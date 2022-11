NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg X.Hutchinson, Iowa St. 8 77 830 9.6 C.Jones, Purdue 8 72 840…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg X.Hutchinson, Iowa St. 8 77 830 9.6 C.Jones, Purdue 8 72 840 9.0 R.Rice, SMU 8 62 982 7.8 J.Cephus, UTSA 8 61 692 7.6 J.Cowing, Arizona 8 60 817 7.5 N.Dell, Houston 8 60 739 7.5 R.Odunze, Washington 7 50 756 7.1 I.Winstead, East Carolina 9 64 871 7.1 I.Williams, Illinois 8 56 439 7.0 Z.Franklin, UTSA 8 55 675 6.9 J.Downs, North Carolina 7 48 527 6.9 S.Jacques-Louis, Akron 9 61 770 6.8 Z.Flowers, Boston College 8 54 726 6.8 A.Hawkins, Texas State 8 54 581 6.8 J.Jackson, Ball St. 8 54 633 6.8 K.Hood, Georgia Southern 8 53 609 6.6 K.Stokes, Tulsa 8 53 924 6.6 K.Thompson, Virginia 8 53 579 6.6 C.Camper, Indiana 7 46 569 6.6 J.Moreno-Cropper, Fresno St. 8 52 578 6.5 M.Corley, W. Kentucky 9 58 701 6.4 T.Chambers, FIU 7 44 486 6.3 D.Clark, UTSA 8 50 732 6.2 A.Jennings, Old Dominion 8 50 929 6.2 T.Smith, UTEP 9 56 803 6.2 X.Weaver, South Florida 7 43 539 6.1 S.Wiglusz, Ohio 8 49 579 6.1 B.Ford-Wheaton, West Virginia 8 48 567 6.0 M.Harrison, Ohio St. 8 48 783 6.0 T.Palmer, Nebraska 8 48 782 6.0 D.Singer, Arizona 8 48 746 6.0 D.Cephas, Kent St. 8 47 731 5.9 E.Egbuka, Ohio St. 8 47 788 5.9 M.Mayer, Notre Dame 8 47 580 5.9 L.McCaffrey, Rice 8 47 613 5.9 K.Thornton, James Madison 7 41 689 5.9 D.Davis, W. Kentucky 9 52 699 5.8 D.Kincaid, Utah 8 46 614 5.8 J.Singleton, Georgia Southern 8 46 497 5.8 E.Badger, Arizona St. 8 45 627 5.6 D.Burgess, Georgia Southern 8 45 546 5.6 S.Harris, Louisiana Tech 8 45 476 5.6 E.Hull, Northwestern 8 45 461 5.6 J.Hyatt, Tennessee 8 45 907 5.6 C.Lacy, South Alabama 8 45 569 5.6 D.Lovett, Missouri 8 45 659 5.6 J.McMillan, Washington 8 45 611 5.6 S.Pinckney, Coastal Carolina 8 45 628 5.6 J.Addison, Southern Cal 7 39 585 5.6 C.Carriere, Cent. Michigan 7 39 448 5.6 L.Wester, FAU 9 50 572 5.6 B.Cobbs, Utah St. 8 44 542 5.5 R.Ferrel, Washington St. 6 33 365 5.5 L.Musgrave, Oregon St. 2 11 169 5.5 K.Prather, West Virginia 8 44 428 5.5 D.George, Akron 9 49 540 5.4 E.Stewart, Texas A&M 7 38 478 5.4 Y.Tyler, Ball St. 7 38 356 5.4 A.Adams, Akron 8 43 585 5.4 J.Lane, Middle Tennessee 8 43 653 5.4 N.Remigio, Fresno St. 8 43 483 5.4 J.Sturdivant, California 8 43 516 5.4 M.Washington, Northwestern 8 43 470 5.4 J.Wayne, South Alabama 8 43 643 5.4 M.Price, Texas Tech 6 32 325 5.3 E.Cooks, San Jose St. 7 37 621 5.3 D.Douglas, Liberty 8 42 615 5.2 T.Harris, Louisiana Tech 8 42 646 5.2 Q.Johnston, TCU 8 42 650 5.2 J.Noel, Iowa St. 8 42 432 5.2 C.Tillman, Tennessee 4 21 268 5.2 G.Dubose, Charlotte 9 47 562 5.2 J.Reed, Michigan St. 7 36 390 5.1 O.Gadsden, Syracuse 8 41 671 5.1 I.Gathings, Middle Tennessee 8 41 374 5.1 T.Horton, Colorado St. 8 41 601 5.1 S.LaPorta, Iowa 8 41 387 5.1 W.Sheppard, Vanderbilt 8 41 525 5.1 D.Walker, Kent St. 8 41 616 5.1 P.Washington, Penn St. 8 41 567 5.1 Q.Williams, Buffalo 8 41 450 5.1 J.Wilson, Cent. Michigan 8 41 412 5.1 T.Hudson, Louisville 8 40 561 5.0 T.Tucker, Cincinnati 8 40 506 5.0 C.Johnson, East Carolina 9 44 702 4.9 K.Allen, UCLA 8 39 268 4.9 R.Bell, Michigan 8 39 482 4.9 P.Durham, Purdue 8 39 376 4.9 K.Epps, BYU 8 39 459 4.9 N.McCollum, Georgia Tech 8 39 386 4.9 R.O’Keefe, UCF 8 39 461 4.9 D.Blankumsee, Toledo 6 29 341 4.8 E.Spencer, Charlotte 9 43 802 4.8 J.Barbon, Temple 8 38 496 4.8 T.Franklin, Oregon 8 38 595 4.8 B.Kuithe, Utah 4 19 206 4.8 B.Presley, Oklahoma St. 8 38 462 4.8 R.Flores, UTEP 9 42 472 4.7 J.Santana, Tulsa 8 37 569 4.6 T.Thomas, NC State 8 37 437 4.6 C.Tucker, N. Illinois 8 37 560 4.6 A.Wells, South Carolina 8 37 464 4.6 R.White, UNLV 8 37 485 4.6 A.Green, North Carolina 5 23 564 4.6 C.Young, Miami 5 23 326 4.6 J.Marks, Mississippi St. 7 32 200 4.6 T.Scott, Cincinnati 7 32 547 4.6 J.Wayne, Pittsburgh 7 32 572 4.6 K.Coleman, Michigan St. 8 36 548 4.5 C.Gammage, Marshall 8 36 548 4.5 J.Haselwood, Arkansas 8 36 467 4.5 M.Nabers, LSU 8 36 455 4.5 D.Voisin, South Alabama 8 36 421 4.5 X.Worthy, Texas 8 36 510 4.5 D.Johnson, Mississippi St. 7 31 215 4.4 K.Williams, UNLV 5 22 270 4.4 J.Bobo, UCLA 8 35 526 4.4 C.Crooms, W. Michigan 8 35 469 4.4 C.Ducking, Mississippi St. 8 35 365 4.4 J.Hunter, California 8 35 544 4.4 S.James, West Virginia 8 35 496 4.4 A.Jones, Georgia Southern 8 35 483 4.4 J.Marshall, Buffalo 8 35 497 4.4 A.Perry, Wake Forest 8 35 552 4.4 M.Mathison, W. Kentucky 9 39 404 4.3 P.Nacua, BYU 6 26 382 4.3 M. Stovall, Colorado St. 3 13 106 4.3 M.Thomas, Virginia Tech 3 13 91 4.3 S.Traore, Arkansas St. 9 39 521 4.3 M.Wilson, Stanford 6 26 418 4.3 K.Mumpfield, Pittsburgh 7 30 289 4.3 J.Brown, Coastal Carolina 8 34 622 4.2 J.Brownlee, Southern Miss. 8 34 499 4.2 T.Harrison, Oregon St. 8 34 477 4.2 J.McGowan, Vanderbilt 8 34 391 4.2 M.Mims, Oklahoma 8 34 558 4.2 D.Ollie, Washington St. 8 34 364 4.2 J.Sanders, Texas 8 34 396 4.2 J.Thrash, Georgia St. 8 34 595 4.2 V.Tucker, Charlotte 9 38 380 4.2 J.Barber, Troy 6 25 351 4.2 F.Ladson, Miami 6 25 256 4.2 J.Bradley, Texas Tech 7 29 403 4.1 T.Robinson, Kentucky 7 29 403 4.1 A.Sanders, Temple 7 29 352 4.1 D.Achane, Texas A&M 8 33 195 4.1 Y.Ali, Middle Tennessee 8 33 246 4.1 J.Baker, UCF 8 33 466 4.1 J.Bracey, FIU 8 33 253 4.1 R.Harvey, Mississippi St. 8 33 310 4.1 R.Jarrett, Maryland 8 33 371 4.1 L.McConkey, Georgia 8 33 413 4.1 M.Tinsley, Penn St. 8 33 364 4.1 D.Vele, Utah 8 33 428 4.1 X.White, Texas Tech 8 33 454 4.1 B.Yurosek, Stanford 8 33 282 4.1 Z.Bowens, Hawaii 5 20 270 4.0 C.Dike, Wisconsin 8 32 523 4.0 C.Flemings, Arkansas St. 8 32 360 4.0 X.Henderson, Florida 8 32 362 4.0 S.Kenerson, Georgia Southern 2 8 130 4.0 M.Knowles, Kansas St. 8 32 447 4.0 D.Mazotti, San Jose St. 4 16 186 4.0 K.Prentice, Alabama 7 28 279 4.0 X.Restrepo, Miami 3 12 183 4.0 E.Smith, Stanford 2 8 63 4.0 K.Souders, UNLV 1 4 57 4.0 D.Stribling, Washington St. 8 32 425 4.0 J.Tafelski, Cent. Michigan 1 4 37 4.0 S.Tucker, Syracuse 8 32 248 4.0 T.Vaughn, Utah St. 8 32 294 4.0 J.Weimer, UNLV 4 16 180 4.0 J.Hall, W. Kentucky 9 35 381 3.9 R.Jones, East Carolina 9 35 362 3.9 A.Turner, Uconn 9 35 345 3.9 B.Bowers, Georgia 8 31 547 3.9 J.Calhoun, Duke 8 31 443 3.9 D.Davis, Appalachian St. 8 31 371 3.9 J.Gibbs, Alabama 8 31 301 3.9 E.Higgins, Stanford 8 31 376 3.9 T.McMillan, Arizona 8 31 532 3.9 C.Prieskorn, Memphis 8 31 378 3.9 J.Richardson, Oklahoma St. 8 31 313 3.9 K.Smith, Virginia Tech 8 31 569 3.9 D.Stoudemire, Troy 8 31 345 3.9 K.Boutte, LSU 7 27 288 3.9 M.Muhammad, Texas A&M 6 23 342 3.8 H.Beydoun, E. Michigan 9 34 332 3.8 J.Edrine, FAU 8 30 417 3.8 M.Jefferson, Louisiana-Lafayette 8 30 566 3.8 T.Knue, E. Michigan 8 30 425 3.8 B.McCoy, Tennessee 8 30 451 3.8 J.Panoke, Hawaii 4 15 172 3.8 R.Thomas, Mississippi St. 8 30 456 3.8 D.Wicks, Virginia 8 30 430 3.8 J.Wilson, Florida St. 8 30 603 3.8 L.Grimm, Kansas 7 26 300 3.7 T.Johnson, Troy 7 26 536 3.7 B.Sims, Baylor 7 26 218 3.7 C.Sims, Bowling Green 7 26 213 3.7

