NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg D.McBride, UAB 11 233 1710 19 155.5 M.Ibrahim, Minnesota 11 304 1594 19 144.9 C.Brown, Illinois 12 328 1643 10 136.9 Z.Charbonnet, UCLA 10 195 1359 14 135.9 B.Roberts, Air Force 12 308 1612 15 134.3 B.Robinson, Texas 12 258 1580 18 131.7 I.Abanikanda, Pittsburgh 11 239 1431 20 130.1 C.Steele, Ball St. 12 289 1556 14 129.7 Q.Judkins, Mississippi 12 251 1476 16 123.0 B.Corum, Michigan 12 247 1463 18 121.9 K.Mitchell, East Carolina 11 179 1325 13 120.5 R.Sanders, Arkansas 12 219 1426 10 118.8 K.Laborn, Marshall 12 281 1423 16 118.6 E.Gray, Oklahoma 12 213 1364 11 113.7 C.Rodriguez, Kentucky 8 175 904 6 113.0 M.Cooper, Kent St. 12 285 1331 13 110.9 D.Achane, Texas A&M 10 196 1102 8 110.2 D.Vaughn, Kansas St. 12 245 1295 7 107.9 K.Miller, TCU 12 199 1260 16 105.0 B.Allen, Wisconsin 11 208 1126 10 102.4 X.Valladay, Arizona St. 12 215 1192 16 99.3 B.Battie, South Florida 12 176 1186 8 98.8 S.Evans, E. Michigan 11 224 1084 13 98.5 T.Spears, Tulane 12 190 1177 14 98.1 G.Holani, Boise St. 11 201 1059 10 96.3 D.Hunter, Liberty 9 130 854 8 94.9 L.Webb, South Alabama 11 198 1017 13 92.5 A.Robbins, UNLV 11 209 1009 9 91.7 D.Prince, Tulsa 8 126 729 5 91.1 W.Shipley, Clemson 12 186 1092 14 91.0 P.Agyei-Obese, James Madison 10 159 908 8 90.8 J.Mims, Fresno St. 12 218 1078 14 89.8 D.Neal, Kansas 12 171 1061 9 88.4 S.Bangura, Ohio 10 177 884 11 88.4 T.Dye, Southern Cal 10 145 884 9 88.4 S.Tucker, Syracuse 12 206 1060 11 88.3 F.Gore, Southern Miss. 12 207 1053 7 87.8 C.Tyler, Utah St. 12 237 1043 7 86.9 R.Davis, Vanderbilt 12 232 1042 5 86.8 T.Swen, Wyoming 12 207 1039 8 86.6 S.Tyler, W. Michigan 12 209 1027 7 85.6 K.Vidal, Troy 12 189 1006 9 83.8 B.Watson, Old Dominion 11 158 916 5 83.3 L.McCammon, FAU 12 193 998 7 83.2 J.White, Georgia Southern 11 162 914 10 83.1 Z.Evans, Mississippi 11 136 899 8 81.7 H.Waylee, N. Illinois 11 165 899 5 81.7 M.Williams, Ohio St. 10 125 817 13 81.7 T.Bigsby, Auburn 12 179 970 10 80.8 D.Martinez, Oregon St. 12 158 970 7 80.8 T.Benson, Florida St. 12 141 965 9 80.4 R.Reese, Baylor 12 190 962 14 80.2 N.Singleton, Penn St. 12 149 941 10 78.4 J.Gibbs, Alabama 11 136 850 7 77.3 D.Mockobee, Purdue 11 165 849 8 77.2 J.Plumlee, UCF 11 136 848 11 77.1 R.Hemby, Maryland 12 164 924 10 77.0 M.Crosby, Louisiana Tech 12 183 918 9 76.5 A.Grant, Nebraska 12 218 915 6 76.2 E.Hull, Northwestern 12 221 913 5 76.1 T.Taua, Nevada 12 217 911 11 75.9 M.Irving, Oregon 12 142 903 3 75.2 J.Ott, California 12 170 897 8 74.8 N.Watson, Washington St. 10 130 736 8 73.6 C.McClelland, Cincinnati 12 140 834 7 69.5 A.Morrow, Colorado St. 12 173 834 4 69.5 J.Brown, UAB 12 142 832 6 69.3 K.Allen, Penn St. 12 156 830 9 69.2 M.Johnson, Florida 12 144 827 10 68.9 A.Estime, Notre Dame 12 142 825 11 68.8 T.Thomas, Utah 10 142 687 7 68.7 J.Daniels, LSU 12 174 824 11 68.7 L.Nichols, Cent. Michigan 9 176 616 6 68.4 C.Filkins, Stanford 7 122 478 4 68.3 D.Fofana, Navy 11 175 749 6 68.1 L.Diggs, Notre Dame 11 152 732 3 66.5 J.Wright, Tennessee 12 135 786 10 65.5 W.Taulapapa, Washington 12 126 779 10 64.9 L.Pare, Texas State 12 172 772 5 64.3 D.Parson, Hawaii 13 187 830 11 63.8 K.Robinson, San Jose St. 11 143 696 10 63.3 K.Johnson, Iowa 12 143 757 6 63.1 N.Whittington, Oregon 12 128 754 5 62.8 F.Peasant, Middle Tennessee 12 165 747 9 62.2 D.Grainger, Georgia St. 12 165 740 7 61.7 H.Parrish, Miami 10 130 616 4 61.6 R.Awatt, UTEP 12 163 734 2 61.2 C.Beasley, Coastal Carolina 11 130 672 4 61.1 D.Richardson, Oklahoma St. 9 149 543 8 60.3 T.Tyler, Army 10 120 601 12 60.1 R.Cook, Buffalo 10 139 600 4 60.0 R.Ashford, Auburn 12 153 709 7 59.1 T.Gregg, Georgia St. 12 172 705 12 58.8 D.Hankins, UTEP 12 140 701 3 58.4 J.Jordan, Louisville 12 133 700 2 58.3 B.Brady, UTSA 12 156 699 9 58.2 J.Small, Tennessee 12 144 696 12 58.0 E.Merriweather, Umass 10 150 575 3 57.5 C.Schrader, Missouri 12 157 690 8 57.5 J.Berger, Michigan St. 12 148 683 6 56.9 I.Bowser, UCF 12 174 675 13 56.2 T.Mathis, West Virginia 10 135 562 5 56.2 S.Thompson, Texas Tech 12 133 670 6 55.8 K.McIntosh, Georgia 12 122 654 8 54.5 J.Ellison, Wake Forest 12 149 643 5 53.6 M.Washington, Buffalo 11 132 587 7 53.4 E.Saydee, Temple 12 149 639 6 53.2 D.Maye, North Carolina 12 161 629 6 52.4 S.Byrd, Charlotte 12 149 620 4 51.7 M.Carroll, Georgia St. 12 126 616 5 51.3 A.Jeanty, Boise St. 12 122 616 6 51.3 H.Daniels, Air Force 12 123 614 7 51.2 K.Jefferson, Arkansas 10 144 510 7 51.0 V.Rosa, Uconn 11 124 560 9 50.9 T.Brooks, Texas Tech 12 133 601 7 50.1 D.Billingsley, Troy 12 125 599 5 49.9 S.Shivers, Indiana 12 143 592 6 49.3 J.Houston, NC State 11 127 530 0 48.2 J.Waters, Duke 12 120 561 8 46.8 J.Patterson, Bowling Green 12 129 560 1 46.7 B.Cook, Missouri 12 125 547 6 45.6 D.Uiagalelei, Clemson 12 142 545 7 45.4 C.Turner, Wake Forest 12 128 516 7 43.0 M.Jackson, Louisiana-Monroe 12 141 507 6 42.2 G.Shrader, Syracuse 11 136 415 7 37.7 B.Armstrong, Virginia 10 123 371 6 37.1 T.Lavatai, Navy 9 115 309 5 34.3 P.Garwo, Boston College 12 132 403 3 33.6 C.Rogers, Louisiana-Monroe 12 145 353 5 29.4 D.Irons, Akron 11 133 314 4 28.5 S.Henigan, Memphis 12 135 315 4 26.2 C.Cordeiro, San Jose St. 11 129 215 8 19.5 G.Wells, Virginia Tech 11 111 212 6 19.3

