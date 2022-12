Mexico 2, Saudi Arabia 1

Mexico 0 2 — 2 Saudi Arabia 0 1 — 1 First Half_None. Second Half_1, Mexico, Martin, (Montes), 47th minute;…

Mexico 0 2 — 2 Saudi Arabia 0 1 — 1

First Half_None.

Second Half_1, Mexico, Martin, (Montes), 47th minute; 2, Mexico, Chavez, 52nd; 3, Saudi Arabia, Al-Dawsari, (Bahebri), 90th+5.

Goalies_Mexico, Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera; Saudi Arabia, Mohammed Alowais, Mohammed Alyami, Nawaf Alaqidi.

Yellow Cards_Alvarez, Mexico, 16th; AlShehri, Saudi Arabia, 28th; Alhassan, Saudi Arabia, 34th; Altambakti, Saudi Arabia, 52nd; Madu, Saudi Arabia, 81st; Al Amri, Saudi Arabia, 90th+1; Bahebri, Saudi Arabia, 90th+7.

Referee_Michael Oliver. Assistant Referees_Stuart Burt, Simon Bennett, Massimiliano Irrati. 4th Official_Istvan Kovacs.

A_84,985.

___

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.