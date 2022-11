NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Michigan St. 10 2126 43 45.98 Cincinnati 10 2225 47 45.70 Rutgers 10 2339…

Net Punting

G Yds Punts Net Michigan St. 10 2126 43 45.98 Cincinnati 10 2225 47 45.70 Rutgers 10 2339 53 44.32 Florida 10 1174 25 43.12 Oklahoma 10 2112 46 42.67 Miami 10 1781 40 42.60 Houston 10 1341 30 42.53 Maryland 10 2164 48 42.33 FAU 10 2098 46 42.24 Michigan 10 1155 27 42.15 South Carolina 10 1965 44 42.00 Auburn 10 2122 48 41.94 West Virginia 10 1651 39 41.85 North Carolina 10 1488 32 41.81 San Diego St. 10 2571 57 41.77 BYU 10 1344 30 41.40 Kansas St. 10 1852 43 41.37 Iowa 10 2954 65 41.03 Texas A&M 10 2307 55 40.91 Notre Dame 10 1866 43 40.86 Penn St. 10 1911 44 40.84 Old Dominion 10 2529 59 40.68 SMU 10 1328 30 40.63 Indiana 10 2964 68 40.63 Navy 10 1642 38 40.58 Memphis 10 1894 40 40.58 New Mexico St. 9 1896 47 40.47 Middle Tennessee 10 2425 54 40.46 Duke 10 1408 33 40.42 W. Kentucky 11 1478 34 40.35 Ohio St. 10 1694 37 40.32 Miami (Ohio) 10 2454 58 40.29 Boston College 10 2699 66 40.15 Nebraska 10 2551 58 40.05 Louisville 10 1850 41 40.00 Louisiana-Lafayette 10 1843 42 39.95 Washington St. 10 1908 46 39.87 Texas 10 1648 40 39.85 UTSA 10 1340 30 39.83 Mississippi 10 1346 32 39.66 Boise St. 10 1911 45 39.58 Oregon St. 10 1411 31 39.52 Temple 10 1905 47 39.36 Vanderbilt 10 2165 47 39.34 California 10 2452 54 39.31 Virginia Tech 10 2762 67 39.31 Tulsa 10 2220 51 39.29 Alabama 10 1487 36 39.22 Arizona St. 10 2086 46 39.17 Troy 10 2018 48 39.17 Utah St. 10 2432 56 39.16 LSU 10 1695 38 39.13 Southern Miss. 10 2474 58 39.10 Wake Forest 10 1487 36 39.08 N. Illinois 10 1564 37 39.08 Texas Tech 10 1621 36 39.00 E. Michigan 10 1632 36 38.97 South Florida 10 1575 38 38.89 Arkansas St. 10 2430 57 38.77 Iowa St. 10 1835 46 38.74 Georgia 10 1098 25 38.72 UAB 10 1392 31 38.68 Texas State 10 2513 61 38.49 Florida St. 10 1126 27 38.48 James Madison 9 1748 42 38.45 Stanford 10 1918 47 38.43 Charlotte 11 1741 42 38.38 New Mexico 10 2863 66 38.32 UCLA 10 771 19 38.21 Fresno St. 10 1292 31 38.16 Tennessee 10 932 24 38.04 Purdue 10 1737 41 37.98 Georgia St. 10 1942 48 37.88 NC State 10 2069 49 37.86 Baylor 10 1201 29 37.79 Wyoming 10 2527 56 37.75 Arizona 10 1357 31 37.74 UTEP 10 1713 39 37.69 Liberty 10 1959 48 37.69 Mississippi St. 10 1647 41 37.66 San Jose St. 9 1828 44 37.59 South Alabama 10 2019 49 37.57 Utah 10 1112 29 37.55 TCU 10 1538 39 37.46 North Texas 11 1645 42 37.45 Kent St. 10 1354 34 37.41 Georgia Southern 10 1581 37 37.32 W. Michigan 10 2097 52 37.31 Bowling Green 10 2202 56 37.29 Cent. Michigan 10 1914 44 37.23 Oregon 10 936 24 37.17 Tulane 10 1398 35 37.14 FIU 10 2413 58 37.14 Southern Cal 10 1008 25 37.12 Ball St. 10 2432 60 37.12 Minnesota 10 1352 34 37.09 Colorado St. 10 2118 55 37.07 Northwestern 10 1965 49 37.02 Missouri 10 2294 55 36.93 Air Force 10 1022 25 36.92 Illinois 10 1801 47 36.91 Kansas 10 1163 29 36.86 Oklahoma St. 10 2540 60 36.60 Kentucky 10 1451 37 36.57 Clemson 10 1877 46 36.52 Toledo 10 1782 46 36.50 Uconn 11 2456 62 36.50 Hawaii 11 2198 54 36.30 Nevada 10 2433 62 36.29 UCF 10 1464 37 36.16 Louisiana Tech 10 1473 38 36.16 Syracuse 10 1783 44 35.95 Colorado 10 2029 49 35.90 East Carolina 10 1367 35 35.86 Buffalo 10 1788 42 35.83 Akron 10 2163 52 35.63 Wisconsin 10 2059 48 35.48 Marshall 10 2493 64 35.45 Army 9 966 27 35.26 Arkansas 10 1906 47 35.19 Pittsburgh 10 1701 46 35.13 Rice 10 1358 33 35.09 Appalachian St. 10 1394 37 34.92 UNLV 10 2021 51 34.84 Virginia 10 2300 54 34.48 Coastal Carolina 10 1419 38 34.34 Washington 10 771 20 33.80 Ohio 10 1470 39 33.67 Umass 10 2416 66 33.52 Louisiana-Monroe 10 2340 56 32.39 Georgia Tech 10 2692 66 30.62

