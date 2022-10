ZOZO CHAMPIONSHIP Par Scores

Thursday At Accordia Golf Narashino Country Club Chiba, Japan Purse: $11 million Yardage: 7,079; Par: 70 First Round Brendan Steele…

Thursday

At Accordia Golf Narashino Country Club

Chiba, Japan

Purse: $11 million

Yardage: 7,079; Par: 70

First Round

Brendan Steele 33-31—64 -6 Adam Schenk 32-33—65 -5 Keegan Bradley 34-32—66 -4 Matthew NeSmith 33-33—66 -4 Sam Ryder 31-35—66 -4 Rickie Fowler 31-36—67 -3 Kazuki Higa 33-34—67 -3 Maverick McNealy 33-34—67 -3 Mito Pereira 33-34—67 -3 Xander Schauffele 33-34—67 -3 Christiaan Bezuidenhout 34-34—68 -2 Hayden Buckley 34-34—68 -2 Joel Dahmen 33-35—68 -2 Beau Hossler 33-35—68 -2 Danny Lee 34-34—68 -2 Adam Long 32-36—68 -2 Troy Merritt 33-35—68 -2 Andrew Putnam 33-35—68 -2 Alex Smalley 33-35—68 -2 Brandon Wu 32-36—68 -2 Cameron Champ 35-34—69 -1 Ryo Hisatune 35-34—69 -1 Viktor Hovland 33-36—69 -1 Stephan Jaeger 36-33—69 -1 Yuto Katsuragawa 34-35—69 -1 Kurt Kitayama 36-33—69 -1 David Lipsky 33-36—69 -1 Luke List 35-34—69 -1 Cameron Davis 36-34—70 E Tommy Fleetwood 36-34—70 E Emiliano Grillo 36-34—70 E Tyrrell Hatton 35-35—70 E Tom Hoge 34-36—70 E Mackenzie Hughes 32-38—70 E Hiroshi Iwata 35-35—70 E Tom Kim 34-36—70 E Satoshi Kodaira 33-37—70 E Taylor Moore 36-34—70 E Keita Nakajima 35-35—70 E Cameron Young 35-35—70 E Wyndham Clark 36-35—71 +1 Dylan Frittelli 34-37—71 +1 Mark Hubbard 35-36—71 +1 John Huh 36-35—71 +1 Sungjae Im 34-37—71 +1 Si Woo Kim 34-37—71 +1 Kyoung-Hoon Lee 35-36—71 +1 Hideki Matsuyama 34-37—71 +1 Collin Morikawa 35-36—71 +1 C.T. Pan 34-37—71 +1 Aaron Rai 36-35—71 +1 Patrick Rodgers 36-35—71 +1 J.J. Spaun 35-36—71 +1 Sahith Theegala 34-37—71 +1 Takumi Kanaya 37-35—72 +2 Riki Kawamoto 38-34—72 +2 Sebastian Munoz 36-36—72 +2 Kaito Onishi 34-38—72 +2 Sepp Straka 34-38—72 +2 Matt Wallace 36-36—72 +2 Corey Conners 33-40—73 +3 Lee Hodges 37-36—73 +3 Mikumu Horikawa 35-38—73 +3 Rikuya Hoshino 35-38—73 +3 Scott Stallings 36-37—73 +3 Lucas Herbert 38-36—74 +4 Naoyuki Kataoka 37-37—74 +4 Russell Knox 38-36—74 +4 Peter Malnati 37-37—74 +4 Chad Ramey 36-38—74 +4 Chez Reavie 37-37—74 +4 Kevin Streelman 33-41—74 +4 Adam Svensson 37-37—74 +4 Martin Laird 37-38—75 +5 Davis Riley 37-38—75 +5 Aguri Iwasaki 40-36—76 +6 Tomoharu Otsuki 36-40—76 +6 Shugo Imahira 40-38—78 +8

