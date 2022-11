AL Manager of the Year Voting Ballots

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd Roch Kubatko, MASNsports.com BAL Hyde Francona Servais Peter Schmuck , BaltimoreBaseball.com BAL Hyde Baker…

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd Roch Kubatko, MASNsports.com BAL Hyde Francona Servais Peter Schmuck , BaltimoreBaseball.com BAL Hyde Baker Servais Steve Hewitt, Boston Herald BOS Hyde Francona Servais Peter Abraham , Boston Globe BOS Francona Hyde Baker Vinnie Duber, CHGO CHI Francona Hyde Servais Bruce Levine, CBS Sports.com CHI Francona Hyde Servais Jim Ingraham, Elyria Chronicle-Telegram CLE Francona Servais Hyde Chris Assenheimer, The Chronicle-Telegram CLE Francona Servais Cash Evan Petzold, Detroit Free Press DET Francona Servais Hyde Cody Stavenhagen, The Athletic DET Francona Hyde Servais Brian McTaggart, MLB.com HOU Hyde Francona Baker Richard Justice, Texas Monthly HOU Francona Servais Hyde Pete Grathoff, Kansas City Star KC Hyde Francona Servais Jeff Passan, ESPN KC Francona Servais Hyde Hiroyuki Minegishi, Jiji Press LA Baker Servais Boone Akiyuki Shiraishi, Kyodo News LA Baker Boone Servais Megan Ryan, Minneapolis Star Tribune MIN Francona Servais Hyde John Shipley, St. Paul Pioneer Press MIN Francona Baker Servais David Lennon, New York Newsday NY Francona Hyde Baker Bob Klapisch, Newark Star-Ledger / NJ.com NY Francona Hyde Baker Janie McCauley, The Associated Press OAK Servais Francona Baker Joe Stiglich, Honorary OAK Francona Hyde Servais Masa Niwa, Sankei Sports SEA Francona Hyde Servais Maury Brown, Forbes SEA Baker Servais Hyde Dick Scanlon, Lakeland Ledger TB Hyde Francona Baker John Romano, Tampa Bay Times TB Francona Hyde Baker Stephen Hawkins, Associated Press TEX Hyde Francona Servais Kevin Sherrington, Dallas Morning News TEX Hyde Francona Servais Kaitlyn McGrath, The Athletic TOR Hyde Francona Servais Ian Harrison, Associated Press TOR Francona Baker Hyde

