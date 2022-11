NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Michigan 11 648 2654 241.3 Illinois 11 663 2845 258.6 Air Force 11…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Michigan 11 648 2654 241.3 Illinois 11 663 2845 258.6 Air Force 11 562 2890 262.7 Boise St. 11 638 2948 268.0 Georgia 11 659 2992 272.0 Iowa 11 749 3006 273.3 Minnesota 11 619 3020 274.5 Iowa St. 11 657 3050 277.3 Ohio St. 11 687 3117 283.4 Marshall 11 703 3148 286.2 Florida St. 11 706 3227 293.4 Wisconsin 11 696 3248 295.3 South Alabama 11 694 3275 297.7 James Madison 10 609 3009 300.9 Alabama 11 761 3341 303.7 Pittsburgh 11 707 3451 313.7 Notre Dame 11 699 3485 316.8 Clemson 11 715 3506 318.7 Kentucky 11 667 3533 321.2 Troy 11 768 3533 321.2 NC State 11 683 3557 323.4 Cincinnati 11 803 3559 323.5 Penn St. 11 760 3560 323.6 Utah 11 633 3625 329.5 Oregon St. 11 696 3637 330.6 Rutgers 11 723 3684 334.9 Appalachian St. 11 707 3685 335.0 Tulane 11 760 3704 336.7 Liberty 11 759 3714 337.6 Missouri 11 704 3720 338.2 Syracuse 11 749 3725 338.6 San Jose St. 10 662 3390 339.0 Purdue 11 679 3740 340.0 San Diego St. 11 710 3740 340.0 LSU 11 711 3743 340.3 UTEP 11 664 3772 342.9 Louisville 11 734 3819 347.2 Toledo 11 782 3865 351.4 Mississippi St. 11 729 3869 351.7 W. Michigan 11 696 3894 354.0 UCF 11 746 3898 354.4 Texas State 11 754 3901 354.6 Navy 11 643 3916 356.0 New Mexico St. 10 673 3571 357.1 Virginia 10 719 3575 357.5 UAB 11 739 3949 359.0 Kansas St. 11 757 3980 361.8 Louisiana-Lafayette 11 759 3983 362.1 Washington 11 712 3992 362.9 Texas A&M 11 779 3996 363.3 Miami 11 699 4007 364.3 New Mexico 11 721 4026 366.0 Washington St. 11 760 4026 366.0 Memphis 11 765 4039 367.2 Baylor 11 760 4042 367.5 Umass 11 671 4045 367.7 Cent. Michigan 11 787 4053 368.5 Miami (Ohio) 11 762 4053 368.5 Fresno St. 11 739 4061 369.2 Texas 11 812 4064 369.5 Virginia Tech 11 755 4083 371.2 Boston College 11 740 4100 372.7 W. Kentucky 12 869 4489 374.1 Colorado St. 11 766 4126 375.1 UNLV 11 756 4129 375.4 Wyoming 11 762 4134 375.8 Duke 11 746 4138 376.2 Temple 11 763 4160 378.2 Rice 11 668 4163 378.5 Army 10 631 3789 378.9 E. Michigan 11 748 4174 379.5 Southern Miss. 11 768 4183 380.3 Northwestern 11 756 4200 381.8 Maryland 11 811 4211 382.8 Mississippi 11 782 4222 383.8 Auburn 11 795 4227 384.3 N. Illinois 11 738 4236 385.1 Uconn 12 832 4643 386.9 TCU 11 780 4272 388.4 Texas Tech 11 770 4302 391.1 Oregon 11 730 4305 391.4 Georgia St. 11 767 4306 391.5 Utah St. 11 767 4331 393.7 East Carolina 11 721 4356 396.0 South Carolina 11 780 4367 397.0 UTSA 11 780 4399 399.9 Georgia Tech 11 805 4411 401.0 Wake Forest 11 778 4417 401.5 Buffalo 10 630 4028 402.8 UCLA 11 789 4437 403.4 Coastal Carolina 10 653 4038 403.8 Ball St. 11 865 4444 404.0 Arkansas St. 11 769 4449 404.5 Southern Cal 11 736 4455 405.0 Middle Tennessee 11 815 4462 405.6 Tulsa 11 776 4465 405.9 Nevada 11 757 4476 406.9 Florida 11 764 4493 408.5 FAU 11 760 4526 411.5 Tennessee 11 813 4531 411.9 BYU 11 756 4546 413.3 Arizona St. 11 790 4578 416.2 Michigan St. 11 790 4588 417.1 West Virginia 11 736 4589 417.2 California 11 789 4608 418.9 Bowling Green 11 793 4664 424.0 Louisiana-Monroe 11 766 4681 425.5 Nebraska 11 835 4699 427.2 Houston 11 789 4727 429.7 Akron 10 667 4322 432.2 Stanford 11 732 4758 432.5 Oklahoma 11 876 4807 437.0 Kent St. 11 816 4846 440.5 Hawaii 12 798 5297 441.4 Old Dominion 11 850 4913 446.6 SMU 11 802 4913 446.6 Oklahoma St. 11 855 4963 451.2 Arkansas 11 781 4971 451.9 FIU 11 814 4976 452.4 Kansas 11 848 4977 452.5 North Carolina 11 811 4982 452.9 Indiana 11 865 5003 454.8 North Texas 11 836 5004 454.9 Ohio 11 784 5017 456.1 Vanderbilt 11 743 5023 456.6 Arizona 11 764 5076 461.5 Louisiana Tech 11 806 5128 466.2 Charlotte 12 820 5806 483.8 Georgia Southern 11 820 5325 484.1 Colorado 11 783 5455 495.9 South Florida 11 759 5654 514.0

