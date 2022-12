Joburg Open Scores

Sunday At Houghton GC Johannesburg Purse: $18.2 million Yardage: 7,241; Par: 71 Final Round Dan Bradbury, England (0), $174,138 63-66-67-67—263…

Sunday

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $18.2 million

Yardage: 7,241; Par: 71

Final Round

Dan Bradbury, England (0), $174,138 63-66-67-67—263 Sami Valimaki, Finland (0), $112,678 66-65-66-69—266 Christiaan Bezuidenhout, South Africa (112), $57,875 68-64-69-66—267 Daniel Van Tonder, South Africa (112), $57,875 69-63-67-68—267 Louis De Jager, South Africa (84), $43,432 67-65-70-67—269 Heinrich Bruiners, South Africa (0), $30,730 71-67-67-66—271 JJ Senekal, South Africa (0), $30,730 68-71-66-66—271 Dale Whitnell, England (0), $30,730 68-68-70-65—271 Simon Forsstrom, Sweden (38), $19,975 67-69-71-65—272 Casey Jarvis, South Africa (38), $19,975 67-63-71-71—272 Romain Langasque, France (38), $19,975 65-67-70-70—272 Tom Murray, England (38), $19,975 70-69-66-67—272 Oliver Bekker, South Africa (30), $15,741 71-67-65-70—273 Nathan Kimsey, England (30), $15,741 66-66-74-67—273 Francesco Laporta, Italy (30), $15,741 67-69-68-69—273 Rhys Enoch, Wales (27), $14,136 72-67-70-65—274 Marcel Siem, Germany (27), $14,136 70-72-65-67—274 Ricardo Gouveia, Portugal (23), $12,155 71-69-67-68—275 Tom McKibbin, Northern Ireland (23), $12,155 68-67-74-66—275 Shaun Norris, South Africa (23), $12,155 70-68-67-70—275 Dylan Mostert, South Africa (0), $12,155 67-71-67-70—275 Jayden Trey Schaper, South Africa (0), $12,155 71-67-72-65—275 Neil Schietekat, South Africa (0), $12,155 70-69-69-67—275 Jacques Kruyswijk, South Africa (20), $10,192 68-72-68-68—276 Ross McGowan, England (20), $10,192 67-72-70-67—276 Wilco Nienaber, South Africa (20), $10,192 67-67-72-70—276 Matthew Southgate, England (20), $10,192 69-67-72-68—276 Kyle Barker, South Africa (0), $10,192 70-67-72-67—276 Jbe Kruger, South Africa (0), $10,192 65-67-72-72—276 Thomas Aiken, South Africa (17), $9,847 71-70-68-68—277 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain (17), $8,809 72-70-68-67—277 Daniel Gavins, England (17), $8,809 70-70-68-69—277 Todd Clements, England (15), $7,477 67-71-66-74—278 Hennie Du Plessis, South Africa (15), $7,477 70-68-73-67—278 Thriston Lawrence, South Africa (15), $7,477 66-73-73-66—278 Renato Paratore, Italy (15), $7,477 68-68-73-69—278 Keith Horne, South Africa (0), $7,477 69-70-71-68—278 Nikhil Rama, South Africa (0), $7,477 73-68-71-66—278 Jeremy Freiburghaus, Switzerland (13), $6,249 68-72-70-69—279 Aman Gupta, United States (13), $6,249 72-70-69-68—279 Kristian Krogh Johannessen, Norway (13), $6,249 70-69-70-70—279 Nick Bachem, Germany (0), $6,249 64-73-71-71—279 Wynand Dingle, South Africa (0), $6,249 68-70-76-65—279 Chase Hanna, United States (11), $5,327 70-70-74-66—280 Craig Howie, Scotland (11), $5,327 70-67-69-74—280 Brandon Stone, South Africa (11), $5,327 71-71-73-65—280 Louis Albertse, South Africa (0), $5,327 71-68-70-71—280 Clement Berardo, France (9), $4,303 69-70-71-71—281 Daniel Brown, England (9), $4,303 70-71-71-69—281 Julien Guerrier, France (9), $4,303 69-71-69-72—281 Luca Filippi, South Africa (0), $4,303 73-69-71-68—281 Jean Hugo, South Africa (0), $4,303 72-70-70-69—281 Luke Jerling, South Africa (0), $4,303 70-72-69-70—281 Elias Bertheussen, Norway (7), $3,380 70-71-70-71—282 Zander Lombard, South Africa (7), $3,380 69-72-72-69—282 Lorenzo Scalise, Italy (7), $3,380 73-68-72-69—282 Robin Sciot-Siegrist, France (7), $3,380 71-69-74-68—282 Keagan Thomas, South Africa (0), $3,380 71-70-71-70—282 Sean Bradley, South Africa (0), $3,073 69-68-74-72—283 Darius Van Driel, Netherlands (5), $2,817 75-66-73-70—284 Anton Karlsson, Sweden (0), $2,817 69-69-71-75—284 Hennie O’Kennedy, South Africa (0), $2,817 70-71-73-70—284 MJ Viljoen, South Africa (0), $2,817 70-69-72-73—284 Jens Dantorp, Sweden (5), $2,510 75-65-74-71—285 Toby Tree, England (5), $2,510 72-70-72-71—285 Deon Germishuys, South Africa (4), $2,151 71-70-73-72—286 Jeong-Weon Ko, France (4), $2,151 70-70-75-71—286 Jaco Ahlers, South Africa (0), $2,151 72-69-71-74—286 Estiaan Conradie, South Africa (0), $2,151 73-69-70-74—286 Adilson Da Silva, Brazil (0), $2,151 72-70-75-69—286 Jake Redman, South Africa (3), $1,537 72-67-75-73—287 Ruan Conradie, South Africa (0), $1,530 69-68-74-78—289 Jacquin Hess, South Africa (0), $1,530 68-74-75-72—289 Pieter Moolman, South Africa (0), $1,530 72-69-74-74—289 Jordan Duminy, South Africa (0), $1,524 72-70-77-77—296

