Pelican Women’s Championship Par Scores

Sunday At Pelican Golf Club Belleair, Fla. Purse: $2 million Yardage: 6,341; Par: 70 Final Round Nelly Korda, $300,000 66-66-64—196…

Sunday

At Pelican Golf Club

Belleair, Fla.

Purse: $2 million

Yardage: 6,341; Par: 70

Final Round

Nelly Korda, $300,000 66-66-64—196 -14 Lexi Thompson, $186,096 64-67-66—197 -13 Allisen Corpuz, $135,000 65-65-69—199 -11 Hannah Green, $85,754 67-69-65—201 -9 Gaby Lopez, $85,754 65-69-67—201 -9 Morgane Metraux, $85,754 66-71-64—201 -9 Ally Ewing, $51,113 68-65-69—202 -8 Maria Fassi, $51,113 62-69-71—202 -8 Lizette Salas, $51,113 65-70-67—202 -8 Matilda Castren, $38,377 70-69-64—203 -7 Leona Maguire, $38,377 71-64-68—203 -7 Maja Stark, $38,377 68-63-72—203 -7 Carlota Ciganda, $30,565 64-68-72—204 -6 Gemma Dryburgh, $30,565 69-67-68—204 -6 Yu Liu, $30,565 69-65-70—204 -6 Yuka Saso, $30,565 68-68-68—204 -6 Sei Young Kim, $24,412 70-70-65—205 -5 Hyo Joo Kim, $24,412 64-69-72—205 -5 Emily Pedersen, $24,412 68-67-70—205 -5 Pauline Roussin, $24,412 65-71-69—205 -5 Ruoning Yin, $24,412 69-66-70—205 -5 In Gee Chun, $20,607 66-70-70—206 -4 Jodi Ewart Shadoff, $20,607 68-68-70—206 -4 Muni He, $20,607 68-69-69—206 -4 Pernilla Lindberg, $20,607 67-71-68—206 -4 Lydia Ko, $17,341 68-69-70—207 -3 Brittany Lang, $17,341 69-65-73—207 -3 Gerina Mendoza-Piller, $17,341 68-68-71—207 -3 Jennifer Song, $17,341 69-66-72—207 -3 Lauren Stephenson, $17,341 66-71-70—207 -3 Linnea Johansson, $13,907 69-70-69—208 -2 Jennifer Kupcho, $13,907 69-69-70—208 -2 Anna Nordqvist, $13,907 68-67-73—208 -2 Bianca Pagdanganan, $13,907 69-69-70—208 -2 Pornanong Phatlum, $13,907 69-68-71—208 -2 Alena Sharp, $13,907 68-71-69—208 -2 Ashleigh Buhai, $9,864 69-65-75—209 -1 Lauren Coughlin, $9,864 70-70-69—209 -1 Dana Finkelstein, $9,864 72-67-70—209 -1 Isi Gabsa, $9,864 64-73-72—209 -1 Haeji Kang, $9,864 71-69-69—209 -1 Stephanie Meadow, $9,864 67-68-74—209 -1 Jenny Shin, $9,864 71-69-69—209 -1 Jasmine Suwannapura, $9,864 65-72-72—209 -1 Albane Valenzuela, $9,864 70-69-70—209 -1 Dewi Weber, $9,864 71-68-70—209 -1 Angel Yin, $9,864 67-70-72—209 -1 Marina Alex, $6,972 70-69-71—210 E Ayaka Furue, $6,972 71-67-72—210 E Kristen Gillman, $6,972 68-71-71—210 E Megan Khang, $6,972 69-70-71—210 E Amy Olson, $6,972 68-71-71—210 E Sophia Schubert, $6,972 67-71-72—210 E Amy Yang, $6,972 69-68-73—210 E Esther Henseleit, $5,517 66-72-73—211 +1 Eun-Hee Ji, $5,517 72-68-71—211 +1 Aline Krauter, $5,517 71-69-71—211 +1 Ruixin Liu, $5,517 69-70-72—211 +1 Azahara Munoz, $5,517 69-71-71—211 +1 Ryann O’Toole, $5,517 68-70-73—211 +1 Charlotte Thomas, $5,517 70-70-71—211 +1 Celine Boutier, $4,738 70-70-72—212 +2 Frida Kinhult, $4,738 71-68-73—212 +2 Maude-Aimee Leblanc, $4,738 69-71-72—212 +2 Stacy Lewis, $4,738 71-69-72—212 +2 Moriya Jutanugarn, $4,432 72-67-74—213 +3 Min Lee, $4,432 71-68-74—213 +3 Brittany Altomare, $4,228 68-72-74—214 +4 Yaeeun Hong, $4,228 65-75-74—214 +4 Sanna Nuutinen, $4,076 71-68-76—215 +5

