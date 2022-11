NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Louisiana Tech 10 402 2366 28 236.6 Colorado 10 399 2278 29…

G Car Yds TD Yds Pg Louisiana Tech 10 402 2366 28 236.6 Colorado 10 399 2278 29 227.8 Georgia Southern 10 397 2249 22 224.9 Stanford 10 371 2222 21 222.2 Hawaii 11 419 2443 27 222.1 Texas A&M 10 447 2206 10 220.6 South Florida 10 367 2201 29 220.1 Arizona 10 374 2188 29 218.8 Charlotte 11 441 2332 26 212.0 Tulsa 10 444 2116 18 211.6 Utah St. 10 419 2086 16 208.6 Oklahoma 10 431 2002 23 200.2 Northwestern 10 420 1995 21 199.5 Army 9 348 1785 15 198.3 SMU 10 418 1976 20 197.6 Old Dominion 10 479 1965 18 196.5 Temple 10 431 1960 17 196.0 BYU 10 406 1955 19 195.5 South Carolina 10 411 1920 17 192.0 Nebraska 10 414 1910 20 191.0 North Texas 11 431 2038 20 185.3 Ball St. 10 449 1844 20 184.4 Georgia Tech 10 426 1842 16 184.2 Buffalo 10 348 1838 19 183.8 Akron 10 394 1833 25 183.3 FAU 10 371 1820 12 182.0 Auburn 10 384 1814 24 181.4 Louisiana-Monroe 10 394 1808 25 180.8 FIU 10 391 1798 25 179.8 Umass 10 371 1796 22 179.6 North Carolina 10 386 1791 20 179.1 Indiana 10 437 1761 16 176.1 Arizona St. 10 365 1755 23 175.5 Nevada 10 397 1743 20 174.3 Michigan St. 10 411 1726 10 172.6 New Mexico St. 9 368 1552 18 172.4 Florida 10 378 1712 21 171.2 Fresno St. 10 373 1681 16 168.1 Kansas 10 413 1668 22 166.8 Texas Tech 10 385 1659 16 165.9 New Mexico 10 389 1646 17 164.6 Vanderbilt 10 345 1643 19 164.3 Oklahoma St. 10 372 1631 16 163.1 E. Michigan 10 378 1620 17 162.0 Georgia St. 10 390 1617 18 161.7 Bowling Green 10 364 1615 15 161.5 Toledo 10 400 1610 22 161.0 Kent St. 10 397 1596 15 159.6 Rice 10 339 1581 15 158.1 Boston College 10 381 1570 19 157.0 UAB 10 362 1558 15 155.8 UTEP 10 348 1541 13 154.1 UTSA 10 355 1538 16 153.8 Arkansas St. 10 395 1537 17 153.7 Mississippi St. 10 339 1534 19 153.4 Colorado St. 10 367 1533 21 153.3 Virginia 10 407 1531 12 153.1 Uconn 11 399 1676 19 152.4 UNLV 10 404 1520 17 152.0 Mississippi 10 388 1510 11 151.0 Syracuse 10 382 1500 14 150.0 Houston 10 362 1497 17 149.7 Maryland 10 371 1489 13 148.9 Ohio 10 341 1488 15 148.8 Tulane 10 379 1479 8 147.9 West Virginia 10 350 1472 19 147.2 Arkansas 10 361 1463 20 146.3 Louisville 10 375 1452 13 145.2 Cincinnati 10 437 1449 14 144.9 W. Kentucky 11 424 1593 11 144.8 Kansas St. 10 351 1438 7 143.8 W. Michigan 10 358 1425 16 142.5 Southern Cal 10 317 1415 19 141.5 Wake Forest 10 372 1414 10 141.4 Wyoming 10 352 1411 12 141.1 Southern Miss. 10 387 1410 15 141.0 LSU 10 355 1406 13 140.6 Cent. Michigan 10 389 1386 16 138.6 Florida St. 10 373 1386 8 138.6 Notre Dame 10 339 1374 12 137.4 Virginia Tech 10 352 1372 14 137.2 Washington 10 361 1370 11 137.0 Appalachian St. 10 366 1352 16 135.2 Kentucky 10 326 1350 14 135.0 Middle Tennessee 10 369 1349 12 134.9 Rutgers 10 350 1344 17 134.4 N. Illinois 10 361 1343 11 134.3 TCU 10 353 1341 15 134.1 Liberty 10 358 1338 12 133.8 Baylor 10 354 1328 14 132.8 California 10 330 1314 15 131.4 Troy 10 371 1292 11 129.2 Texas 10 372 1271 13 127.1 Missouri 10 334 1269 15 126.9 Miami 10 345 1265 12 126.5 Coastal Carolina 10 338 1259 15 125.9 Memphis 10 347 1248 15 124.8 UCF 10 311 1245 13 124.5 San Jose St. 9 336 1120 9 124.4 UCLA 10 342 1244 12 124.4 Louisiana-Lafayette 10 344 1233 12 123.3 Washington St. 10 357 1227 10 122.7 Duke 10 325 1218 6 121.8 Utah 10 286 1214 12 121.4 East Carolina 10 348 1209 9 120.9 Penn St. 10 333 1204 12 120.4 Texas State 10 344 1179 16 117.9 San Diego St. 10 314 1178 11 117.8 Purdue 10 317 1165 10 116.5 Miami (Ohio) 10 346 1164 12 116.4 Air Force 10 303 1133 10 113.3 Alabama 10 360 1127 11 112.7 Clemson 10 313 1116 8 111.6 Ohio St. 10 355 1103 6 110.3 Oregon 10 275 1082 11 108.2 Wisconsin 10 351 1075 14 107.5 Boise St. 10 349 1071 8 107.1 Oregon St. 10 275 1071 14 107.1 Minnesota 10 281 1068 6 106.8 Iowa St. 10 327 1052 5 105.2 Tennessee 10 329 1041 11 104.1 Pittsburgh 10 302 977 10 97.7 NC State 10 270 923 10 92.3 Iowa 10 348 886 3 88.6 South Alabama 10 283 868 7 86.8 Illinois 10 284 859 5 85.9 Navy 10 283 858 6 85.8 Georgia 10 268 824 3 82.4 Marshall 10 315 824 6 82.4 James Madison 9 282 711 6 79.0 Michigan 10 280 727 4 72.7

