NCAA FBS Team Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Michigan 10 584 2328 232.8 Illinois 10 589 2469 246.9 Iowa 10 684 2607 260.7 Boise St. 10 590 2640 264.0 Air Force 10 516 2646 264.6 Georgia 10 603 2697 269.7 Ohio St. 10 619 2715 271.5 Minnesota 10 567 2740 274.0 Marshall 10 639 2764 276.4 Iowa St. 10 598 2804 280.4 Florida St. 10 635 2936 293.6 South Alabama 10 627 2977 297.7 James Madison 9 559 2752 305.8 Wisconsin 10 647 3077 307.7 Pittsburgh 10 635 3098 309.8 Alabama 10 703 3135 313.5 Kentucky 10 601 3170 317.0 Syracuse 10 654 3182 318.2 NC State 10 619 3212 321.2 Tulane 10 664 3234 323.4 Rutgers 10 650 3248 324.8 Utah 10 571 3279 327.9 San Jose St. 9 577 2960 328.9 Appalachian St. 10 641 3291 329.1 Troy 10 706 3305 330.5 Notre Dame 10 641 3312 331.2 Cincinnati 10 748 3357 335.7 Oregon St. 10 639 3361 336.1 UAB 10 667 3384 338.4 Liberty 10 680 3390 339.0 Penn St. 10 691 3393 339.3 Clemson 10 673 3408 340.8 Toledo 10 720 3409 340.9 Missouri 10 643 3461 346.1 New Mexico St. 9 605 3128 347.6 LSU 10 654 3484 348.4 Purdue 10 614 3500 350.0 Louisville 10 661 3528 352.8 San Diego St. 10 661 3531 353.1 Louisiana-Lafayette 10 693 3543 354.3 Miami 10 615 3560 356.0 New Mexico 10 657 3567 356.7 Virginia 10 719 3575 357.5 Washington St. 10 692 3585 358.5 Baylor 10 697 3600 360.0 Navy 10 586 3602 360.2 Texas State 10 691 3610 361.0 Kansas St. 10 695 3611 361.1 Umass 10 613 3641 364.1 W. Michigan 10 649 3641 364.1 UCF 10 682 3650 365.0 Wyoming 10 685 3654 365.4 Boston College 10 677 3663 366.3 Fresno St. 10 671 3672 367.2 Miami (Ohio) 10 708 3688 368.8 Cent. Michigan 10 721 3696 369.6 UTEP 10 621 3701 370.1 Mississippi St. 10 671 3715 371.5 Texas 10 753 3718 371.8 Mississippi 10 717 3719 371.9 W. Kentucky 11 807 4115 374.1 Virginia Tech 10 692 3751 375.1 UNLV 10 693 3760 376.0 Colorado St. 10 693 3767 376.7 Rice 10 612 3769 376.9 TCU 10 704 3771 377.1 Southern Miss. 10 707 3772 377.2 Temple 10 685 3772 377.2 UCLA 10 708 3788 378.8 Washington 10 657 3790 379.0 Army 9 570 3419 379.9 Maryland 10 738 3810 381.0 E. Michigan 10 684 3817 381.7 Duke 10 681 3828 382.8 Texas A&M 10 715 3828 382.8 East Carolina 10 653 3841 384.1 Auburn 10 707 3842 384.2 South Carolina 10 702 3860 386.0 N. Illinois 10 667 3880 388.0 Texas Tech 10 691 3880 388.0 Georgia St. 10 694 3881 388.1 Northwestern 10 689 3901 390.1 FAU 10 670 3911 391.1 Memphis 10 716 3915 391.5 Tennessee 10 737 3925 392.5 Uconn 11 773 4323 393.0 Wake Forest 10 717 3940 394.0 Southern Cal 10 661 3942 394.2 Nevada 10 682 3952 395.2 Tulsa 10 710 3966 396.6 Oregon 10 656 3979 397.9 Utah St. 10 709 3990 399.0 Ball St. 10 795 4017 401.7 Buffalo 10 630 4028 402.8 Coastal Carolina 10 652 4038 403.8 Georgia Tech 10 742 4046 404.6 Middle Tennessee 10 746 4106 410.6 Arkansas St. 10 694 4109 410.9 BYU 10 685 4126 412.6 Arizona St. 10 724 4135 413.5 West Virginia 10 667 4152 415.2 UTSA 10 706 4169 416.9 Bowling Green 10 708 4182 418.2 California 10 709 4208 420.8 Florida 10 702 4210 421.0 Arkansas 10 692 4268 426.8 Michigan St. 10 739 4300 430.0 Akron 10 667 4322 432.2 Oklahoma 10 774 4323 432.3 Louisiana-Monroe 10 706 4339 433.9 Stanford 10 667 4365 436.5 Nebraska 10 765 4381 438.1 Kent St. 10 732 4387 438.7 Houston 10 732 4412 441.2 Old Dominion 10 786 4415 441.5 Hawaii 11 725 4870 442.7 Kansas 10 769 4438 443.8 FIU 10 735 4451 445.1 SMU 10 746 4462 446.2 Indiana 10 775 4463 446.3 Oklahoma St. 10 781 4529 452.9 North Texas 11 836 5004 454.9 Vanderbilt 10 679 4578 457.8 North Carolina 10 739 4609 460.9 Ohio 10 717 4650 465.0 Louisiana Tech 10 744 4714 471.4 Arizona 10 691 4722 472.2 Georgia Southern 10 734 4796 479.6 Colorado 10 702 4880 488.0 Charlotte 11 753 5456 496.0 South Florida 10 686 5081 508.1

