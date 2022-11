NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Tennessee 10 748 5437 543.7 Oregon 10 733 5277 527.7 Georgia 10 719…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 10 748 5437 543.7 Oregon 10 733 5277 527.7 Georgia 10 719 5096 509.6 North Carolina 10 734 5055 505.5 UCLA 10 704 5041 504.1 Ohio St. 10 660 5019 501.9 Southern Cal 10 694 4994 499.4 Washington 10 744 4982 498.2 UCF 10 766 4977 497.7 UTSA 10 775 4896 489.6 SMU 10 747 4864 486.4 TCU 10 695 4861 486.1 Mississippi 10 750 4857 485.7 W. Kentucky 11 781 5327 484.3 North Texas 11 768 5302 482.0 Florida St. 10 692 4771 477.1 Georgia Southern 10 774 4752 475.2 Texas Tech 10 852 4669 466.9 Alabama 10 702 4663 466.3 East Carolina 10 710 4659 465.9 Arizona 10 692 4628 462.8 Utah 10 713 4624 462.4 Arkansas 10 750 4617 461.7 Michigan 10 706 4603 460.3 Oklahoma 10 743 4560 456.0 UAB 10 669 4551 455.1 Houston 10 699 4544 454.4 James Madison 9 669 4050 450.0 Ohio 10 680 4442 444.2 Kansas 10 605 4437 443.7 Florida 10 646 4389 438.9 Georgia St. 10 756 4383 438.3 Wake Forest 10 738 4377 437.7 Baylor 10 727 4369 436.9 Penn St. 10 715 4343 434.3 Appalachian St. 10 695 4337 433.7 Coastal Carolina 10 675 4317 431.7 Kent St. 10 723 4294 429.4 South Alabama 10 733 4275 427.5 LSU 10 716 4252 425.2 Texas 10 667 4223 422.3 Louisville 10 687 4212 421.2 Duke 10 672 4194 419.4 Purdue 10 769 4191 419.1 Kansas St. 10 676 4178 417.8 Liberty 10 710 4159 415.9 Tulane 10 694 4159 415.9 BYU 10 638 4154 415.4 Air Force 10 673 4147 414.7 Oklahoma St. 10 757 4144 414.4 Memphis 10 722 4130 413.0 FAU 10 725 4122 412.2 Clemson 10 719 4092 409.2 West Virginia 10 744 4092 409.2 Fresno St. 10 670 4070 407.0 Toledo 10 698 4069 406.9 Minnesota 10 682 4034 403.4 Oregon St. 10 659 4024 402.4 Illinois 10 758 4021 402.1 Pittsburgh 10 695 4010 401.0 Cincinnati 10 641 3989 398.9 Mississippi St. 10 720 3964 396.4 Maryland 10 680 3958 395.8 Cent. Michigan 10 730 3940 394.0 Tulsa 10 695 3938 393.8 Miami 10 720 3933 393.3 Army 9 572 3524 391.6 Louisiana Tech 10 690 3887 388.7 Buffalo 10 768 3880 388.0 Marshall 10 744 3855 385.5 N. Illinois 10 676 3851 385.1 Charlotte 11 738 4231 384.6 Ball St. 10 763 3842 384.2 Arizona St. 10 645 3833 383.3 Rice 10 652 3795 379.5 Auburn 10 668 3772 377.2 South Florida 10 638 3753 375.3 Notre Dame 10 675 3747 374.7 Boise St. 10 660 3734 373.4 Washington St. 10 645 3719 371.9 Troy 10 654 3703 370.3 Wisconsin 10 618 3701 370.1 Louisiana-Lafayette 10 695 3695 369.5 Iowa St. 10 724 3685 368.5 Akron 10 734 3653 365.3 Nebraska 10 647 3630 363.0 Vanderbilt 10 652 3630 363.0 Middle Tennessee 10 719 3624 362.4 California 10 668 3621 362.1 UTEP 10 698 3595 359.5 Stanford 10 683 3568 356.8 South Carolina 10 615 3552 355.2 Missouri 10 670 3539 353.9 San Jose St. 9 579 3180 353.3 UNLV 10 635 3522 352.2 Texas A&M 10 632 3507 350.7 NC State 10 708 3501 350.1 Syracuse 10 602 3479 347.9 Hawaii 11 762 3814 346.7 Northwestern 10 741 3464 346.4 Louisiana-Monroe 10 627 3452 345.2 Utah St. 10 720 3449 344.9 Michigan St. 10 614 3442 344.2 Virginia 10 671 3440 344.0 E. Michigan 10 662 3429 342.9 Temple 10 669 3429 342.9 Kentucky 10 626 3395 339.5 Navy 10 709 3392 339.2 Bowling Green 10 692 3317 331.7 FIU 10 709 3317 331.7 Old Dominion 10 605 3301 330.1 Wyoming 10 614 3287 328.7 Georgia Tech 10 671 3283 328.3 Southern Miss. 10 639 3245 324.5 Indiana 10 741 3230 323.0 Arkansas St. 10 652 3227 322.7 San Diego St. 10 629 3215 321.5 Boston College 10 671 3210 321.0 Texas State 10 688 3206 320.6 Virginia Tech 10 655 3131 313.1 Rutgers 10 645 3083 308.3 W. Michigan 10 666 3078 307.8 Miami (Ohio) 10 605 3008 300.8 Colorado 10 639 2988 298.8 Uconn 11 672 3252 295.6 Colorado St. 10 601 2880 288.0 New Mexico St. 9 512 2585 287.2 Nevada 10 671 2807 280.7 Umass 10 677 2786 278.6 Iowa 10 601 2506 250.6 New Mexico 10 583 2391 239.1

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.