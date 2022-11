All-Star Game Sites

1933 — Comiskey Park, Chicago 1934 — Polo Grounds, New York 1935 — Municipal Stadium, Cleveland 1936 — Braves Field,…

1933 — Comiskey Park, Chicago

1934 — Polo Grounds, New York

1935 — Municipal Stadium, Cleveland

1936 — Braves Field, Boston

1937 — Griffith Stadium, Washington

1938 — Crosley Field, Cincinnati

1939 — Yankee Stadium, New York

1940 — Sportsman’s Park, St. Louis

1941 — Briggs Stadium, Detroit

1942 — Polo Grounds, New York

1943 — Shibe Park, Philadelphia

1944 — Forbes Field, Pittsburgh

1945 — No Game

1946 — Fenway Park, Boston

1947 — Wrigley Field, Chicago

1948 — Sportsman’s Park, St. Louis

1949 — Ebbets Field, New York

1950 — Comiskey Park, Chicago

1951 — Briggs Stadium, Detroit

1952 — Shibe Park, Philadelphia

1953 — Crosley Field, Cincinnati

1954 — Municipal Stadium, Cleveland

1955 — County Stadium, Milwaukee

1956 — Griffith Stadium, Washington

1957 — Busch Stadium, St. Louis

1958 — Memorial Stadium, Baltimore

1959 — Forbes Field, Pittsburgh

1959 — Memorial Coliseum, Los Angeles

1960 — Municipal Stadium, Kansas City

1960 — Yankee Stadium, New York

1961 — Candlestick Park, San Francisco

1961 — Fenway Park, Boston

1962 — D.C. Stadium, Washington

1962 — Wrigley Field, Chicago

1963 — Municipal Stadium, Cleveland

1964 — Shea Stadium, New York

1965 — Metropolitan Stadium, Bloomington, Minn.

1966 — Busch Memorial Stadium, St. Louis

1967 — Anaheim Stadium, Anaheim, Calif.

1968 — Astrodome, Houston

1969 — R.F. Kennedy Stadium, Washington

1970 — Riverfront Stadium, Cincinnati

1971 — Tiger Stadium, Detroit

1972 — Atlanta Stadium, Atlanta

1973 — Royals Stadium, Kansas City

1974 — Three Rivers Stadium, Pittsburgh

1975 — County Stadium, Milwaukee

1976 — Veterans Stadium, Philadelphia

1977 — Yankee Stadium, New York

1978 — Jack Murphy Stadium, San Diego

1979 — Kingdome, Seattle

1980 — Dodger Stadium, Los Angeles

1981 — Municipal Stadium, Cleveland

1982 — Olympic Stadium, Montreal

1983 — Comiskey Park, Chicago

1984 — Candlestick Park, San Francisco

1985 — Metrodome, Minneapolis

1986 — Astrodome, Houston

1987 — Oakland Coliseum, Oakland, Calif.

1988 — Riverfront Stadium, Cincinnati

1989 — Anaheim Stadium, Anaheim, Calif.

1990 — Wrigley Field, Chicago

1991 — SkyDome, Toronto

1992 — Jack Murphy Stadium, San Diego

1993 — Oriole Park at Camden Yards, Baltimore

1994 — Three Rivers Stadium, Pittsburgh

1995 — The Ballpark at Arlington, Texas

1996 — Veterans Stadium, Philadelphia

1997 — Jacobs Field, Cleveland

1998 — Coors Field, Denver

1999 — Fenway Park, Boston

2000 — Turner Field, Atlanta

2001 — Safeco Field, Seattle

2002 — Miller Park, Milwaukee

2003 — U.S. Cellular Field, Chicago

2004 — Minute Maid Park, Houston

2005 — Comerica Park, Detroit

2006 — PNC Park, Pittsburgh

2007 — AT&T Park, San Francisco

2008 — Yankee Stadium, New York

2009 — Busch Stadium, St. Louis

2010 — Angel Stadium, Anaheim, Calif.

2011 — Chase Field, Phoenix

2012 — Kauffman Stadium, Kansas City, Mo.

2013 — Citi Field, New York

2014 — Target Field, Minneapolis

2015 — Great American Ball Park, Cincinnati

2016 — Petco Park, San Diego

2017 — Marlins Park, Miami

2018 — Nationals Park, Washington

2019 — Progressive Field, Cleveland

2020 — No Game

2021 — Truist Park, Atlanta

2022 — Dodger Stadium, Los Angeles

2023 — Safeco Field, Seattle

2024 — Globe Life Field at Arlington, Texas

2025 — To be announced

2026 — Citizen’s Bank Park, Philadelphia

