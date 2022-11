NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg Miami 8 26 773 29.73 Mississippi St. 8 15 430 28.67 South Carolina 8…

G No KRYd Avg Miami 8 26 773 29.73 Mississippi St. 8 15 430 28.67 South Carolina 8 13 372 28.62 Oklahoma St. 8 22 577 26.23 Syracuse 8 9 234 26.00 Appalachian St. 8 17 439 25.82 Indiana 8 14 354 25.29 Minnesota 8 11 277 25.18 Colorado 8 13 317 24.38 Arkansas St. 9 35 849 24.26 Kansas St. 8 12 288 24.00 Kentucky 8 16 382 23.88 UCLA 8 18 423 23.50 Arizona St. 8 23 539 23.43 Clemson 8 10 232 23.20 Washington St. 8 15 348 23.20 Boston College 8 21 487 23.19 Houston 8 18 416 23.11 Buffalo 8 19 437 23.00 Coastal Carolina 8 17 391 23.00 Florida St. 8 14 322 23.00 Oregon St. 8 19 436 22.95 Texas A&M 8 18 410 22.78 Middle Tennessee 8 12 273 22.75 Kent St. 8 27 612 22.67 Iowa 8 17 381 22.41 Wisconsin 8 19 425 22.37 Fresno St. 8 21 466 22.19 Mississippi 9 16 353 22.06 Georgia Tech 8 7 154 22.00 South Florida 8 28 616 22.00 Utah St. 8 16 350 21.88 New Mexico 8 20 437 21.85 Virginia 8 18 392 21.78 Texas Tech 8 16 347 21.69 Memphis 8 22 477 21.68 Wake Forest 8 12 260 21.67 NC State 8 8 173 21.62 Maryland 8 21 453 21.57 North Texas 9 25 539 21.56 Duke 8 19 409 21.53 E. Michigan 9 27 581 21.52 Akron 9 35 753 21.51 Air Force 8 2 43 21.50 North Carolina 8 10 215 21.50 Kansas 8 10 214 21.40 Wyoming 9 11 235 21.36 Stanford 8 24 508 21.17 UNLV 8 13 274 21.08 FIU 8 27 569 21.07 Rutgers 8 15 313 20.87 Texas 8 15 312 20.80 South Alabama 8 13 269 20.69 Navy 8 16 331 20.69 Alabama 8 9 186 20.67 UCF 8 22 453 20.59 Georgia 8 12 247 20.58 Arkansas 8 4 82 20.50 Cent. Michigan 8 19 388 20.42 Florida 8 18 367 20.39 Charlotte 9 34 693 20.38 UTSA 8 14 285 20.36 Nevada 9 21 427 20.33 Tennessee 8 12 244 20.33 UAB 8 16 325 20.31 Illinois 8 7 142 20.29 Ball St. 8 17 343 20.18 Bowling Green 8 17 343 20.18 Louisiana Tech 8 20 401 20.05 TCU 8 21 421 20.05 Boise St. 8 13 260 20.00 FAU 9 8 160 20.00 Louisiana-Lafayette 8 10 200 20.00 BYU 9 14 277 19.79 Tulane 8 13 256 19.69 James Madison 7 13 255 19.62 Marshall 8 14 274 19.57 San Diego St. 8 20 391 19.55 LSU 8 11 215 19.55 W. Kentucky 9 11 215 19.55 Old Dominion 8 16 311 19.44 Purdue 8 15 291 19.40 Southern Miss. 8 15 291 19.40 Colorado St. 8 13 252 19.38 Washington 8 16 309 19.31 W. Michigan 8 25 481 19.24 Uconn 9 19 365 19.21 Oklahoma 8 18 345 19.17 East Carolina 9 17 322 18.94 Arizona 8 10 189 18.90 Liberty 8 23 433 18.83 Georgia Southern 8 16 299 18.69 Umass 8 23 428 18.61 Ohio 8 36 668 18.56 Army 7 10 185 18.50 Louisville 8 13 237 18.23 Michigan St. 8 15 272 18.13 Michigan 8 12 217 18.08 Penn St. 8 15 271 18.07 Southern Cal 8 16 289 18.06 Nebraska 8 18 325 18.06 Rice 8 14 252 18.00 Vanderbilt 8 13 234 18.00 Louisiana-Monroe 8 17 304 17.88 Northwestern 8 6 107 17.83 Virginia Tech 8 19 337 17.74 Notre Dame 8 10 176 17.60 Missouri 8 7 123 17.57 Hawaii 9 30 525 17.50 New Mexico St. 8 10 175 17.50 Texas State 8 10 175 17.50 West Virginia 8 13 227 17.46 Pittsburgh 8 20 348 17.40 Troy 8 10 174 17.40 N. Illinois 8 21 364 17.33 UTEP 9 15 258 17.20 Iowa St. 8 9 153 17.00 San Jose St. 7 12 204 17.00 Baylor 8 21 351 16.71 Toledo 9 14 226 16.14 Oregon 8 13 203 15.62 Utah 8 6 93 15.50 Miami (Ohio) 9 9 138 15.33 Auburn 8 14 203 14.50 California 8 7 101 14.43 SMU 8 12 173 14.42 Tulsa 8 12 168 14.00 Temple 8 26 359 13.81 Ohio St. 8 6 80 13.33 Cincinnati 8 8 100 12.50 Georgia St. 8 8 66 8.25

