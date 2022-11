PGA Tour Cadence Bank Houston Open Par Scores

Friday At Memorial Park Golf Course Houston Purse: $8.4 million Yardage: 7,412; Par: 70 a-amateur Partial Second Round Suspended due…

Friday At Memorial Park Golf Course Houston Purse: $8.4 million Yardage: 7,412; Par: 70 a-amateur Partial Second Round Suspended due to storms

Tony Finau 65-62—127 -13

Patrick Rodgers 68-63—131 -9

Tyson Alexander 66-66—132 -8

James Hahn 68-65—133 -7

Carl Yuan 67-66—133 -7

Wyndham Clark 66-68—134 -6

Ben Griffin 67-67—134 -6

Mackenzie Hughes 66-68—134 -6

Aaron Rai 70-64—134 -6

Ben Taylor 66-68—134 -6

Joseph Bramlett 70-65—135 -5

Joel Dahmen 67-68—135 -5

Adam Hadwin 70-65—135 -5

Davis Riley 71-64—135 -5

Alex Smalley 71-64—135 -5

Keith Mitchell 66-70—136 -4

Gary Woodland 69-67—136 -4

Stephan Jaeger 70-67—137 -3

Si Woo Kim 68-69—137 -3

Martin Laird 68-69—137 -3

Scott Piercy 67-70—137 -3

Brendan Steele 67-70—137 -3

Justin Suh 69-68—137 -3

Harris English 69-69—138 -2

Michael Kim 70-68—138 -2

Matthew NeSmith 74-64—138 -2

Taylor Pendrith 66-72—138 -2

Andrew Putnam 68-70—138 -2

Matthias Schwab 73-65—138 -2

Stewart Cink 68-71—139 -1

Eric Cole 71-68—139 -1

Zack Fischer 69-70—139 -1

Cole Hammer 74-65—139 -1

Max McGreevy 66-73—139 -1

Maverick McNealy 67-72—139 -1

Sam Stevens 70-69—139 -1

Callum Tarren 73-66—139 -1

Davis Thompson 68-71—139 -1

Paul Haley 72-68—140 E

Kevin Tway 71-69—140 E

Nick Watney 69-71—140 E

Kyle Westmoreland 68-72—140 E

Brandon Wu 71-69—140 E

Walker Lee 69-72—141 +1

Augusto Nunez 71-70—141 +1

Chad Ramey 73-68—141 +1

Zac Blair 72-70—142 +2

Russell Henley 72-70—142 +2

Taylor Moore 71-71—142 +2

Tano Goya 74-69—143 +3

Lee Hodges 69-74—143 +3

Charley Hoffman 72-71—143 +3

David Lingmerth 70-73—143 +3

Kevin Roy 75-68—143 +3

Jason Dufner 75-69—144 +4

Dylan Frittelli 71-73—144 +4

John Huh 72-73—145 +5

Sepp Straka 78-67—145 +5

Ryan Brehm 71-75—146 +6

Lukas Euler 72-74—146 +6

Cameron Champ 74-73—147 +7

Ben Kern 71-76—147 +7

Dean Burmester 71-77—148 +8

Kramer Hickok 73-75—148 +8

Mark Hubbard 75-74—149 +9

Garrick Higgo 78-74—152 +12

Did not finish

Alex Noren

Trey Mullinax

Aaron Wise

Russell Knox

Scottie Scheffler

Austin Cook

Justin Rose

Erik Barnes

Zecheng Dou

Travis Vick

Brent Grant

Byeong Hun An

Seonghyeon Kim

Michael Gligic

David Lipsky

Jason Day

Luke List

MJ Daffue

Nicolas Echavarria

Harry Hall

Denny McCarthy

Ryan Armour

Hideki Matsuyama

Zach Johnson

Sahith Theegala

Seung-Yul Noh

Austin Eckroat

Will Gordon

Robby Shelton

Kevin Streelman

Tyler Duncan

Francesco Molinari

Adam Schenk

Taylor Montgomery

Adam Svensson

Sean Jacklin

Justin Lower

Sebastian Munoz

Danny Lee

Matt Wallace

Henrik Norlander

Richy Werenski

Kelly Kraft

Philip Knowles

Robert Streb

Nick Taylor

Beau Hossler

Ryan Palmer

Jimmy Walker

Scott Harrington

Johannes Veerman

Chesson Hadley

Doc Redman

Danny Willett

Brandon Matthews

Trevor Werbylo

Adam Long

Jim Herman

Chris Stroud

Sam Burns

Carson Young

Ben Martin

Anders Albertson

Erik Van Rooyen

Peter Malnati

Austin Smotherman

