Croatia 4, Canada 1

Canada 1 0 — 1 Croatia 2 2 — 4

First Half_1, Canada, Davies, (Buchanan), 2nd minute; 2, Croatia, Kramaric, (Perisic), 36th; 3, Croatia, Livaja, (Juranovic), 44th.

Second Half_4, Croatia, Kramaric, (Perisic), 70th; 5, Croatia, Majer, (Orsic), 90th+4.

Goalies_Canada, Milan Borjan, James Pantemis, Dayne St. Clair; Croatia, Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Ivo Grbic.

Yellow Cards_Buchanan, Canada, 52nd; Lovren, Croatia, 56th; Miller, Canada, 85th; Modric, Croatia, 85th.

Referee_Andres Matias Matonte Cabrera. Assistant Referees_Nicolas Taran, Martin Sebastian Soppi San Martin, Mauro Vigliano. 4th Official_Kevin Ortega.

A_44,374.

