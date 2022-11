NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Illinois 9 516 2090 232.2 Michigan 9 535 2182 242.4 Iowa 9 618…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Illinois 9 516 2090 232.2 Michigan 9 535 2182 242.4 Iowa 9 618 2380 264.4 Georgia 9 536 2389 265.4 Boise St. 9 521 2390 265.6 Ohio St. 9 555 2446 271.8 Minnesota 9 513 2462 273.6 Marshall 9 565 2471 274.6 Air Force 9 470 2474 274.9 Iowa St. 9 538 2560 284.4 Kentucky 9 534 2722 302.4 Alabama 9 622 2732 303.6 Missouri 9 568 2737 304.1 South Alabama 9 560 2747 305.2 Syracuse 9 583 2762 306.9 Tulane 9 580 2766 307.3 Florida St. 9 587 2776 308.4 Rutgers 9 580 2795 310.6 James Madison 8 504 2525 315.6 San Jose St. 8 509 2535 316.9 NC State 9 548 2883 320.3 Cincinnati 9 669 2903 322.6 Wisconsin 9 579 2931 325.7 Troy 9 635 2948 327.6 Notre Dame 9 582 2949 327.7 Appalachian St. 9 575 2950 327.8 Pittsburgh 9 578 2954 328.2 Clemson 9 606 3008 334.2 Liberty 9 620 3072 341.3 Louisville 9 588 3089 343.2 New Mexico 9 585 3097 344.1 Utah 9 520 3102 344.7 Louisiana-Lafayette 9 615 3113 345.9 UAB 9 606 3120 346.7 Toledo 9 646 3128 347.6 Miami (Ohio) 9 630 3132 348.0 Virginia 9 647 3178 353.1 Baylor 9 618 3195 355.0 Miami 9 545 3197 355.2 Purdue 9 549 3197 355.2 Washington 9 578 3198 355.3 Oregon St. 9 589 3205 356.1 Texas State 9 618 3230 358.9 LSU 9 586 3235 359.4 New Mexico St. 8 545 2881 360.1 Mississippi St. 9 601 3247 360.8 Washington St. 9 625 3252 361.3 Penn St. 9 631 3259 362.1 UCF 9 616 3259 362.1 Cent. Michigan 9 632 3265 362.8 Navy 9 531 3267 363.0 Rice 9 557 3274 363.8 Fresno St. 9 598 3281 364.6 Wyoming 9 626 3282 364.7 Temple 9 619 3287 365.2 W. Michigan 9 586 3288 365.3 Kansas St. 9 634 3305 367.2 San Diego St. 9 607 3308 367.6 Virginia Tech 9 620 3324 369.3 Boston College 9 609 3328 369.8 UTEP 10 621 3701 370.1 South Carolina 9 623 3345 371.7 UCLA 9 643 3352 372.4 Texas Tech 9 626 3355 372.8 Wake Forest 9 630 3356 372.9 Umass 9 571 3366 374.0 UNLV 9 631 3379 375.4 Maryland 9 665 3397 377.4 Mississippi 9 648 3402 378.0 W. Kentucky 10 738 3789 378.9 Southern Miss. 9 650 3411 379.0 Nevada 9 608 3424 380.4 E. Michigan 9 615 3431 381.2 Texas 9 680 3435 381.7 Utah St. 9 628 3449 383.2 Oregon 9 599 3457 384.1 Uconn 10 693 3849 384.9 Texas A&M 9 647 3500 388.9 Colorado St. 9 641 3531 392.3 East Carolina 9 596 3531 392.3 Northwestern 9 618 3535 392.8 Tennessee 9 667 3536 392.9 Duke 9 627 3547 394.1 Army 8 517 3155 394.4 N. Illinois 9 598 3564 396.0 TCU 9 643 3572 396.9 Ball St. 9 714 3580 397.8 Georgia St. 9 637 3581 397.9 Buffalo 9 577 3608 400.9 Tulsa 9 637 3625 402.8 Auburn 9 647 3627 403.0 Arkansas St. 9 600 3634 403.8 FAU 9 606 3634 403.8 Coastal Carolina 9 586 3673 408.1 Southern Cal 9 605 3683 409.2 Georgia Tech 9 679 3693 410.3 Memphis 9 656 3708 412.0 BYU 10 685 4126 412.6 Middle Tennessee 9 667 3723 413.7 West Virginia 9 599 3726 414.0 Bowling Green 9 637 3767 418.6 Arizona St. 9 652 3779 419.9 Indiana 9 702 3801 422.3 Louisiana-Monroe 9 609 3804 422.7 Michigan St. 9 660 3840 426.7 California 9 637 3846 427.3 Stanford 9 597 3851 427.9 Houston 9 647 3879 431.0 UTSA 9 644 3910 434.4 Oklahoma 9 687 3917 435.2 Old Dominion 9 713 3923 435.9 Kansas 9 687 3928 436.4 Nebraska 9 696 3969 441.0 Florida 9 652 3973 441.4 Akron 9 602 3977 441.9 Arkansas 9 626 3984 442.7 Hawaii 10 656 4496 449.6 North Texas 10 762 4499 449.9 FIU 9 651 4066 451.8 Kent St. 9 652 4076 452.9 SMU 9 670 4081 453.4 North Carolina 9 667 4119 457.7 Oklahoma St. 9 702 4196 466.2 Louisiana Tech 9 673 4230 470.0 Vanderbilt 9 625 4256 472.9 Arizona 9 615 4257 473.0 Ohio 9 670 4337 481.9 Colorado 9 628 4349 483.2 Georgia Southern 9 663 4361 484.6 South Florida 9 618 4528 503.1 Charlotte 10 690 5150 515.0

