NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns

G No KRYd Avg Miami 10 30 829 27.63 Mississippi St. 10 25 681 27.24 Syracuse 10 10 269 26.90 Appalachian St. 10 25 653 26.12 South Carolina 10 17 439 25.82 Oklahoma St. 10 24 606 25.25 Arkansas St. 10 41 960 23.41 Indiana 10 20 468 23.40 Minnesota 10 14 326 23.29 Arizona St. 10 28 646 23.07 Colorado 10 21 483 23.00 Florida St. 10 14 322 23.00 NC State 10 13 299 23.00 Kent St. 10 34 779 22.91 Texas 10 17 385 22.65 Oregon St. 10 25 563 22.52 Memphis 10 24 540 22.50 Washington St. 10 17 382 22.47 Iowa 10 17 381 22.41 Buffalo 10 25 560 22.40 Utah St. 10 17 380 22.35 Cent. Michigan 10 25 554 22.16 Wisconsin 10 23 508 22.09 Boston College 10 25 552 22.08 Louisiana-Lafayette 10 13 287 22.08 Middle Tennessee 10 15 330 22.00 Virginia 10 20 440 22.00 Ball St. 10 20 439 21.95 North Texas 11 30 653 21.77 Texas A&M 10 20 435 21.75 South Florida 10 38 824 21.68 Houston 10 31 671 21.65 UCLA 10 27 584 21.63 Akron 10 40 864 21.60 Kansas St. 10 17 366 21.53 Cincinnati 10 14 300 21.43 Wyoming 10 11 235 21.36 Fresno St. 10 26 552 21.23 Texas Tech 10 21 444 21.14 Stanford 10 36 760 21.11 Bowling Green 10 23 485 21.09 Clemson 10 12 253 21.08 Coastal Carolina 10 21 441 21.00 Duke 10 22 462 21.00 E. Michigan 10 32 672 21.00 New Mexico 10 23 476 20.70 UNLV 10 16 331 20.69 Nevada 10 27 558 20.67 Wake Forest 10 14 289 20.64 UAB 10 22 454 20.64 Louisiana Tech 10 26 536 20.62 Kentucky 10 22 453 20.59 FIU 10 31 636 20.52 South Alabama 10 18 368 20.44 Mississippi 10 19 388 20.42 Florida 10 18 367 20.39 Tennessee 10 12 244 20.33 San Diego St. 10 26 528 20.31 Navy 10 19 384 20.21 Maryland 10 28 564 20.14 W. Michigan 10 30 604 20.13 Uconn 11 23 462 20.09 Oklahoma 10 20 401 20.05 North Carolina 10 16 320 20.00 UTSA 10 17 340 20.00 Boise St. 10 16 319 19.94 Southern Miss. 10 19 377 19.84 Illinois 10 11 218 19.82 LSU 10 15 295 19.67 Rutgers 10 21 413 19.67 UCF 10 25 490 19.60 Vanderbilt 10 17 333 19.59 Southern Cal 10 24 470 19.58 Marshall 10 17 331 19.47 Washington 10 20 389 19.45 BYU 10 16 311 19.44 Charlotte 11 42 816 19.43 Umass 10 29 559 19.28 West Virginia 10 20 385 19.25 Old Dominion 10 19 364 19.16 W. Kentucky 11 13 249 19.15 James Madison 9 15 285 19.00 Notre Dame 10 13 247 19.00 Kansas 10 14 265 18.93 Liberty 10 27 507 18.78 Tulane 10 20 375 18.75 FAU 10 10 187 18.70 Michigan 10 16 299 18.69 Rice 10 15 280 18.67 Ohio 10 42 781 18.60 Texas State 10 17 314 18.47 Georgia Tech 10 10 184 18.40 TCU 10 27 496 18.37 Army 9 11 202 18.36 Virginia Tech 10 24 439 18.29 Louisville 10 14 255 18.21 Georgia 10 16 290 18.12 Arizona 10 19 344 18.11 Alabama 10 12 217 18.08 Penn St. 10 15 271 18.07 East Carolina 10 20 361 18.05 Louisiana-Monroe 10 23 415 18.04 Michigan St. 10 19 342 18.00 Colorado St. 10 16 287 17.94 Nebraska 10 21 376 17.90 Purdue 10 20 353 17.65 Arkansas 10 7 123 17.57 Georgia Southern 10 22 385 17.50 New Mexico St. 9 10 175 17.50 Oregon 10 17 297 17.47 N. Illinois 10 23 399 17.35 San Jose St. 9 18 311 17.28 Baylor 10 23 394 17.13 Pittsburgh 10 22 376 17.09 Hawaii 11 34 580 17.06 Troy 10 12 203 16.92 Ohio St. 10 9 152 16.89 California 10 15 253 16.87 Missouri 10 10 164 16.40 SMU 10 18 291 16.17 Toledo 10 15 239 15.93 Northwestern 10 8 127 15.88 UTEP 10 18 280 15.56 Auburn 10 17 264 15.53 Utah 10 6 93 15.50 Miami (Ohio) 10 12 181 15.08 Iowa St. 10 14 211 15.07 Air Force 10 3 43 14.33 Temple 10 30 429 14.30 Tulsa 10 13 184 14.15 Georgia St. 10 8 66 8.25

