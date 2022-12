NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Michigan St. 12 2491 51 45.53 Cincinnati 12 2611 56 44.70 Rutgers 12 3297…

Net Punting

G Yds Punts Net Michigan St. 12 2491 51 45.53 Cincinnati 12 2611 56 44.70 Rutgers 12 3297 75 44.11 Florida 12 1452 31 43.52 Oklahoma 12 2804 60 43.50 Miami 12 2273 50 42.88 South Carolina 12 2396 52 42.85 Houston 12 1649 37 42.49 Kansas St. 12 2096 47 42.23 San Diego St. 12 2952 65 42.18 Auburn 12 2494 57 42.05 West Virginia 12 2084 49 41.73 Old Dominion 12 2930 68 41.40 BYU 12 1612 36 41.33 North Carolina 12 2015 44 41.30 Maryland 12 2490 57 41.28 Iowa 12 3380 75 41.24 Middle Tennessee 12 2774 61 41.11 FAU 12 2770 62 41.06 UTSA 12 1669 37 41.00 SMU 12 1578 36 40.89 Notre Dame 12 1946 45 40.82 Louisiana-Lafayette 12 2170 49 40.78 Navy 11 1943 44 40.75 Texas A&M 12 2588 62 40.50 Penn St. 12 2387 55 40.42 Michigan 12 1472 36 40.42 Washington St. 12 2256 54 40.39 Indiana 12 3325 77 40.26 Louisville 12 2229 50 40.24 Duke 12 1813 42 39.98 Miami (Ohio) 12 2975 71 39.97 Ohio St. 12 2047 45 39.96 Virginia Tech 11 3069 74 39.86 Oregon St. 12 1582 35 39.77 Texas Tech 12 2177 49 39.63 Memphis 12 2101 45 39.58 Georgia 12 1276 29 39.52 California 12 2934 65 39.51 Nebraska 12 3046 70 39.40 Utah St. 12 2718 63 39.37 Mississippi 12 1684 40 39.32 New Mexico St. 11 2151 54 39.31 E. Michigan 12 1994 45 39.27 Boston College 12 2939 73 39.23 Fresno St. 12 1717 41 39.22 Texas 12 1760 43 39.21 W. Kentucky 13 1781 42 39.14 Alabama 12 1669 40 39.08 Southern Miss. 12 2835 67 39.00 New Mexico 12 3578 82 38.90 Arkansas St. 12 3019 70 38.90 LSU 12 1905 43 38.86 UAB 12 1955 43 38.86 Boise St. 12 2329 56 38.79 Arizona St. 12 2336 51 38.76 South Florida 12 1679 41 38.59 Temple 12 2320 58 38.48 James Madison 11 2161 51 38.45 Iowa St. 12 2195 55 38.36 Stanford 12 2377 58 38.31 Florida St. 12 1334 32 38.28 Charlotte 12 1965 47 38.28 Tulsa 12 2539 59 38.22 NC State 12 2616 62 38.16 South Alabama 12 2219 53 38.13 Arizona 12 1629 37 38.08 Cent. Michigan 12 2367 55 38.02 Troy 12 2241 54 38.00 UCLA 12 1000 24 37.96 FIU 12 2944 71 37.79 Vanderbilt 12 2676 59 37.78 Georgia St. 12 2436 61 37.77 Oklahoma St. 12 3244 76 37.76 Georgia Southern 12 2028 48 37.73 Tulane 12 1739 43 37.70 Colorado St. 12 2621 67 37.66 Utah 12 1228 32 37.66 Texas State 12 2993 74 37.64 Liberty 12 2321 57 37.61 Kent St. 12 1859 47 37.55 N. Illinois 12 1995 50 37.54 Purdue 12 2076 51 37.53 Mississippi St. 12 1922 48 37.52 Baylor 12 1571 38 37.50 TCU 12 1836 47 37.43 Ball St. 12 2787 68 37.40 Louisiana Tech 12 1873 47 37.38 North Texas 12 1877 48 37.33 Clemson 12 2412 58 37.28 Minnesota 12 1638 41 37.17 W. Michigan 12 2939 72 37.11 Tennessee 12 1169 31 37.10 East Carolina 12 1779 45 37.00 Kentucky 12 1719 43 37.00 Wyoming 12 3171 71 36.96 Nevada 12 2893 73 36.92 Missouri 12 2509 60 36.92 Wake Forest 12 1764 44 36.84 Bowling Green 12 2620 68 36.81 Illinois 12 2154 55 36.78 Hawaii 13 2567 63 36.75 Northwestern 12 2289 58 36.74 UTEP 12 1969 46 36.72 Southern Cal 12 1126 28 36.64 Air Force 12 1259 32 36.59 Wisconsin 12 2441 57 36.53 Rice 12 1736 42 36.40 UCF 12 1703 42 36.31 San Jose St. 11 2065 52 36.08 Kansas 12 1499 38 35.95 Colorado 12 2571 63 35.84 Oregon 12 1123 30 35.70 Marshall 12 2884 74 35.65 Akron 11 2196 53 35.58 Uconn 12 2549 66 35.52 UNLV 12 2510 63 35.35 Coastal Carolina 11 1770 47 35.23 Arkansas 12 2275 57 35.14 Pittsburgh 12 2009 54 35.11 Toledo 12 2279 62 35.05 Syracuse 12 1957 50 35.02 Appalachian St. 12 1669 44 34.98 Army 11 1271 35 34.86 Buffalo 11 1953 47 34.70 Virginia 10 2300 54 34.48 Washington 12 851 22 34.36 Ohio 12 1817 49 33.53 Umass 12 2945 81 33.25 Louisiana-Monroe 12 2762 66 32.67 Georgia Tech 12 3172 77 30.64

