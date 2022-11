NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 11 669 3,707 33 337.0 Army 10 544 3,019 31…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 11 669 3,707 33 337.0 Army 10 544 3,019 31 301.9 Mississippi 11 532 3,061 31 278.3 Michigan 11 487 2,682 32 243.8 Navy 11 651 2,635 21 239.5 UCLA 11 422 2,605 31 236.8 UCF 11 484 2,579 28 234.5 Arkansas 11 515 2,568 21 233.5 Minnesota 11 511 2,521 32 229.2 UAB 11 447 2,512 27 228.4 Georgia St. 11 535 2,500 24 227.3 Oregon 11 434 2,452 30 222.9 Oklahoma 11 476 2,389 25 217.2 Florida St. 11 431 2,387 26 217.0 Florida 11 393 2,302 27 209.3 North Texas 11 431 2,291 19 208.3 Kansas St. 11 444 2,290 24 208.2 Utah 11 439 2,257 29 205.2 TCU 11 422 2,251 29 204.6 Ohio St. 11 405 2,239 29 203.5 Baylor 11 470 2,228 34 202.5 Kent St. 11 472 2,219 20 201.7 Kansas 11 382 2,200 23 200.0 N. Illinois 11 440 2,196 19 199.6 Alabama 11 391 2,194 21 199.5 Marshall 11 511 2,189 17 199.0 Texas 11 404 2,187 23 198.8 Georgia 11 402 2,172 33 197.5 Wyoming 11 417 2,166 14 196.9 Louisville 11 433 2,162 22 196.5 Auburn 11 445 2,151 23 195.5 Uconn 12 487 2,338 18 194.8 Oregon St. 11 442 2,122 28 192.9 LSU 11 434 2,115 31 192.3 Tennessee 11 454 2,107 33 191.5 Notre Dame 11 460 2,103 21 191.2 Duke 11 414 2,101 28 191.0 Tulane 11 444 2,087 26 189.7 Appalachian St. 11 426 2,077 22 188.8 Boise St. 11 435 2,077 23 188.8 South Florida 11 398 2,077 21 188.8 FAU 11 455 2,036 17 185.1 Liberty 11 438 2,034 22 184.9 Clemson 11 444 2,028 25 184.4 Penn St. 11 413 2,025 25 184.1 James Madison 10 445 1,839 22 183.9 Southern Cal 11 375 2,004 25 182.2 UTSA 11 431 2,004 25 182.2 Illinois 11 479 1,983 14 180.3 Toledo 11 447 1,979 19 179.9 Wisconsin 11 421 1,936 18 176.0 Pittsburgh 11 440 1,927 25 175.2 Coastal Carolina 10 406 1,741 18 174.1 East Carolina 11 359 1,826 20 166.0 San Diego St. 11 424 1,811 11 164.6 West Virginia 11 404 1,808 21 164.4 North Carolina 11 398 1,802 21 163.8 South Alabama 11 431 1,784 19 162.2 Utah St. 11 471 1,783 12 162.1 Vanderbilt 11 398 1,772 13 161.1 Cent. Michigan 11 407 1,764 19 160.4 UTEP 11 422 1,753 12 159.4 SMU 11 405 1,746 23 158.7 BYU 11 346 1,724 14 156.7 Umass 11 489 1,696 9 154.2 Missouri 11 418 1,671 17 151.9 Buffalo 10 415 1,515 18 151.5 Texas Tech 11 433 1,661 21 151.0 Maryland 11 385 1,627 20 147.9 Ball St. 11 381 1,603 12 145.7 Hawaii 12 380 1,741 16 145.1 Houston 11 341 1,592 17 144.7 Georgia Southern 11 325 1,591 19 144.6 Miami (Ohio) 11 410 1,591 12 144.6 UNLV 11 375 1,578 18 143.5 W. Kentucky 12 355 1,715 14 142.9 Georgia Tech 11 398 1,565 12 142.3 New Mexico St. 10 342 1,415 16 141.5 Syracuse 11 371 1,556 17 141.5 Memphis 11 413 1,553 25 141.2 Louisiana-Lafayette 11 387 1,550 8 140.9 Tulsa 11 397 1,549 17 140.8 E. Michigan 11 420 1,541 20 140.1 Rice 11 384 1,529 16 139.0 Washington 11 348 1,522 28 138.4 Ohio 11 372 1,519 17 138.1 W. Michigan 11 418 1,501 13 136.5 Wake Forest 11 438 1,492 15 135.6 Rutgers 11 404 1,475 11 134.1 Arizona St. 11 347 1,462 19 132.9 Fresno St. 11 365 1,453 21 132.1 Arizona 11 324 1,448 14 131.6 Texas A&M 11 317 1,433 10 130.3 Miami 11 387 1,431 12 130.1 Nebraska 11 385 1,429 17 129.9 South Carolina 11 358 1,425 25 129.5 Purdue 11 371 1,412 15 128.4 Cincinnati 11 345 1,407 16 127.9 Oklahoma St. 11 408 1,401 18 127.4 NC State 11 399 1,393 7 126.6 New Mexico 11 404 1,392 12 126.5 Virginia 10 329 1,230 13 123.0 Northwestern 11 420 1,347 11 122.5 Louisiana-Monroe 11 385 1,338 16 121.6 Michigan St. 11 336 1,331 15 121.0 Middle Tennessee 11 382 1,312 17 119.3 Kentucky 11 389 1,285 9 116.8 Louisiana Tech 11 366 1,277 12 116.1 Charlotte 12 371 1,393 13 116.1 Washington St. 11 303 1,269 14 115.4 Nevada 11 386 1,247 18 113.4 Colorado 11 362 1,238 9 112.5 Stanford 11 357 1,235 12 112.3 Troy 11 368 1,220 12 110.9 Virginia Tech 11 388 1,219 15 110.8 Southern Miss. 11 395 1,215 12 110.5 FIU 11 337 1,177 11 107.0 Bowling Green 11 373 1,165 7 105.9 Iowa St. 11 362 1,137 9 103.4 Indiana 11 352 1,115 14 101.4 California 11 301 1,092 10 99.3 Iowa 11 367 1,038 11 94.4 Texas State 11 346 1,026 8 93.3 Arkansas St. 11 356 1,020 15 92.7 Old Dominion 11 286 1,014 8 92.2 Colorado St. 11 351 993 4 90.3 Temple 11 303 941 10 85.5 San Jose St. 10 278 826 17 82.6 Akron 10 311 823 14 82.3 Mississippi St. 11 236 849 11 77.2 Boston College 11 327 670 5 60.9

