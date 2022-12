NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Colorado 12 485 2941 39 245.1 Louisiana Tech 12 477 2918 34…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Colorado 12 485 2941 39 245.1 Louisiana Tech 12 477 2918 34 243.2 Georgia Southern 12 499 2880 28 240.0 South Florida 12 460 2817 37 234.8 Stanford 12 443 2693 25 224.4 Hawaii 13 495 2773 28 213.3 Arizona 12 449 2510 33 209.2 Texas A&M 12 520 2506 13 208.8 Tulsa 12 508 2495 20 207.9 Charlotte 12 477 2469 29 205.8 SMU 12 493 2438 28 203.2 Old Dominion 12 570 2380 19 198.3 Utah St. 12 483 2378 17 198.2 Louisiana-Monroe 12 483 2337 29 194.8 Umass 12 465 2332 29 194.3 Kansas 12 512 2325 32 193.8 Army 11 416 2129 18 193.5 Temple 12 506 2311 21 192.6 South Carolina 12 476 2309 20 192.4 FIU 12 493 2301 31 191.8 Northwestern 12 498 2291 24 190.9 Georgia Tech 12 500 2269 20 189.1 Nebraska 12 499 2269 22 189.1 Oklahoma 12 511 2268 27 189.0 Arizona St. 12 435 2257 31 188.1 Buffalo 11 393 2052 22 186.5 North Texas 12 475 2224 21 185.3 Ball St. 12 531 2188 23 182.3 Arkansas 12 453 2152 24 179.3 FAU 12 440 2148 15 179.0 Michigan St. 12 500 2143 14 178.6 Florida 12 468 2114 26 176.2 Indiana 12 507 2101 19 175.1 Akron 11 432 1922 25 174.7 BYU 12 446 2088 21 174.0 Auburn 12 447 2072 28 172.7 Oklahoma St. 12 447 2056 21 171.3 Vanderbilt 12 397 2050 25 170.8 Georgia St. 12 476 2046 22 170.5 UAB 12 436 2044 22 170.3 North Carolina 12 460 2036 24 169.7 New Mexico St. 11 440 1842 21 167.5 Boston College 12 458 2009 25 167.4 Rice 12 401 2002 19 166.8 Texas Tech 12 473 1997 16 166.4 Uconn 12 457 1996 23 166.3 Nevada 12 458 1975 23 164.6 Colorado St. 12 473 1963 24 163.6 Bowling Green 12 463 1956 21 163.0 Arkansas St. 12 484 1949 23 162.4 Mississippi 12 468 1942 15 161.8 Kent St. 12 496 1921 19 160.1 Fresno St. 12 432 1914 16 159.5 New Mexico 12 461 1898 19 158.2 E. Michigan 12 447 1897 22 158.1 UNLV 12 481 1869 19 155.8 W. Kentucky 13 503 2023 16 155.6 Tulane 12 466 1855 12 154.6 Virginia 10 407 1531 12 153.1 Cent. Michigan 12 478 1812 19 151.0 Toledo 12 474 1805 23 150.4 Syracuse 12 470 1801 16 150.1 UTSA 12 429 1796 18 149.7 California 12 426 1795 19 149.6 West Virginia 12 434 1795 24 149.6 Wyoming 12 429 1794 16 149.5 UCF 12 417 1791 19 149.2 Florida St. 12 454 1780 11 148.3 Kentucky 12 409 1761 16 146.8 TCU 12 430 1732 19 144.3 Houston 12 416 1730 18 144.2 LSU 12 427 1728 16 144.0 Liberty 12 460 1728 19 144.0 Mississippi St. 12 418 1723 19 143.6 Miami 12 428 1720 18 143.3 Kansas St. 12 415 1718 12 143.2 Rutgers 12 430 1715 23 142.9 N. Illinois 12 446 1714 14 142.8 Maryland 12 441 1712 16 142.7 Southern Cal 12 380 1709 22 142.4 Louisiana-Lafayette 12 426 1707 18 142.2 Cincinnati 12 504 1705 16 142.1 Louisville 12 448 1687 13 140.6 W. Michigan 12 427 1683 18 140.2 Southern Miss. 12 455 1673 15 139.4 Baylor 12 429 1651 22 137.6 Wake Forest 12 431 1650 13 137.5 Notre Dame 12 414 1634 16 136.2 Ohio 12 381 1632 16 136.0 UTEP 12 403 1632 13 136.0 Miami (Ohio) 12 414 1629 15 135.8 Virginia Tech 11 381 1487 15 135.2 Coastal Carolina 11 372 1474 17 134.0 San Diego St. 12 406 1546 13 128.8 Purdue 12 406 1542 12 128.5 Appalachian St. 12 420 1540 20 128.3 Washington St. 12 403 1529 15 127.4 Missouri 12 412 1526 18 127.2 Washington 12 430 1524 13 127.0 Boise St. 12 425 1511 12 125.9 Oregon 12 354 1506 17 125.5 Alabama 12 428 1504 13 125.3 UCLA 12 398 1490 16 124.2 Texas 12 441 1476 13 123.0 San Jose St. 11 412 1349 12 122.6 Middle Tennessee 12 420 1463 14 121.9 Memphis 12 414 1461 17 121.8 Duke 12 390 1444 8 120.3 Ohio St. 12 421 1439 10 119.9 Troy 12 429 1413 14 117.8 Texas State 12 403 1398 18 116.5 Oregon St. 12 342 1368 17 114.0 Tennessee 12 414 1341 14 111.8 East Carolina 12 387 1337 12 111.4 Utah 12 336 1335 15 111.2 Iowa St. 12 403 1288 8 107.3 Minnesota 12 342 1270 8 105.8 Penn St. 12 393 1261 13 105.1 Iowa 12 433 1249 4 104.1 Wisconsin 12 417 1237 14 103.1 NC State 12 349 1233 13 102.8 Clemson 12 368 1201 10 100.1 Air Force 12 340 1197 10 99.8 Illinois 12 373 1181 6 98.4 Pittsburgh 12 356 1146 11 95.5 Marshall 12 382 1077 8 89.8 South Alabama 12 341 1066 8 88.8 Navy 11 307 942 6 85.6 Michigan 12 343 1018 6 84.8 James Madison 11 356 882 8 80.2 Georgia 12 321 953 4 79.4

