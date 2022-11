NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Tennessee 9 673 4713 523.7 Oregon 9 654 4685 520.6 Georgia 9 649…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 9 673 4713 523.7 Oregon 9 654 4685 520.6 Georgia 9 649 4628 514.2 TCU 9 622 4578 508.7 UCLA 9 628 4576 508.4 North Texas 10 707 5038 503.8 UCF 9 682 4509 501.0 North Carolina 9 647 4471 496.8 Southern Cal 9 620 4463 495.9 Washington 9 687 4460 495.6 Mississippi 9 669 4454 494.9 UTSA 9 704 4412 490.2 Arkansas 9 682 4368 485.3 Ohio St. 9 587 4357 484.1 Florida St. 9 621 4351 483.4 W. Kentucky 10 726 4832 483.2 Alabama 9 633 4348 483.1 Georgia Southern 9 696 4322 480.2 SMU 9 679 4311 479.0 East Carolina 9 631 4205 467.2 Arizona 9 627 4192 465.8 Michigan 9 637 4191 465.7 Texas Tech 9 770 4159 462.1 Oklahoma 9 675 4134 459.3 Utah 9 643 4110 456.7 Baylor 9 666 4063 451.4 Houston 9 633 4059 451.0 UAB 9 595 4046 449.6 Appalachian St. 9 621 4044 449.3 Texas 9 606 4024 447.1 James Madison 8 596 3558 444.8 LSU 9 650 3968 440.9 Coastal Carolina 9 618 3956 439.6 Penn St. 9 642 3930 436.7 Kansas 9 540 3912 434.7 Oklahoma St. 9 697 3900 433.3 South Alabama 9 660 3895 432.8 Wake Forest 9 666 3887 431.9 Ohio 9 602 3886 431.8 Kent St. 9 652 3879 431.0 Florida 9 567 3874 430.4 Georgia St. 9 659 3848 427.6 Maryland 9 620 3824 424.9 Louisville 9 620 3812 423.6 Purdue 9 696 3812 423.6 Memphis 9 649 3789 421.0 Kansas St. 9 597 3773 419.2 Tulane 9 628 3768 418.7 Duke 9 600 3767 418.6 BYU 10 638 4154 415.4 FAU 9 641 3737 415.2 Tulsa 9 635 3731 414.6 Illinois 9 693 3718 413.1 Fresno St. 9 608 3689 409.9 West Virginia 9 657 3686 409.6 Liberty 9 630 3685 409.4 Cincinnati 9 584 3679 408.8 Air Force 9 601 3677 408.6 Minnesota 9 611 3668 407.6 Oregon St. 9 587 3662 406.9 Mississippi St. 9 653 3656 406.2 Clemson 9 646 3653 405.9 Toledo 9 617 3632 403.6 Louisiana Tech 9 628 3628 403.1 Pittsburgh 9 623 3613 401.4 Miami 9 657 3580 397.8 Army 8 501 3167 395.9 Ball St. 9 689 3561 395.7 Cent. Michigan 9 677 3520 391.1 Marshall 9 678 3514 390.4 Arizona St. 9 578 3500 388.9 N. Illinois 9 613 3498 388.7 Nebraska 9 598 3484 387.1 Wisconsin 9 552 3474 386.0 Rice 9 583 3469 385.4 California 9 618 3465 385.0 Charlotte 10 659 3848 384.8 Buffalo 9 679 3449 383.2 Auburn 9 600 3442 382.4 Troy 9 601 3439 382.1 Notre Dame 9 620 3412 379.1 Stanford 9 632 3391 376.8 South Florida 9 562 3372 374.7 Washington St. 9 573 3363 373.7 Iowa St. 9 645 3352 372.4 San Jose St. 8 525 2957 369.6 Syracuse 9 554 3319 368.8 Middle Tennessee 9 656 3318 368.7 South Carolina 9 565 3315 368.3 Virginia 9 614 3296 366.2 Texas A&M 9 572 3292 365.8 Akron 9 665 3267 363.0 Louisiana-Lafayette 9 624 3260 362.2 UTEP 10 698 3595 359.5 Boise St. 9 586 3206 356.2 Northwestern 9 687 3186 354.0 Vanderbilt 9 585 3182 353.6 NC State 9 640 3166 351.8 Louisiana-Monroe 9 571 3152 350.2 Missouri 9 600 3150 350.0 UNLV 9 562 3131 347.9 E. Michigan 9 597 3084 342.7 Utah St. 9 651 3075 341.7 Old Dominion 9 549 3074 341.6 Kentucky 9 572 3073 341.4 Wyoming 9 562 3051 339.0 FIU 9 645 3040 337.8 Navy 9 650 3029 336.6 Bowling Green 9 612 3006 334.0 Michigan St. 9 544 2989 332.1 Texas State 9 621 2976 330.7 Indiana 9 677 2961 329.0 Arkansas St. 9 610 2952 328.0 Hawaii 10 681 3273 327.3 Georgia Tech 9 601 2920 324.4 Temple 9 584 2896 321.8 Boston College 9 600 2881 320.1 Southern Miss. 9 573 2880 320.0 Virginia Tech 9 601 2850 316.7 San Diego St. 9 561 2790 310.0 W. Michigan 9 597 2762 306.9 Colorado 9 583 2729 303.2 Miami (Ohio) 9 558 2695 299.4 Uconn 10 612 2934 293.4 Rutgers 9 566 2623 291.4 Nevada 9 602 2557 284.1 Colorado St. 9 542 2508 278.7 New Mexico St. 8 446 2152 269.0 Iowa 9 533 2360 262.2 Umass 9 583 2311 256.8 New Mexico 9 537 2219 246.6

