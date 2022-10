Shriners Children’s Open Scores

Sunday At TPC Summerlin Las Vegas Purse: $8 million Yardage: 7,255; Par: 71 Final Round Tom Kim (500), $1,440,000 65-67-62-66—260…

Sunday

At TPC Summerlin

Las Vegas

Purse: $8 million

Yardage: 7,255; Par: 71

Final Round

Tom Kim (500), $1,440,000 65-67-62-66—260 Patrick Cantlay (245), $712,000 67-67-60-69—263 Matthew NeSmith (245), $712,000 68-66-63-66—263 Tom Hoge (115), $336,667 63-72-65-64—264 Seonghyeon Kim (115), $336,667 65-69-64-66—264 Mito Pereira (115), $336,667 67-63-67-67—264 Sungjae Im (90), $270,000 65-70-63-67—265 Jason Day (83), $242,000 66-71-66-63—266 Si Woo Kim (83), $242,000 64-68-67-67—266 Adam Hadwin (73), $210,000 67-67-65-68—267 Maverick McNealy (73), $210,000 64-68-71-64—267 Andrew Putnam (61), $170,000 68-69-64-67—268 Adam Schenk (61), $170,000 69-66-67-66—268 Davis Thompson (61), $170,000 66-69-66-67—268 Harry Hall (51), $130,000 66-70-69-64—269 Brian Harman (51), $130,000 70-67-68-64—269 Taylor Montgomery (51), $130,000 70-66-66-67—269 Robby Shelton (51), $130,000 68-63-68-70—269 J.J. Spaun (51), $130,000 66-71-68-64—269 Christiaan Bezuidenhout (38), $81,500 68-67-67-68—270 Hayden Buckley (38), $81,500 68-69-68-65—270 Lucas Herbert (38), $81,500 67-70-65-68—270 Max Homa (38), $81,500 67-67-69-67—270 Justin Lower (38), $81,500 70-68-67-65—270 J.T. Poston (38), $81,500 67-69-63-71—270 Aaron Rai (38), $81,500 69-68-62-71—270 Kevin Streelman (38), $81,500 66-67-69-68—270 Harris English (25), $51,350 69-69-68-65—271 Mark Hubbard (25), $51,350 69-66-70-66—271 Ryan Moore (25), $51,350 68-70-68-65—271 Chad Ramey (25), $51,350 67-66-69-69—271 Patrick Rodgers (25), $51,350 66-68-70-67—271 Sam Ryder (25), $51,350 65-69-70-67—271 Brendon Todd (25), $51,350 69-68-69-65—271 Matt Wallace (25), $51,350 69-68-67-67—271 Patrick Welch (0), $0 71-67-68-65—271 Dean Burmester (16), $36,457 71-65-69-67—272 Joel Dahmen (16), $36,457 66-72-68-66—272 Cameron Davis (16), $36,457 67-66-68-71—272 Chesson Hadley (16), $36,457 67-70-69-66—272 Martin Laird (16), $36,457 66-69-68-69—272 Kyoung-Hoon Lee (16), $36,457 72-66-65-69—272 Kevin Yu (16), $36,457 69-68-66-69—272 Byeong Hun An (9), $23,000 69-68-73-63—273 Stewart Cink (9), $23,000 69-66-71-67—273 Will Gordon (9), $23,000 65-72-73-63—273 Nick Hardy (9), $23,000 67-69-69-68—273 Jim Herman (9), $23,000 69-67-71-66—273 Stephan Jaeger (9), $23,000 66-72-67-68—273 David Lipsky (9), $23,000 69-68-71-65—273 Alex Noren (9), $23,000 68-69-68-68—273 Taylor Pendrith (9), $23,000 71-67-66-69—273 Greyson Sigg (9), $23,000 68-69-68-68—273 Chris Gotterup (0), $23,000 68-70-65-70—273 Spencer Levin (0), $23,000 71-65-69-68—273 Doug Ghim (6), $18,560 68-68-70-68—274 Tano Goya (6), $18,560 68-67-71-68—274 Michael Thompson (6), $18,560 68-68-68-70—274 Brandon Wu (6), $18,560 72-65-69-68—274 Austin Eckroat (5), $17,920 71-66-68-70—275 Ben Griffin (5), $17,920 68-69-67-71—275 Keith Mitchell (5), $17,920 65-69-70-71—275 Austin Smotherman (5), $17,920 68-69-71-67—275 Tyson Alexander (4), $17,200 72-65-73-66—276 Beau Hossler (4), $17,200 69-68-64-75—276 Philip Knowles (4), $17,200 70-68-67-71—276 Ben Martin (4), $17,200 70-68-72-66—276 Aaron Wise (4), $17,200 69-67-67-73—276 Thomas Detry (3), $16,560 65-73-65-74—277 Harrison Endycott (3), $16,560 67-71-69-70—277 Adam Svensson (3), $16,560 67-70-67-73—277 Tyler Duncan (3), $16,240 65-71-70-72—278 Emiliano Grillo (3), $16,000 71-67-73-69—280 Andrew Landry (3), $16,000 72-66-71-71—280 Patton Kizzire (2), $15,680 67-69-71-74—281 Matthias Schwab (2), $15,680 71-67-71-72—281 Trevor Werbylo (2), $15,440 68-70-70-75—283

