England 6, Iran 2

Iran 0 2 — 2 England 3 3 — 6 First Half_1, England, Bellingham, (Shaw), 35th minute; 2, England, Saka,…

Iran 0 2 — 2 England 3 3 — 6

First Half_1, England, Bellingham, (Shaw), 35th minute; 2, England, Saka, (Maguire), 43rd; 3, England, Sterling, (Kane), 45th+1.

Second Half_4, England, Saka, (Sterling), 62nd; 5, Iran, Taremi, (Gholizadeh), 65th; 6, England, Rashford, (Kane), 71st; 7, England, Grealish, (Wilson), 90th; 8, Iran, Taremi, (penalty kick), 90th+10.

Goalies_Iran, Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Amir Abedzadeh, Hossein Hosseini; England, Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale.

Yellow Cards_Jahanbakhsh, Iran, 25th; Pouraliganji, Iran, 48th.

Referee_Raphael Claus. Assistant Referees_Rodrigo Correa, Danilo Ricardo Simon Manis, Leodan Frankin Gonzalez Cabrera. 4th Official_Kevin Ortega.

___

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.