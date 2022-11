NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Colorado 11 442 2558 34 232.5 Louisiana Tech 11 434 2512 31…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Colorado 11 442 2558 34 232.5 Louisiana Tech 11 434 2512 31 228.4 Georgia Southern 11 451 2504 23 227.6 South Florida 11 413 2472 34 224.7 Tulsa 11 485 2375 20 215.9 Hawaii 12 455 2582 27 215.2 Arizona 11 411 2349 31 213.5 Stanford 11 393 2335 22 212.3 Texas A&M 11 488 2319 10 210.8 SMU 11 460 2286 25 207.8 Charlotte 12 477 2469 29 205.8 Army 10 385 2039 17 203.9 Old Dominion 11 521 2172 19 197.5 Utah St. 11 447 2170 16 197.3 Nebraska 11 466 2145 21 195.0 Northwestern 11 462 2135 21 194.1 FIU 11 452 2133 28 193.9 Oklahoma 11 466 2105 23 191.4 Kansas 11 470 2095 28 190.5 Temple 11 474 2091 18 190.1 Louisiana-Monroe 11 437 2072 28 188.4 South Carolina 11 439 2072 18 188.4 Ball St. 11 495 2068 22 188.0 North Texas 11 431 2038 20 185.3 BYU 11 427 2035 19 185.0 Buffalo 10 348 1838 19 183.8 Akron 10 394 1833 25 183.3 Umass 11 410 2009 23 182.6 Georgia Tech 11 459 2005 18 182.3 Indiana 11 485 2003 18 182.1 FAU 11 407 1987 14 180.6 Michigan St. 11 455 1983 14 180.3 Arizona St. 11 407 1977 26 179.7 North Carolina 11 435 1977 23 179.7 Arkansas 11 414 1926 22 175.1 New Mexico St. 10 405 1734 20 173.4 Nevada 11 430 1906 23 173.3 Auburn 11 413 1899 24 172.6 Colorado St. 11 438 1892 24 172.0 Florida 11 424 1887 21 171.5 Boston College 11 419 1851 23 168.3 Mississippi 11 431 1845 14 167.7 Rice 11 371 1843 18 167.5 Uconn 12 457 1996 23 166.3 Fresno St. 11 403 1827 16 166.1 UAB 11 403 1824 20 165.8 New Mexico 11 427 1823 19 165.7 Oklahoma St. 11 406 1806 18 164.2 Texas Tech 11 428 1787 16 162.5 Bowling Green 11 409 1768 17 160.7 Georgia St. 11 435 1768 20 160.7 Kent St. 11 441 1740 16 158.2 E. Michigan 11 411 1736 19 157.8 Syracuse 11 434 1712 15 155.6 W. Kentucky 12 466 1845 14 153.8 Vanderbilt 11 366 1688 19 153.5 UNLV 11 440 1687 18 153.4 Virginia 10 407 1531 12 153.1 Arkansas St. 11 433 1681 18 152.8 Wyoming 11 395 1680 13 152.7 Toledo 11 427 1674 22 152.2 Maryland 11 414 1649 16 149.9 Mississippi St. 11 379 1645 19 149.5 Cent. Michigan 11 436 1641 17 149.2 Tulane 11 423 1620 9 147.3 Southern Cal 11 354 1619 21 147.2 Houston 11 384 1615 17 146.8 West Virginia 11 392 1615 22 146.8 Kentucky 11 372 1597 15 145.2 Kansas St. 11 385 1591 8 144.6 W. Michigan 11 394 1584 17 144.0 Ohio 11 360 1582 15 143.8 Rutgers 11 387 1581 20 143.7 TCU 11 399 1573 18 143.0 Southern Miss. 11 422 1564 15 142.2 UTEP 11 370 1556 13 141.5 UTSA 11 387 1543 16 140.3 Wake Forest 11 401 1534 13 139.5 Louisville 11 406 1529 13 139.0 Florida St. 11 408 1518 9 138.0 Liberty 11 417 1514 15 137.6 N. Illinois 11 409 1514 13 137.6 UCF 11 374 1493 15 135.7 Virginia Tech 11 381 1487 15 135.2 Cincinnati 11 456 1484 14 134.9 Louisiana-Lafayette 11 389 1484 17 134.9 Miami 11 393 1472 15 133.8 LSU 11 377 1454 14 132.2 Washington 11 394 1449 11 131.7 Baylor 11 381 1443 17 131.2 California 11 362 1443 16 131.2 Appalachian St. 11 394 1438 16 130.7 San Jose St. 10 386 1306 12 130.6 Notre Dame 11 375 1430 12 130.0 UCLA 11 380 1423 16 129.4 Missouri 11 374 1413 17 128.5 Coastal Carolina 10 338 1259 15 125.9 Middle Tennessee 11 401 1380 14 125.5 Texas 11 402 1375 13 125.0 Troy 11 404 1375 13 125.0 Miami (Ohio) 11 378 1364 13 124.0 Boise St. 11 381 1349 10 122.6 Memphis 11 377 1348 15 122.5 Duke 11 358 1338 7 121.6 Purdue 11 362 1327 11 120.6 Washington St. 11 379 1311 11 119.2 East Carolina 11 372 1289 11 117.2 San Diego St. 11 340 1275 12 115.9 Utah 11 311 1273 13 115.7 Oregon 11 311 1238 12 112.5 Penn St. 11 368 1236 12 112.4 Texas State 11 367 1233 16 112.1 Oregon St. 11 300 1225 15 111.4 Air Force 11 325 1198 10 108.9 Iowa 11 398 1198 4 108.9 Tennessee 11 367 1194 14 108.5 Ohio St. 11 386 1187 7 107.9 Alabama 11 385 1186 11 107.8 Iowa St. 11 365 1157 6 105.2 Clemson 11 337 1146 8 104.2 Wisconsin 11 380 1140 14 103.6 Minnesota 11 309 1127 7 102.5 NC State 11 309 1115 11 101.4 Pittsburgh 11 329 1040 11 94.5 Illinois 11 324 1027 6 93.4 Marshall 11 339 1003 6 91.2 South Alabama 11 316 970 8 88.2 Navy 11 307 942 6 85.6 Georgia 11 293 913 3 83.0 Michigan 11 314 875 6 79.5 James Madison 10 317 792 8 79.2

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.