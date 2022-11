NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg D.Maye, North Carolina 11 538 4211 382.8 M.Penix, Washington 11 487 3921 356.5…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg D.Maye, North Carolina 11 538 4211 382.8 M.Penix, Washington 11 487 3921 356.5 C.Tune, Houston 11 529 3917 356.1 C.Williams, Southern Cal 11 473 3796 345.1 A.Reed, W. Kentucky 12 577 4018 334.8 F.Harris, UTSA 11 462 3667 333.4 J.De Laura, Arizona 11 483 3610 328.2 B.Nix, Oregon 11 417 3575 325.0 H.Hooker, Tennessee 11 433 3565 324.1 K.Vantrease, Georgia Southern 11 535 3520 320.0 K.Rourke, Ohio 11 427 3505 318.6 T.Mordecai, SMU 10 426 3183 318.3 S.Hartman, Wake Forest 10 435 3163 316.3 J.Haener, Fresno St. 7 289 2174 310.6 T.Centeio, James Madison 9 340 2783 309.2 J.Hall, BYU 11 440 3357 305.2 W.Rogers, Mississippi St. 11 560 3339 303.5 S.Sanders, Oklahoma St. 10 475 3033 303.3 S.Henigan, Memphis 11 499 3296 299.6 D.Thompson-Robinson, UCLA 11 426 3238 294.4 H.Ahlers, East Carolina 11 455 3229 293.5 D.Irons, Akron 10 512 2919 291.9 K.Jefferson, Arkansas 9 369 2621 291.2 S.Bennett, Georgia 11 389 3180 289.1 C.Cordeiro, San Jose St. 10 476 2872 287.2 M.Duggan, TCU 11 402 3149 286.3 J.Plumlee, UCF 10 392 2837 283.7 J.Daniels, LSU 11 474 3117 283.4 B.Young, Alabama 10 370 2811 281.1 A.O’Connell, Purdue 10 455 2795 279.5 C.Stroud, Ohio St. 11 340 3068 278.9 C.Rising, Utah 10 370 2773 277.3 D.Gabriel, Oklahoma 10 371 2755 275.5 G.McCall, Coastal Carolina 9 320 2479 275.4 C.Cunningham, Middle Tennessee 10 458 2752 275.2 R.Leonard, Duke 11 430 3024 274.9 D.Finn, Toledo 9 348 2468 274.2 H.Dekkers, Iowa St. 11 516 3011 273.7 A.Richardson, Florida 11 393 2964 269.5 A.Aune, North Texas 11 358 2958 268.9 J.Dart, Mississippi 11 390 2915 265.0 W.Howard, Kansas St. 4 131 1057 264.2 D.Uiagalelei, Clemson 11 465 2900 263.6 D.Grainger, Georgia St. 11 416 2864 260.4 B.Armstrong, Virginia 10 462 2581 258.1 C.Ward, Washington St. 11 493 2839 258.1 C.Bradley, South Alabama 11 402 2824 256.7 J.Travis, Florida St. 11 345 2810 255.5 C.Schlee, Kent St. 10 355 2543 254.3 M.Pratt, Tulane 10 365 2537 253.7 T.Tagovailoa, Maryland 10 387 2508 250.8 C.Reynolds, Charlotte 10 362 2500 250.0 C.Brice, Appalachian St. 11 387 2745 249.5 C.Snyder, Buffalo 10 444 2487 248.7 E.Warner, Temple 10 396 2451 245.1 B.Cook, Missouri 11 415 2676 243.3 J.Plummer, California 11 468 2673 243.0 M.McDonald, Bowling Green 10 412 2425 242.5 G.Shrader, Syracuse 10 360 2420 242.0 N.Perry, FAU 11 412 2654 241.3 D.Brumfield, UNLV 9 341 2155 239.4 B.Bryant, Cincinnati 11 395 2614 237.6 C.Thompson, Nebraska 9 295 2123 235.9 J.Daniels, Kansas 7 198 1649 235.6 C.Rogers, Louisiana-Monroe 11 424 2586 235.1 M.Cunningham, Louisville 9 321 2113 234.8 H.Wolff, Old Dominion 11 432 2557 232.5 T.McKee, Stanford 11 455 2547 231.5 Z.Pyron, Georgia Tech 3 117 692 230.7 P.McNeil, Louisiana Tech 8 239 1840 230.0 B.Shapen, Baylor 11 373 2527 229.7 D.Brin, Tulsa 9 298 2061 229.0 S.Clifford, Penn St. 11 360 2518 228.9 P.Thorne, Michigan St. 11 399 2513 228.5 J.Paddock, Ball St. 11 476 2510 228.2 T.McMahon, Rice 10 331 2256 225.6 S.Rattler, South Carolina 11 374 2444 222.2 C.Bazelak, Indiana 9 426 1964 218.2 B.Gabbert, Miami (Ohio) 4 154 871 217.8 J.Mayden, San Diego St. 8 214 1742 217.8 G.Wells, Virginia Tech 11 443 2383 216.6 L.Hatcher, Texas State 11 463 2381 216.5 J.Salopek, W. Michigan 6 237 1298 216.3 T.Van Dyke, Miami 8 276 1729 216.1 T.DeVito, Illinois 11 376 2342 212.9 G.Watson, Troy 10 323 2127 212.7 W.Levis, Kentucky 10 331 2121 212.1 G.Hardison, UTEP 10 381 2120 212.0 D.Leary, NC State 6 216 1266 211.0 T.Powell, E. Michigan 7 236 1460 208.6 A.Martinez, Kansas St. 9 293 1876 208.4 G.Bohanon, South Florida 7 220 1456 208.0 K.Slovis, Pittsburgh 10 312 2067 206.7 J.Daniels, West Virginia 10 357 2056 205.6 R.Hilinski, Northwestern 8 278 1640 205.0 C.Weigman, Texas A&M 4 134 817 204.2 J.Sims, Georgia Tech 7 275 1417 202.4 Q.Ewers, Texas 8 247 1604 200.5 B.Morton, Texas Tech 6 210 1196 199.3 G.James, FIU 11 437 2192 199.3 E.Hampton, N. Illinois 4 134 792 198.0 B.Schager, Hawaii 11 392 2168 197.1 J.McCarthy, Michigan 11 296 2165 196.8 R.Ashford, Auburn 11 363 2124 193.1 D.Hopkins, UAB 9 219 1735 192.8 J.Blackman, Arkansas St. 11 365 2118 192.5 L.Bonner, Utah St. 4 122 770 192.5 T.Bourguet, W. Michigan 4 152 755 188.8 H.King, Texas A&M 7 216 1303 186.1 P.Jurkovec, Boston College 9 316 1668 185.3 T.Green, Boise St. 10 243 1852 185.2 T.Bourguet, Arizona St. 6 172 1110 185.0 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 10 292 1849 184.9 D.Pyne, Notre Dame 10 270 1822 182.2 D.Richardson, Cent. Michigan 11 351 1933 175.7 G.Mertz, Wisconsin 11 305 1915 174.1 E.Jones, Arizona St. 9 258 1564 173.8 T.Morgan, Minnesota 8 185 1387 173.4 C.Legas, Utah St. 8 251 1386 173.2 C.Nolan, Oregon St. 6 129 1023 170.5 K.Marsh, South Florida 5 133 849 169.8 C.Millen, Colorado St. 10 305 1672 167.2 J.Bean, Kansas 9 172 1490 165.6 J.Bennett, Liberty 10 280 1636 163.6 H.Card, Texas 6 125 974 162.3 K.Salter, Liberty 7 166 1129 161.3 A.Peasley, Wyoming 10 282 1609 160.9 O.McCown, Colorado 4 127 638 159.5 B.Gulbranson, Oregon St. 8 193 1260 157.5 M.Wright, Vanderbilt 9 198 1413 157.0 M.Ibrahim, Minnesota 10 277 1524 152.4 C.Fancher, Marshall 11 279 1644 149.5 T.Shough, Texas Tech 5 126 746 149.2 A.Smith, Miami (Ohio) 9 232 1331 147.9 D.Smith, Texas Tech 11 296 1615 146.8 C.Brown, Illinois 11 310 1582 143.8 D.McBride, UAB 10 217 1438 143.8 N.Cox, Nevada 10 268 1430 143.0 A.Swann, Vanderbilt 8 199 1140 142.5 S.Petras, Iowa 11 331 1542 140.2 Z.Charbonnet, UCLA 9 171 1240 137.8 B.Sullivan, Northwestern 5 150 686 137.2 J.Shrout, Colorado 9 233 1205 133.9 Z.Wilcke, Southern Miss. 9 221 1199 133.2 B.Corum, Michigan 11 245 1457 132.5 C.Fields, Louisiana-Lafayette 6 156 794 132.3 I.Abanikanda, Pittsburgh 10 224 1320 132.0 B.Roberts, Air Force 11 273 1425 129.5 A.Smith, E. Michigan 8 180 1029 128.6 B.Robinson, Texas 11 229 1401 127.4 Q.Judkins, Mississippi 11 229 1385 125.9 R.Sanders, Arkansas 11 209 1379 125.4 M.Kendrick, New Mexico 8 219 1002 125.2 C.Steele, Ball St. 11 263 1376 125.1 Z.Turner, Uconn 12 315 1479 123.2 T.Lavatai, Navy 9 207 1096 121.8 M.Morris, NC State 6 138 725 120.8 K.Laborn, Marshall 11 270 1323 120.3 T.Lowe, Southern Miss. 5 107 600 120.0 H.Daniels, Air Force 11 186 1303 118.5 H. Bachmeier, Boise St. 4 106 471 117.8 B.Domann, Louisville 7 126 819 117.0 L.Fife, Fresno St. 8 152 927 115.9 L.Lyddy, Louisiana Tech 6 122 695 115.8 H.Colombi, Marshall 8 172 920 115.0 M.Johnson, Texas A&M 5 101 575 115.0 D.Pavia, New Mexico St. 9 184 1027 114.1 T.Gleason, Toledo 7 112 793 113.3 B.Braxton, Tulsa 8 165 906 113.2 G.Wimsatt, Rutgers 7 168 785 112.1 C.Rodriguez, Kentucky 7 151 784 112.0 J.Zeno, UAB 7 127 778 111.1 K.Mitchell, East Carolina 10 152 1103 110.3 E.Gray, Oklahoma 11 187 1203 109.4 E.Morehead, Boston College 9 191 977 108.6 K.Miller, TCU 11 184 1188 108.0 M.Cooper, Kent St. 11 255 1186 107.8 E.Simon, Rutgers 7 148 753 107.6 B.Allen, Wisconsin 11 211 1159 105.4 D.Vaughn, Kansas St. 11 220 1148 104.4 S.Illingworth, Nevada 7 180 704 100.6 X.Valladay, Arizona St. 11 191 1095 99.5 D.Achane, Texas A&M 9 158 887 98.6 D.Prince, Tulsa 7 110 689 98.4 G.Holani, Boise St. 10 185 977 97.7 S.Evans, E. Michigan 10 202 952 95.2 D.Hunter, Liberty 9 130 854 94.9 B.Battie, South Florida 11 157 1042 94.7 L.Webb, South Alabama 10 180 943 94.3 J.Mims, Fresno St. 11 202 1026 93.3 A.Robbins, UNLV 10 189 922 92.2 P.Agyei-Obese, James Madison 9 152 829 92.1 F.Gore, Southern Miss. 11 194 1013 92.1 D.Neal, Kansas 11 155 1002 91.1 T.Spears, Tulane 11 155 996 90.5 Z.Evans, Mississippi 10 131 899 89.9 R.Davis, Vanderbilt 11 211 982 89.3 C.Tyler, Utah St. 11 219 978 88.9 T.Dye, Southern Cal 10 145 884 88.4 T.Swen, Wyoming 11 183 964 87.6

