THE CJ CUP in South Carolina Par Scores

Sunday At Congaree Golf Club Ridgeland, S.C. Purse: $10.5 million Yardage: 7,655; Par: 71 Final Round Rory McIlroy, $1,890,000 66-67-67-67—267…

Sunday

At Congaree Golf Club

Ridgeland, S.C.

Purse: $10.5 million

Yardage: 7,655; Par: 71

Final Round

Rory McIlroy, $1,890,000 66-67-67-67—267 -17 Kurt Kitayama, $1,134,000 66-65-70-67—268 -16 Kyoung-Hoon Lee, $714,000 68-67-66-68—269 -15 Tommy Fleetwood, $462,000 73-66-66-65—270 -14 Jon Rahm, $462,000 69-62-70-69—270 -14 Aaron Wise, $378,000 66-66-71-69—272 -12 Sam Burns, $316,313 70-68-68-67—273 -11 Lee Hodges, $316,313 68-67-70-68—273 -11 Billy Horschel, $316,313 68-67-72-66—273 -11 Brendon Todd, $316,313 68-67-69-69—273 -11 Jason Day, $252,000 69-69-69-67—274 -10 Tom Kim, $252,000 66-69-69-70—274 -10 Cameron Davis, $189,756 66-66-73-70—275 -9 Matt Fitzpatrick, $189,756 70-69-68-68—275 -9 Tyrrell Hatton, $189,756 67-68-71-69—275 -9 Tom Hoge, $189,756 68-67-70-70—275 -9 Taylor Montgomery, $189,756 69-71-73-62—275 -9 Maverick McNealy, $144,480 69-70-66-71—276 -8 Mito Pereira, $144,480 71-67-69-69—276 -8 Brendan Steele, $144,480 68-70-69-69—276 -8 Keegan Bradley, $119,280 71-69-67-70—277 -7 Viktor Hovland, $119,280 67-71-68-71—277 -7 Corey Conners, $88,305 70-68-69-71—278 -6 Brian Harman, $88,305 68-69-70-71—278 -6 Max Homa, $88,305 72-65-72-69—278 -6 Shane Lowry, $88,305 68-67-71-72—278 -6 Taylor Moore, $88,305 67-69-67-75—278 -6 Cameron Young, $88,305 73-69-66-70—278 -6 Wyndham Clark, $65,730 66-70-71-72—279 -5 Matt Kuchar, $65,730 71-68-71-69—279 -5 Collin Morikawa, $65,730 70-69-68-72—279 -5 Andrew Putnam, $65,730 69-68-74-68—279 -5 Justin Suh, $65,730 74-67-69-69—279 -5 Rickie Fowler, $54,180 74-66-73-67—280 -4 Sungjae Im, $54,180 67-70-74-69—280 -4 Hideki Matsuyama, $54,180 71-71-71-67—280 -4 Bio Kim, $0 72-69-68-72—281 -3 Denny McCarthy, $46,830 68-73-70-70—281 -3 Alex Noren, $46,830 69-71-70-71—281 -3 Harris English, $38,430 69-72-71-70—282 -2 Keith Mitchell, $38,430 71-69-72-70—282 -2 Sebastian Munoz, $38,430 68-72-73-69—282 -2 Justin Thomas, $38,430 68-73-72-69—282 -2 Danny Willett, $38,430 69-67-74-72—282 -2 Emiliano Grillo, $29,085 71-68-73-71—283 -1 Russell Henley, $29,085 74-70-67-72—283 -1 Ryan Palmer, $29,085 76-71-68-68—283 -1 Scottie Scheffler, $29,085 71-68-74-70—283 -1 Adam Hadwin, $24,010 71-67-74-72—284 E Sang-hyun Park, $0 69-72-72-71—284 E Seamus Power, $24,010 67-69-74-74—284 E Si Woo Kim, $21,840 67-74-73-71—285 +1 Chris Kirk, $21,840 71-68-71-75—285 +1 Davis Riley, $21,840 72-75-72-66—285 +1 Webb Simpson, $21,840 71-72-74-68—285 +1 Alex Smalley, $21,840 70-69-73-73—285 +1 Jordan Spieth, $21,840 75-69-72-69—285 +1 Lucas Glover, $20,685 69-73-73-71—286 +2 Luke List, $20,685 73-69-71-73—286 +2 J.J. Spaun, $20,685 69-72-69-76—286 +2 Scott Stallings, $20,685 72-69-72-73—286 +2 Byeong Hun An, $20,055 73-70-70-74—287 +3 Sepp Straka, $20,055 71-70-73-73—287 +3 Seonghyeon Kim, $19,740 73-71-73-71—288 +4 Christiaan Bezuidenhout, $19,425 70-71-75-74—290 +6 John Huh, $19,425 70-75-72-73—290 +6 Troy Merritt, $18,795 72-73-68-78—291 +7 J.T. Poston, $18,795 74-72-71-74—291 +7 Sahith Theegala, $18,795 79-70-73-69—291 +7 Gary Woodland, $18,795 65-73-79-74—291 +7 Trey Mullinax, $18,270 65-72-77-78—292 +8 Chanmin Jung, $0 74-74-73-72—293 +9 Kevin Kisner, $17,850 73-74-75-71—293 +9 Chez Reavie, $17,850 75-69-76-73—293 +9 Yongjun Bae, $0 71-74-72-77—294 +10 Sanghun Shin, $0 78-73-77-73—301 +17 Yeongsu Kim, $0 74-76-76-77—303 +19 Yoseop Seo, $0 76-72-77-78—303 +19

