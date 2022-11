NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg X.Hutchinson, Iowa St. 11 105 1160 9.5 N.Dell, Houston 11 94 1193…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg X.Hutchinson, Iowa St. 11 105 1160 9.5 N.Dell, Houston 11 94 1193 8.5 C.Jones, Purdue 11 93 1056 8.5 J.Downs, North Carolina 10 77 878 7.7 R.Rice, SMU 11 83 1208 7.5 J.Cowing, Arizona 11 80 1001 7.3 M.Corley, W. Kentucky 12 82 1052 6.8 J.Cephus, UTSA 11 75 836 6.8 I.Winstead, East Carolina 11 75 950 6.8 K.Thompson, Virginia 8 53 579 6.6 C.Camper, Indiana 7 46 569 6.6 J.Jackson, Ball St. 11 72 822 6.5 S.Jacques-Louis, Akron 10 65 800 6.5 R.Odunze, Washington 10 65 931 6.5 J.Moreno-Cropper, Fresno St. 11 71 964 6.5 Z.Flowers, Boston College 11 70 967 6.4 K.Hood, Georgia Southern 11 70 793 6.4 Z.Franklin, UTSA 11 69 830 6.3 K.Stokes, Tulsa 11 69 1177 6.3 I.Williams, Illinois 11 69 579 6.3 A.Hawkins, Texas State 9 56 587 6.2 C.Tillman, Tennessee 6 37 417 6.2 D.Kincaid, Utah 10 61 748 6.1 T.Smith, UTEP 11 67 940 6.1 A.Jennings, Old Dominion 9 54 959 6.0 D.Douglas, Liberty 11 65 899 5.9 M.Harrison, Ohio St. 11 65 1037 5.9 J.McMillan, Washington 11 65 890 5.9 S.Wiglusz, Ohio 11 65 794 5.9 X.Weaver, South Florida 9 53 718 5.9 J.Hyatt, Tennessee 11 64 1181 5.8 D.Burgess, Georgia Southern 10 58 717 5.8 B.Cobbs, Utah St. 11 63 769 5.7 T.Hudson, Louisville 11 63 951 5.7 D.Singer, Arizona 11 63 1014 5.7 J.Addison, Southern Cal 9 51 765 5.7 D.Clark, UTSA 9 51 741 5.7 L.McCaffrey, Rice 9 51 656 5.7 E.Badger, Arizona St. 11 62 774 5.6 T.Palmer, Nebraska 11 62 878 5.6 A.Perry, Wake Forest 11 62 893 5.6 P.Nacua, BYU 8 45 592 5.6 J.Singleton, Georgia Southern 10 56 581 5.6 S.Harris, Louisiana Tech 11 61 593 5.5 T.Horton, Colorado St. 11 61 1000 5.5 R.O’Keefe, UCF 11 61 645 5.5 L.Musgrave, Oregon St. 2 11 169 5.5 B.Ford-Wheaton, West Virginia 11 60 653 5.5 J.Sturdivant, California 11 60 685 5.5 A.Adams, Akron 9 49 687 5.4 E.Stewart, Texas A&M 9 49 607 5.4 J.Lane, Middle Tennessee 10 54 769 5.4 J.Barbon, Temple 11 59 758 5.4 T.Harris, Louisiana Tech 11 59 872 5.4 M.Mayer, Notre Dame 11 59 711 5.4 N.Remigio, Fresno St. 11 59 661 5.4 D.Cephas, Kent St. 9 48 744 5.3 G.Dubose, Charlotte 12 64 792 5.3 E.Cooks, San Jose St. 10 53 862 5.3 D.George, Akron 10 53 597 5.3 S.Pinckney, Coastal Carolina 10 53 814 5.3 T.Scott, Cincinnati 10 53 888 5.3 K.Thornton, James Madison 10 53 922 5.3 M.Washington, Northwestern 11 58 638 5.3 L.Wester, FAU 11 58 655 5.3 D.Davis, W. Kentucky 12 63 872 5.2 E.Egbuka, Ohio St. 11 57 914 5.2 T.Chambers, FIU 10 51 544 5.1 B.Presley, Oklahoma St. 11 56 662 5.1 M.Fields, Virginia 1 5 58 5.0 K.Prather, West Virginia 10 50 487 5.0 Q.Williams, Buffalo 10 50 550 5.0 C.Crooms, W. Michigan 11 54 788 4.9 C.Johnson, East Carolina 11 54 873 4.9 N.McCollum, Georgia Tech 11 54 590 4.9 W.Sheppard, Vanderbilt 11 54 728 4.9 A.Wells, South Carolina 11 54 767 4.9 J.Reed, Michigan St. 10 49 600 4.9 J.Wilson, Cent. Michigan 9 44 445 4.9 K.Epps, BYU 8 39 459 4.9 J.Poke, Kent St. 6 29 354 4.8 S.LaPorta, Iowa 11 53 601 4.8 J.Noel, Iowa St. 11 53 532 4.8 D.Walker, Kent St. 11 53 837 4.8 J.Wayne, South Alabama 11 53 731 4.8 K.Allen, UCLA 10 48 403 4.8 K.Mumpfield, Pittsburgh 10 48 444 4.8 B.Kuithe, Utah 4 19 206 4.8 E.Spencer, Charlotte 12 57 943 4.8 J.Haselwood, Arkansas 11 52 628 4.7 E.Higgins, Stanford 11 52 627 4.7 O.Hiliare, Bowling Green 11 52 712 4.7 E.Hull, Northwestern 11 52 513 4.7 J.Hunter, California 11 52 812 4.7 C.Lacy, South Alabama 11 52 693 4.7 T.Tucker, Cincinnati 11 52 672 4.7 R.Ferrel, Washington St. 9 42 446 4.7 M.Price, Texas Tech 9 42 424 4.7 J.Brownlee, Southern Miss. 11 51 796 4.6 M.Nabers, LSU 11 51 657 4.6 T.Thomas, NC State 11 51 586 4.6 J.Thrash, Georgia St. 11 51 955 4.6 I.Gathings, Middle Tennessee 10 46 413 4.6 T.Johnson, Troy 10 46 734 4.6 Y.Tyler, Ball St. 10 46 420 4.6 P.Washington, Penn St. 10 46 611 4.6 K.Coleman, Michigan St. 11 50 707 4.5 P.Durham, Purdue 11 50 511 4.5 T.Harrison, Oregon St. 11 50 589 4.5 D.Lovett, Missouri 11 50 716 4.5 D.Voisin, South Alabama 11 50 678 4.5 R.White, UNLV 11 50 623 4.5 J.Marshall, Buffalo 10 45 614 4.5 K.Williams, UNLV 8 36 465 4.5 Q.Johnston, TCU 11 49 764 4.5 J.Moore, Duke 11 49 567 4.5 D.Vele, Utah 11 49 588 4.5 D.Johnson, Mississippi St. 9 40 239 4.4 C.Carriere, Cent. Michigan 10 44 509 4.4 J.Marks, Mississippi St. 10 44 267 4.4 J.Wayne, Pittsburgh 10 44 807 4.4 R.Bell, Michigan 11 48 641 4.4 T.Franklin, Oregon 11 48 789 4.4 O.Gadsden, Syracuse 11 48 785 4.4 B.McCoy, Tennessee 11 48 619 4.4 M. Stovall, Colorado St. 3 13 106 4.3 M.Thomas, Virginia Tech 3 13 91 4.3 A.Turner, Uconn 12 52 463 4.3 M.Wilson, Stanford 6 26 418 4.3 A.Green, North Carolina 7 30 678 4.3 J.Baker, UCF 11 47 659 4.3 J.Bobo, UCLA 11 47 727 4.3 R.Flores, UTEP 11 47 511 4.3 M.Heath, Mississippi 11 47 754 4.3 M.Mims, Oklahoma 11 47 844 4.3 J.Sanders, Texas 11 47 512 4.3 J.Santana, Tulsa 11 47 690 4.3 A.Williams, Clemson 11 47 506 4.3 B.Yurosek, Stanford 11 47 426 4.3 J.Hall, W. Kentucky 12 51 613 4.2 K.Boutte, LSU 9 38 388 4.2 S.Brown, Houston 9 38 414 4.2 D.Mazotti, San Jose St. 5 21 216 4.2 M.Hippenhammer, Miami (Ohio) 11 46 656 4.2 T.Howell, Louisiana-Monroe 11 46 809 4.2 L.McConkey, Georgia 11 46 606 4.2 S.Traore, Arkansas St. 11 46 611 4.2 X.Worthy, Texas 11 46 614 4.2 J.Barber, Troy 6 25 351 4.2 M.Muhammad, Texas A&M 8 33 516 4.1 A.Sanders, Temple 9 37 437 4.1 K.Hutson, Oregon 10 41 452 4.1 C.Tucker, N. Illinois 10 41 599 4.1 V.Tucker, Charlotte 10 41 406 4.1 J.Calhoun, Duke 11 45 637 4.1 C.Gammage, Marshall 11 45 659 4.1 R.Harvey, Mississippi St. 11 45 429 4.1 M.Jefferson, Louisiana-Lafayette 11 45 729 4.1 D.Achane, Texas A&M 9 36 196 4.0 H.Beydoun, E. Michigan 11 44 421 4.0 D.Blankumsee, Toledo 8 32 420 4.0 J.Brown, Coastal Carolina 10 40 702 4.0 J.Gibbs, Alabama 10 40 370 4.0 S.James, West Virginia 11 44 726 4.0 S.Kenerson, Georgia Southern 2 8 130 4.0 M.Knowles, Kansas St. 11 44 669 4.0 E.Smith, Stanford 2 8 63 4.0 K.Souders, UNLV 1 4 57 4.0 D.Stribling, Washington St. 11 44 544 4.0 J.Tafelski, Cent. Michigan 1 4 37 4.0 M.Tinsley, Penn St. 11 44 515 4.0 T.Vaughn, Utah St. 11 44 442 4.0 J.Weimer, UNLV 6 24 263 4.0 B.Casteel, Nevada 11 43 491 3.9 B.Hunt, Ball St. 11 43 476 3.9 J.Whittington, Texas 11 43 560 3.9 L.Grimm, Kansas 10 39 408 3.9 J.Bradley, Texas Tech 9 35 483 3.9 A.Jones, Georgia Southern 9 35 483 3.9 T.Robinson, Kentucky 9 35 470 3.9 C.Young, Miami 8 31 376 3.9 R.Bell, Washington St. 7 27 315 3.9 B.Johnson, Oklahoma St. 7 27 507 3.9 M.Mathison, W. Kentucky 12 46 537 3.8 Y.Ali, Middle Tennessee 11 42 306 3.8 C.Ducking, Mississippi St. 11 42 450 3.8 C.Prieskorn, Memphis 11 42 548 3.8 J.Richardson, Oklahoma St. 11 42 475 3.8 R.Thomas, Mississippi St. 11 42 599 3.8 M.Cross, Ohio 10 38 481 3.8 T.Knue, E. Michigan 10 38 543 3.8 D.Wicks, Virginia 8 30 430 3.8 B.Bowers, Georgia 11 41 625 3.7 B.Brown, Kentucky 11 41 562 3.7 A.Cruickshank, Rutgers 11 41 377 3.7 R.Jones, East Carolina 11 41 413 3.7 J.McGowan, Vanderbilt 11 41 434 3.7 J.Mingo, Mississippi 11 41 768 3.7 J.Newton, Toledo 11 41 702 3.7 D.Ollie, Washington St. 11 41 452 3.7

