NCAA FBS Team Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 9 528 2,920 26 324.4 Army 8 424 2,420 26 302.5 Mississippi 9 430 2,407 27 267.4 Michigan 9 398 2,250 29 250.0 Georgia St. 9 444 2,233 19 248.1 UAB 9 374 2,193 22 243.7 UCLA 9 348 2,181 26 242.3 UCF 9 406 2,159 24 239.9 Navy 9 542 2,132 17 236.9 Arkansas 9 426 2,100 18 233.3 Oregon 9 358 2,081 27 231.2 Oklahoma 9 402 1,978 21 219.8 TCU 9 351 1,977 25 219.7 North Texas 10 402 2,186 17 218.6 Kansas St. 9 358 1,963 20 218.1 Minnesota 9 403 1,907 27 211.9 Florida St. 9 346 1,906 20 211.8 Kent St. 9 398 1,902 17 211.3 Baylor 9 401 1,893 31 210.3 Florida 9 318 1,883 24 209.2 Duke 9 346 1,873 26 208.1 Kansas 9 320 1,854 22 206.0 Alabama 9 310 1,825 19 202.8 Utah 9 367 1,822 26 202.4 Louisville 9 364 1,820 20 202.2 Marshall 9 420 1,813 15 201.4 N. Illinois 9 363 1,776 16 197.3 Notre Dame 9 388 1,756 16 195.1 Appalachian St. 9 344 1,754 20 194.9 Georgia 9 323 1,746 29 194.0 Wyoming 9 348 1,746 11 194.0 Ohio St. 9 319 1,739 23 193.2 Oregon St. 9 355 1,734 23 192.7 Illinois 9 412 1,733 10 192.6 Texas 9 325 1,732 17 192.4 FAU 9 363 1,724 10 191.6 Tennessee 9 389 1,691 27 187.9 Toledo 9 359 1,690 16 187.8 Uconn 10 412 1,876 13 187.6 James Madison 8 349 1,500 17 187.5 Liberty 9 368 1,652 18 183.6 LSU 9 342 1,651 25 183.4 Wisconsin 9 338 1,650 17 183.3 Southern Cal 9 296 1,640 18 182.2 South Florida 9 315 1,639 18 182.1 Auburn 9 348 1,629 20 181.0 Tulane 9 375 1,622 20 180.2 Pittsburgh 9 359 1,618 23 179.8 Clemson 9 351 1,573 19 174.8 Coastal Carolina 9 364 1,571 15 174.6 Boise St. 9 345 1,541 18 171.2 Penn St. 9 333 1,539 20 171.0 East Carolina 9 304 1,534 19 170.4 South Alabama 9 357 1,524 19 169.3 North Carolina 9 327 1,503 17 167.0 UTSA 9 358 1,484 17 164.9 Maryland 9 317 1,483 19 164.8 San Diego St. 9 341 1,477 8 164.1 Utah St. 9 377 1,461 8 162.3 West Virginia 9 317 1,452 18 161.3 Umass 9 397 1,415 7 157.2 W. Kentucky 10 304 1,512 13 151.2 Rice 9 312 1,359 15 151.0 BYU 10 305 1,504 12 150.4 Miami (Ohio) 9 341 1,351 10 150.1 Syracuse 9 311 1,341 14 149.0 Georgia Southern 9 276 1,340 19 148.9 Vanderbilt 9 308 1,333 11 148.1 SMU 9 320 1,332 19 148.0 Ball St. 9 323 1,322 9 146.9 Missouri 9 345 1,321 15 146.8 Houston 9 291 1,316 12 146.2 Cent. Michigan 9 335 1,302 14 144.7 Texas Tech 9 347 1,292 16 143.6 Nebraska 9 327 1,289 17 143.2 UTEP 10 361 1,418 9 141.8 Buffalo 9 358 1,275 15 141.7 New Mexico 9 353 1,251 11 139.0 Georgia Tech 9 322 1,250 9 138.9 Tulsa 9 328 1,247 12 138.6 E. Michigan 9 339 1,242 17 138.0 Oklahoma St. 9 338 1,241 18 137.9 Arizona 9 266 1,240 11 137.8 Virginia 9 305 1,238 13 137.6 Memphis 9 331 1,228 19 136.4 South Carolina 9 297 1,228 22 136.4 Fresno St. 9 306 1,222 17 135.8 UNLV 9 300 1,220 16 135.6 New Mexico St. 8 261 1,084 10 135.5 Rutgers 9 325 1,219 10 135.4 Cincinnati 9 276 1,210 15 134.4 Hawaii 10 310 1,339 13 133.9 Arizona St. 9 288 1,187 17 131.9 Miami 9 319 1,184 11 131.6 Louisiana-Monroe 9 324 1,180 13 131.1 Louisiana-Lafayette 9 313 1,176 7 130.7 Purdue 9 296 1,130 14 125.6 Washington 9 283 1,128 21 125.3 Texas A&M 9 254 1,126 9 125.1 NC State 9 324 1,116 6 124.0 W. Michigan 9 332 1,115 10 123.9 Northwestern 9 353 1,113 10 123.7 Wake Forest 9 345 1,110 13 123.3 Ohio 9 283 1,101 14 122.3 Stanford 9 299 1,084 10 120.4 Southern Miss. 9 334 1,061 10 117.9 Middle Tennessee 9 312 1,042 13 115.8 Bowling Green 9 308 1,036 7 115.1 Louisiana Tech 9 299 1,028 9 114.2 Charlotte 10 309 1,141 10 114.1 Colorado 9 294 1,024 7 113.8 Kentucky 9 333 983 7 109.2 Nevada 9 318 974 18 108.2 Washington St. 9 231 971 9 107.9 California 9 263 970 9 107.8 FIU 9 279 959 10 106.6 Iowa St. 9 283 950 8 105.6 Virginia Tech 9 303 939 12 104.3 Iowa 9 294 927 8 103.0 Michigan St. 9 253 892 12 99.1 Troy 9 303 889 9 98.8 Temple 9 258 859 8 95.4 Old Dominion 9 229 850 8 94.4 Arkansas St. 9 309 833 13 92.6 Colorado St. 9 296 807 4 89.7 San Jose St. 8 229 714 16 89.2 Texas State 9 283 795 5 88.3 Mississippi St. 9 205 726 10 80.7 Indiana 9 268 708 10 78.7 Akron 9 276 660 11 73.3 Boston College 9 268 615 5 68.3

