NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers G Att Cp InL Yds Tds Pts C.Stroud, Ohio St. 8 223 159 4 2377 29 200.2 H.Hooker,…

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts C.Stroud, Ohio St. 8 223 159 4 2377 29 200.2 H.Hooker, Tennessee 8 219 156 1 2338 21 191.6 D.Maye, North Carolina 8 275 196 3 2671 29 185.5 M.Duggan, TCU 8 221 149 2 2212 22 182.5 G.McCall, Coastal Carolina 8 218 150 1 2061 19 176.1 K.Jefferson, Arkansas 7 185 125 1 1697 15 170.3 B.Nix, Oregon 8 249 180 5 2221 20 169.7 T.Centeio, James Madison 6 189 121 4 1780 17 168.6 D.Thompson-Robinson, UCLA 8 231 167 3 1971 17 165.7 C.Williams, Southern Cal 8 275 178 1 2382 24 165.6 D.Hopkins, UAB 7 125 84 2 1233 7 165.3 J.McCarthy, Michigan 8 169 126 2 1464 10 164.5 S.Hartman, Wake Forest 7 228 144 6 2026 22 164.4 B.Young, Alabama 7 221 146 3 1906 18 162.7 C.Rising, Utah 8 216 148 3 1855 15 160.8 D.Gabriel, Oklahoma 7 201 129 1 1766 14 160.0 K.Rourke, Ohio 8 273 187 3 2408 16 159.7 M.Penix, Washington 8 339 230 4 2934 22 159.6 G.Mertz, Wisconsin 8 188 119 6 1630 17 159.6 C.Brice, Appalachian St. 8 239 155 4 1921 22 159.4 M.Pratt, Tulane 7 194 131 3 1718 12 159.2 W.Levis, Kentucky 7 191 130 8 1733 13 158.4 C.Reynolds, Charlotte 7 210 136 9 1799 19 158.0 T.Tagovailoa, Maryland 7 236 171 5 2001 13 157.6 G.Shrader, Syracuse 8 192 129 5 1636 14 157.6 A.Aune, North Texas 9 255 145 9 2339 23 156.6 H.Ahlers, East Carolina 9 318 223 5 2632 18 155.2 P.McNeil, Louisiana Tech 7 181 109 7 1623 15 155.2 F.Harris, UTSA 8 299 206 6 2538 17 154.9 C.Rogers, Louisiana-Monroe 8 196 139 5 1601 12 154.6 C.Tune, Houston 8 285 193 4 2208 21 154.3 J.Haener, Fresno St. 4 150 109 3 1248 7 154.0 J.Hall, BYU 9 288 189 3 2245 21 153.1 B.Shapen, Baylor 8 218 147 5 1819 13 152.6 D.Brin, Tulsa 8 237 143 7 2090 17 152.2 J.Travis, Florida St. 8 236 146 3 2057 14 152.1 J.De Laura, Arizona 8 318 200 8 2654 22 150.8 T.Morgan, Minnesota 7 145 97 5 1286 7 150.4 J.Daniels, LSU 8 236 165 1 1812 12 150.3 J.Dart, Mississippi 9 216 132 7 1911 14 150.3 T.DeVito, Illinois 8 218 158 2 1594 12 150.2 S.Bennett, Georgia 8 268 181 3 2349 9 150.0 D.Brumfield, UNLV 6 155 106 2 1231 8 149.6 J.Plumlee, UCF 8 216 139 6 1883 11 148.8 D.Uiagalelei, Clemson 8 235 150 4 1803 17 148.7 A.Reed, W. Kentucky 9 369 253 6 2762 22 147.9 C.Thompson, Nebraska 8 224 141 10 2023 12 147.6 S.Henigan, Memphis 8 276 179 5 2236 15 147.2 C.Bradley, South Alabama 8 261 172 5 2071 14 146.4 S.Clifford, Penn St. 8 234 147 6 1816 16 145.4 H.Colombi, Marshall 7 128 93 4 943 6 143.8 D.Pyne, Notre Dame 7 165 102 4 1193 13 143.7 Q.Ewers, Texas 5 142 82 5 1139 11 143.6 T.Mordecai, SMU 7 263 160 7 2121 16 143.3 B.Bryant, Cincinnati 8 265 165 6 2059 16 142.9 C.Schlee, Kent St. 7 179 107 4 1548 8 142.7 D.Finn, Toledo 8 217 130 9 1637 18 142.4 W.Rogers, Mississippi St. 8 380 258 4 2555 23 142.2 J.Blackman, Arkansas St. 9 255 171 1 1872 11 142.2 C.Millen, Colorado St. 7 137 98 4 1005 6 141.8 G.Watson, Troy 7 197 126 7 1745 6 141.3 R.Leonard, Duke 8 223 143 4 1693 10 139.1 C.Ward, Washington St. 8 308 202 8 2184 17 138.2 N.Perry, FAU 9 274 155 5 1989 20 138.0 A.O’Connell, Purdue 7 315 209 8 2270 15 137.5 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 8 183 107 4 1322 12 136.4 C.Cunningham, Middle Tennessee 8 297 199 5 2057 13 136.3 T.Van Dyke, Miami 7 238 153 4 1739 10 136.2 D.Grainger, Georgia St. 8 192 106 6 1482 13 136.1 T.McMahon, Rice 8 224 131 11 1703 16 136.1 C.Cordeiro, San Jose St. 7 252 150 1 1950 9 135.5 S.Sanders, Oklahoma St. 8 288 167 5 2177 15 135.2 P.Thorne, Michigan St. 8 238 153 8 1714 12 134.7 H.Wolff, Old Dominion 8 270 155 3 2005 14 134.7 D.Smith, Texas Tech 8 220 146 8 1505 12 134.6 M.McDonald, Bowling Green 7 240 140 3 1620 16 134.5 T.Powell, E. Michigan 6 164 102 7 1232 8 132.9 K.Vantrease, Georgia Southern 8 374 232 12 2704 18 132.2 H.Dekkers, Iowa St. 8 320 215 10 2151 14 131.8 E.Jones, Arizona St. 7 176 110 4 1347 5 131.6 D.Leary, NC State 6 193 118 4 1265 11 130.9 C.Snyder, Buffalo 8 270 163 5 1907 12 130.7 B.Cook, Missouri 8 222 145 7 1652 6 130.4 L.Hatcher, Texas State 8 296 185 8 1949 16 130.2 D.Irons, Akron 9 363 243 6 2515 9 130.0 J.Plummer, California 8 291 178 5 1968 13 129.3 T.McKee, Stanford 8 278 170 7 1972 11 128.8 J.Daniels, West Virginia 8 293 185 7 1961 12 128.1 L.Fife, Fresno St. 6 120 84 6 892 2 127.9 A.Swann, Vanderbilt 7 163 94 1 1068 8 127.7 A.Martinez, Kansas St. 7 140 87 0 907 4 126.0 A.Richardson, Florida 8 207 114 7 1638 7 125.9 P.Jurkovec, Boston College 8 247 147 8 1711 11 125.9 J.Bennett, Liberty 7 134 77 7 939 8 125.6 M.Cunningham, Louisville 7 179 109 4 1254 5 124.5 S.Rattler, South Carolina 8 225 144 9 1637 5 124.4 K.Slovis, Pittsburgh 7 208 121 5 1561 5 124.3 E.Hampton, N. Illinois 4 122 72 6 798 7 123.1 G.James, FIU 8 281 176 6 1727 11 122.9 Z.Wilcke, Southern Miss. 7 167 98 9 1116 9 121.8 J.Paddock, Ball St. 8 325 200 9 1985 14 121.5 D.Richardson, Cent. Michigan 8 282 159 4 1743 13 120.7 R.Ashford, Auburn 8 173 91 5 1299 5 119.4 H.King, Texas A&M 6 142 81 6 941 6 118.2 Z.Turner, Uconn 9 173 105 4 963 8 118.1 G.Wells, Virginia Tech 8 259 152 7 1682 8 118.0 G.Bohanon, South Florida 7 160 91 6 1070 6 117.9 B.Morton, Texas Tech 5 158 89 6 1038 6 116.5 R.Hilinski, Northwestern 6 244 141 6 1576 6 115.2 J.Sims, Georgia Tech 7 188 110 3 1115 5 113.9 G.Hardison, UTEP 9 297 156 8 1941 10 113.1 B.Armstrong, Virginia 8 271 151 9 1826 6 113.0 A.Peasley, Wyoming 9 212 112 5 1280 9 112.8 E.Simon, Rutgers 6 123 71 6 740 4 109.2 B.Schager, Hawaii 8 242 137 6 1406 6 108.6 E.Warner, Temple 7 249 133 9 1504 8 107.5 M.Kendrick, New Mexico 8 143 84 7 874 3 107.2 C.Bazelak, Indiana 8 379 208 9 2099 12 107.1 J.Salopek, W. Michigan 6 191 97 10 1231 7 106.5 S.Petras, Iowa 8 205 114 5 1209 3 105.1 N.Cox, Nevada 8 168 90 1 945 2 103.6 J.Shrout, Colorado 6 130 56 4 729 5 96.7

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.