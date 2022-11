DP World Tour Championship Dubai Par Scores

Saturday At Earth Course Dubai, United Arab Emirates Purse: $10 million Yardage: 7,706; Par: 72 Third Round Jon Rahm, Spain…

Saturday

At Earth Course

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $10 million

Yardage: 7,706; Par: 72

Third Round

Jon Rahm, Spain 70-66-65—201 -15 Matt Fitzpatrick, England 65-67-70—202 -14 Alex Noren, Sweden 66-69-68—203 -13 Tyrrell Hatton, England 65-67-72—204 -12 Rory McIlroy, Northern Ireland 71-68-65—204 -12 Tommy Fleetwood, England 68-70-68—206 -10 Adrian Meronk, Poland 70-71-65—206 -10 Jorge Campillo, Spain 71-65-71—207 -9 Maximilian Kieffer, Germany 69-70-70—209 -7 Kurt Kitayama, United States 68-69-72—209 -7 Adri Arnaus, Spain 67-68-75—210 -6 Rasmus Hojgaard, Denmark 68-70-72—210 -6 Gavin Green, Malaysia 70-73-68—211 -5 Sam Horsfield, England 71-70-70—211 -5 Adrian Otaegui, Spain 71-68-72—211 -5 Romain Langasque, France 71-69-72—212 -4 Min Woo Lee, Australia 71-67-74—212 -4 Richie Ramsay, Scotland 69-70-73—212 -4 Guido Migliozzi, Italy 71-69-73—213 -3 Yannik Paul, Germany 68-71-74—213 -3 Wu Ashun, China 78-64-72—214 -2 Shane Lowry, Ireland 73-70-71—214 -2 Robert Macintyre, Scotland 70-73-71—214 -2 Richard Mansell, England 73-71-70—214 -2 Connor Syme, Scotland 73-71-70—214 -2 Ryan Fox, New Zealand 73-72-70—215 -1 Viktor Hovland, Norway 74-70-71—215 -1 Joakim Lagergren, Sweden 73-71-71—215 -1 Victor Perez, France 69-73-73—215 -1 Callum Shinkwin, England 68-76-71—215 -1 Rafa Cabrera Bello, Spain 75-71-70—216 E Paul Waring, England 70-72-74—216 E Fabrizio Zanotti, Paraguay 73-70-73—216 E Antoine Rozner, France 72-72-73—217 +1 Marcel Schneider, Germany 72-71-74—217 +1 Oliver Wilson, England 70-72-75—217 +1 Ewen Ferguson, Scotland 76-72-70—218 +2 David Law, Scotland 70-74-74—218 +2 Thorbjorn Olesen, Denmark 75-71-72—218 +2 Eddie Pepperell, England 76-73-69—218 +2 Shubhankar Sharma, India 73-71-74—218 +2 Richard Bland, England 77-72-70—219 +3 Thriston Lawrence, South Africa 72-76-71—219 +3 Hao-Tong Li, China 75-75-69—219 +3 Jordan L. Smith, England 76-72-71—219 +3 Oliver Bekker, South Africa 72-74-74—220 +4 Sebastian Soderberg, Sweden 70-76-74—220 +4 Hurly Long, Germany 76-73-73—222 +6 Matthieu Pavon, France 75-76-72—223 +7 Pablo Larrazabal, Spain 69-79-78—226 +10

