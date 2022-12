Poland 2, Saudi Arabia 0

Saudi Arabia 0 0 — 0 Poland 1 1 — 2 First Half_1, Poland, Zielinski, (Lewandowski), 39th minute. Second Half_2,…

Saudi Arabia 0 0 — 0 Poland 1 1 — 2

First Half_1, Poland, Zielinski, (Lewandowski), 39th minute.

Second Half_2, Poland, Lewandowski, 82nd.

Goalies_Saudi Arabia, Mohammed Alowais, Mohammed Alyami, Nawaf Alaqidi; Poland, Wojciech Szczesny, Kamil Grabara, Lukasz Skorupski.

Yellow Cards_Kiwior, Poland, 15th; Cash, Poland, 16th; Milik, Poland, 19th; Almalki, Saudi Arabia, 20th; Al Amri, Saudi Arabia, 45th+4.

Referee_Wilton Pereira Sampaio. Assistant Referees_Bruno Boschilia, Bruno Raphael Pires, Drew Fischer. 4th Official_Kevin Ortega.

A_44,259.

