 Davis Thompson 41a-34a—75 Camilo Villegas 39a-36a—75 Tim Weinhart 39a-36a—75 Harrison Endycott 41a-35a—76 Tano Goya 38a-38a—76 Brian Stuard 40a-36a—76 Vaughn Taylor 37b-41b—78 David Lipsky WD

